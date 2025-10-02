Sjáðu Meistaradeildarmörkin hjá manninum sem United gat ekki notað Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 2. október 2025 08:47 Rasmus Höjlund fagnar hæer öðru marka sinna fyrir Napoli í Meistaradeildinni í gærkvöldi. EPA/CIRO FUSCO Önnur umferð Meistaradeildarinnar kláraðist í gærkvöldi og nú má sjá mörkin úr leikjunum hér inn á Vísi. Arsenal, Paris Saint-Germain og Qarabag unnu sína leiki í gær og eru því með fullt hús eins og Bayern München, Real Madrid og Inter Milan. Ein af stóru hetjum gærkvöldsins var danski framherjinn Rasmus Höjlund. Höjlund fann sig ekki hjá Manchester United og var lánaður til Napoli. Höjlund skoraði bæði mörk Napoli í 2-1 sigri á Sporting í Meistaradeildinni í gærkvöldi en þau komu bæði eftir stoðsendingar frá Kevin De Bruyne. Klippa: Mörkin úr leik Napoli og Sporting Gabriel Martinelli og Bukayo Saka skoruðu mörk Arsenal í 2-0 sigri á Olympiacos á Emirates. Mörkin komu í byrjun og lok leiks. Klippa: Mörkin úr leik Arsenal og Olympiacos Erling Haaland kom Manchester City tvisvar yfir á móti Mónakó en City varð að sætta sig við jafntefli. Jordan Teze jafnaði metin í fyrri hálfleik og Eric Dier skoraði síðan jöfnunarmarkið úr vítaspyrnu undir lok leiksins. Klippa: Mörkin úr leik Mónakó og Manchester City Ferran Torres kom Barcelona yfir á móti Paris Saint-Germain eftir stoðsendingu frá Marcus Rashford en þeir Senny Mayulu og Goncalo Ramos tryggðu Evrópumeisturum PSG sigurinn. Anthony Gordon skoraði úr tveimur vítaspyrnum og þeir Nick Woltemade og Harvey Barnes voru einnig á skotskónum í 4-0 sigri Newcastle á Union St.Gilloise. Klippa: Mörkin úr leik Barcelona og PSG Klippa: Mörkin úr leik Newcastle og Union St.Gilloise Klippa: Mörkin úr leik Villarreal og Juventus Klippa: Mörkin úr leik Dortmund og Athletic Klippa: Mörkin úr leik Qarabag og FCK Meistaradeild Evrópu í fótbolta karla Mest lesið Féll á lyfjaprófi á HM íslenska hestsins og missir silfur: „Eins og ég sé glæpamaður“ Sport Fantasýn: Bogi Nils þarf að vara sig og ekkert breyst hjá stjórnarformanni Play Enski boltinn „Þetta svíður mig mjög sárt“ Fótbolti Úr klefaleysi og snjómokstri í að taka við landsliði eða Blikum? Íslenski boltinn Töpuðu fyrir Íslandi en ekki í Meistaradeildinni Fótbolti Baulað á Figo í Barcelona: „Portúgalinn er ekki velkominn hér“ Fótbolti FIFA: Donald Trump ræður engu um það Fótbolti Sveindís Jane að missa góðan liðsfélaga: „Sakna þín strax“ Fótbolti „Ótrúlega gaman að sjá þessa stelpu dafna“ Íslenski boltinn Sjáðu Meistaradeildarmörkin hjá manninum sem United gat ekki notað Fótbolti Fleiri fréttir „Eins og það sé ekkert sem hann hræðist“ FIFA: Donald Trump ræður engu um það Frammistaðan í deildinni skiptir engu máli í dag Sjáðu Meistaradeildarmörkin hjá manninum sem United gat ekki notað Sveindís Jane að missa góðan liðsfélaga: „Sakna þín strax“ „Þetta svíður mig mjög sárt“ Úr klefaleysi og snjómokstri í að taka við landsliði eða Blikum? Töpuðu fyrir Íslandi en ekki í Meistaradeildinni Baulað á Figo í Barcelona: „Portúgalinn er ekki velkominn hér“ Bjarni Jó kveður Selfoss Fantasýn: Bogi Nils þarf að vara sig og ekkert breyst hjá stjórnarformanni Play „Ótrúlega gaman að sjá þessa stelpu dafna“ De Bruyne lagði tvisvar upp fyrir Højlund Dier stal stigi af svekktum City mönnum Ödegaard lagði Skytturnar upp til sigurs Evrópumeistararnir með endurkomusigur gegn Barcelona Stjarnan - FH 3-4 | FH endurheimti annað sætið Öruggt hjá Skjórunum en óvíst hver skoraði Arftaki Heimis fundinn: „Alltaf áhætta að gera breytingar“ „Mjög súr og dapur þegar hann hringdi í mig“ Erfitt að yfirgefa Þrótt en starfið hjá KSÍ of spennandi til að hafna því Arnar: Aðrir leikmenn framar en Jóhann Orri, Jóhann og Gylfi ekki með en Aron valinn Svona var fundur KSÍ þegar Arnar tilkynnti landsliðshópinn Drama í sænska landsliðinu: „Hann hefur svikið liðsfélaga sína“ Kaupa einn frægasta leikvang heims til þess að rífa hann Barcelona verður ekki refsað þótt þeir kaupi ekki Rashford Var Vinícius Júnior kallaður api eða kjáni? Sjáðu kinnhestinn sem felldi Liverpool og þrennu Mbappe Segir Liverpool ekki spila eins og topplið: Spila körfubolta en ekki fótbolta Sjá meira