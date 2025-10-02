Drónabannið í Danmörku skapar vandamál fyrir fótboltafélögin Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 2. október 2025 12:01 Drónar geta verið stórhættulegir í kringum flugvelli. EPA/OLIVIER MATTHYS Danir settu á algjört drónabann í landinu frá mánudegi til föstudags vegna leiðtogafundur Evrópusambandsins sem fór fram í Kaupmannahöfn í gær. Torkennilegir drónar hafa ógnað flugumferð í danskri lofthelgi síðustu daga og Kastrup-flugvellinum var þannig lokað í fjórar klukkustundir vegna þess. Drónar hafa einnig sést við aðra flugvelli í Danmörku. Samgönguráðherra Danmerkur sagði að lögreglan þurfti að fá að geta einbeitt sér að öryggisgæslu vegna leiðtogafundarins. Þetta hefur hins vegar skapað vandræði fyrir toppliðin í Danmörku sem eru vön að nýta sér dróna við leikgreiningu hjá sér. Danska ríkisútvarpið segir frá því þetta bann bitni því á undirbúning danskra liða fyrir mikilvæga leiki þeirra. FC Midtjylland þurfti að leita nýrra leið við undirbúning sinn fyrir Evrópudeildarleik á móti enska úrvalsdeildarfélaginu Nottingham Forest en sá leikur fer fram í kvöld. Vanalega eru drónar á lofti til að taka upp æfinguna en þar sem að þeir máttu ekki fara á loft þá var leigður lyftari í staðan Bröndby hefur einnig hugsað út fyrir kassann og komu fyrir myndavélum efst upp í stúkunum. FC Midtjylland og Bröndby eru bæði í toppbaráttu dönsku deildarinnar. Midtjylland er tveimur stigum á eftir toppliði AGF en Bröndby er í fjórða sæti. Fréttin hjá danska ríkisútvarpinu.DR Danmörk Danski boltinn Mest lesið Féll á lyfjaprófi á HM íslenska hestsins og missir silfur: „Eins og ég sé glæpamaður“ Sport Fantasýn: Bogi Nils þarf að vara sig og ekkert breyst hjá stjórnarformanni Play Enski boltinn „Þetta svíður mig mjög sárt“ Fótbolti Úr klefaleysi og snjómokstri í að taka við landsliði eða Blikum? Íslenski boltinn FIFA: Donald Trump ræður engu um það Fótbolti Töpuðu fyrir Íslandi en ekki í Meistaradeildinni Fótbolti Utan vallar: Er FH að endurtaka stærstu mistök í sögu félagsins? Íslenski boltinn Drónabannið í Danmörku skapar vandamál fyrir fótboltafélögin Fótbolti Sveindís Jane að missa góðan liðsfélaga: „Sakna þín strax“ Fótbolti Baulað á Figo í Barcelona: „Portúgalinn er ekki velkominn hér“ Fótbolti Fleiri fréttir Pirraður yfir marki undir vegg: „Hann leggst bara í einhverja fósturstellingu“ Drónabannið í Danmörku skapar vandamál fyrir fótboltafélögin „Í DNA okkar Sunderland-manna að þola þennan mann ekki“ Utan vallar: Er FH að endurtaka stærstu mistök í sögu félagsins? „Eins og það sé ekkert sem hann hræðist“ FIFA: Donald Trump ræður engu um það Frammistaðan í deildinni skiptir engu máli í dag Sjáðu Meistaradeildarmörkin hjá manninum sem United gat ekki notað Sveindís Jane að missa góðan liðsfélaga: „Sakna þín strax“ „Þetta svíður mig mjög sárt“ Úr klefaleysi og snjómokstri í að taka við landsliði eða Blikum? Töpuðu fyrir Íslandi en ekki í Meistaradeildinni Baulað á Figo í Barcelona: „Portúgalinn er ekki velkominn hér“ Bjarni Jó kveður Selfoss Fantasýn: Bogi Nils þarf að vara sig og ekkert breyst hjá stjórnarformanni Play „Ótrúlega gaman að sjá þessa stelpu dafna“ De Bruyne lagði tvisvar upp fyrir Højlund Dier stal stigi af svekktum City mönnum Ödegaard lagði Skytturnar upp til sigurs Evrópumeistararnir með endurkomusigur gegn Barcelona Stjarnan - FH 3-4 | FH endurheimti annað sætið Öruggt hjá Skjórunum en óvíst hver skoraði Arftaki Heimis fundinn: „Alltaf áhætta að gera breytingar“ „Mjög súr og dapur þegar hann hringdi í mig“ Erfitt að yfirgefa Þrótt en starfið hjá KSÍ of spennandi til að hafna því Arnar: Aðrir leikmenn framar en Jóhann Orri, Jóhann og Gylfi ekki með en Aron valinn Svona var fundur KSÍ þegar Arnar tilkynnti landsliðshópinn Drama í sænska landsliðinu: „Hann hefur svikið liðsfélaga sína“ Kaupa einn frægasta leikvang heims til þess að rífa hann Sjá meira