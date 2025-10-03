Frank Sinatra, Dean Martin og Sammy Davis Jr. lifna við í Hörpu The Definitive Rat Pack 3. október 2025 09:33 Stephen Triffitt, George Daniel Long og Mark Adams hafa í meira en tvo áratugi endurskapað The Rat Pack, tríó Frank Sinatra, Sammy Davis Jr og Dean Martin. Þeir koma nú fram í Hörpu. The Definitive Rat Pack metsölusýning frá West End í London kemur til Íslands í fyrsta skipti og verður sýnd í Eldborgarsal Hörpu 27. mars 2026, aðeins þetta eina kvöld. Gullöld sveiflunnar þar sem Frank Sinatra, Dean Martin og Sammy Davis Jr. – stórstjörnurnar úr hinum svokallaða Rat Pack sem tóku Las Vegas með trompi á sjöunda áratugnum - eru sem ljóslifandi í þessari einstöku og stórskemmtilegu sýningu. George Daniel Long sem Sammy Davis Jr The Definitive Rat Packeru upprunalegu meðlimir úr hinni vinsælu West End sýningu The Rat Pack – Live from Las Vegas sem var sýnd í meira en fimm ár. Stephen Triffitt (Frank), George Daniel Long (Sammy) og Mark Adams (Dean) hafa í meira en tvo áratugi endurskapað skerf af skemmtanasögunni og líkt, af mikilli einlægni og ótrúlegri nákvæmni, eftir röddum og sviðs-persónuleikum þessara þriggja heimsfrægu söngvara. Stephen Triffitt í hlutverki Frank Sinatra Ásamt hinum heillandi Golddiggers bakraddasöngvurum og frábærri níu manna stórsveit (Big Band) skapa þeir töfrandi tónlistarsýningu með þekktum lögum eins og Fly Me to the Moon, Chicago, My Way, That’s Amore, Ain’t That a Kick in the Head, Everybody Loves Somebody, Mr Bojangles, Mack the Knife og að sjálfsögðu New York New York svo nokkur séu nefnd. Mark Adams bregður sér í skó Dean Martin The Definitive Rat Pack er ein af mörgum, alþjóðlegum sýningum í hæsta gæðaflokki sem breska fyrirtækið Jamboree Entertainment kemur með til landsins. Nú á dögunum gátu íslenskir áhorfendur notið kántrítónleikana A Country Night in Nashville og sýningarinnar Mania: The ABBA Tribute. Í september á síðasta ári kom fyrirtækið með Emilio Santoro sem Elvis í fyrsta skipti til Íslands í kjölfarið á sigri hans í The Ultimate Elvis Tribute Contest 2024. Mark Adams sem Dean Martin með The Golddiggers James Cundall eigandi Jamboree Entertainment segir að fyrirtækið vilji setja sér það markmið að koma með alþjóðlega tónlistarviðburði af hæstu gráðu til Íslands og er spenntur að undirbúa fleiri slíka viðburði í Hörpu á næsta ári sem verða kynntir á næstu mánuðum. Miðaverð á The Definitive Rat Packer á bilinu 5.990 kr. til 15.990 kr. og eru miðar nú komnir í sölu á harpa.is og tix.is. Sýningin verður haldin föstudaginn 27. mars 2026 í Eldborgarsal Hörpu kl 20.00. Tónleikar á Íslandi Tónlist Mest lesið Freðinn faðir, fáránlegir fasistar og fyrsta flokks bíó Gagnrýni Galopnar sig og segist ætla að breyta hlutunum Lífið Skilin að borði og sæng eftir 28 ára hjónaband Lífið Óöruggur eftir að kærastan stundaði hópkynlíf erlendis Lífið Fann ástina í örlagaríkum kjól Tíska og hönnun Heimatilbúið „corny“ Lífið Eitt rými sem má alls ekki mynda í Alþingishúsinu Lífið Centro-hjónin selja Beverly Hills-villuna Lífið Baunar á kókaða söngkonu fyrir baktal Tónlist Ástarsenur í viku tvö með stórleikaranum Lífið Fleiri fréttir Frank Sinatra, Dean Martin og Sammy Davis Jr. lifna við í Hörpu Eldhúspartý KVIK er á laugardaginn Hug-A-Lums þyngdarbangsar sem allir elska The Ultimate Eagles halda tónleika í Hörpu Ætla að syngja sig hás og dansa við Komdu um jólin Stjörnurnar flyktust á frumsýningu einnar mest spennandi bíómyndar ársins Serumið sem snýr öldrun húðarinnar við Heilbrigður hársvörður er lykillinn að fallegu hári Ógleymanlegar skíðaferðir með Bændaferðum Fékk sterkari bein án lyfja Sjö rétta líbönsk veisla sem þú mátt alls ekki missa af! Hlaupaæfing með Rakel Maríu á Heilsudögum í Hagkaup tókst afar vel Uppselt, uppselt og aukatónleikum bætt við Sumar á Sýrlandi Skapaðu góðar minningar með Heimsferðum Þróaði vörur sem breyttu hans eigin lífi Lærðu að tala við gervigreindina og fá svör sem virka! Þykkari augnhár og augabrúnir – vísindin á bak við UKLASH Opnunarhátíð í Ríteil Kids „við erum að drukkna í fötum“ Hætti að þurfa að ryksuga upp hárin eftir hverja sturtu Ný svefnlína sem hjálpar þér að sofna, sofa og vakna hress! Með stimpil upp á ekta spænska matarmenningu Með stimpil upp á ekta spænska matarmenningu Sjá meira