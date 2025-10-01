Baulað á Figo í Barcelona: „Portúgalinn er ekki velkominn hér“ Ágúst Orri Arnarson skrifar 1. október 2025 23:30 Figo fékk að heyra það í Barcelona. Luis Figo lét sjá sig á stórleik kvöldsins í Meistaradeildinni sem sendiherra UEFA en baulað var á Portúgalann þegar hann birtist á stóra skjánum í leik Barcelona og PSG. Leikurinn fór fram á Ólympíuleikvanginum í Barcelona, vegna þess að framkvæmdum er ekki lokið á Nývangi. Figo sat í stúkunni með fleira mektarfólki frá UEFA og birtist á stóra skjánum í hálfleik en þá hófu Börsungar söng sem hljóðaði svo: „Portúgalinn er ekki velkominn hér. Portúgalinn er tíkarsonur“ samkvæmt spænska miðlinum Marca. Portúgalinn var eitt sinn leikmaður Barcelona og vann tvo deildartitla á árunum 1995 til 2000 en fór til Real Madrid í einum umdeildustu félagaskiptum allra tíma þegar Florentino Perez settist í forsetastól Madrídarliðsins. Þegar Figo sneri aftur til Barcelona sem leikmaður Real Madrid var honum mætt af eins mikilli vanvirðingu og sést hefur í nútímafótbolta. Aðskotahlutum var kastað inn á völlinn og ýmsum hrópum var húrrað í átt að honum. Þegar hann sneri aftur í annað sinn sem leikmaður Real Madrid var svínshöfði kastað inn á völlinn, til táknmyndar um svikin. Þó rúmlega tveir áratugir séu liðnir síðan virðast Börsungar ekki enn tilbúnir að fyrirgefa Figo, en engum svínshöfðum var þó kastað í kvöld. Meistaradeild Evrópu í fótbolta karla Spænski boltinn Mest lesið Ræddu brotthvarf Davíðs: „Þetta er eins og köld vatnsgusa“ Íslenski boltinn „Eina leiðin að segja já og amen við dómaranefndina“ Körfubolti Davíð Smári hissa: „Sökudólgur sjálfur með því að setja viðmiðið mjög hátt“ Íslenski boltinn Kemur dómaranefnd til varnar og hnýtir í Jón og tvíburana Körfubolti Aftur tapar Liverpool Fótbolti Davíð Smári hættur fyrir vestan Íslenski boltinn Arftaki Heimis fundinn: „Alltaf áhætta að gera breytingar“ Íslenski boltinn Jón Þór ráðinn í björgunaraðgerðir hjá Vestra Íslenski boltinn Segir Liverpool ekki spila eins og topplið: Spila körfubolta en ekki fótbolta Enski boltinn Svona var fundur KSÍ þegar Arnar tilkynnti landsliðshópinn Fótbolti Fleiri fréttir Baulað á Figo í Barcelona: „Portúgalinn er ekki velkominn hér“ Bjarni Jó kveður Selfoss Fantasýn: Bogi Nils þarf að vara sig og ekkert breyst hjá stjórnarformanni Play „Ótrúlega gaman að sjá þessa stelpu dafna“ De Bruyne lagði tvisvar upp fyrir Højlund Dier stal stigi af svekktum City mönnum Ödegaard lagði Skytturnar upp til sigurs Evrópumeistararnir með endurkomusigur gegn Barcelona Stjarnan - FH 3-4 | FH endurheimti annað sætið Öruggt hjá Skjórunum en óvíst hver skoraði Arftaki Heimis fundinn: „Alltaf áhætta að gera breytingar“ „Mjög súr og dapur þegar hann hringdi í mig“ Erfitt að yfirgefa Þrótt en starfið hjá KSÍ of spennandi til að hafna því Arnar: Aðrir leikmenn framar en Jóhann Orri, Jóhann og Gylfi ekki með en Aron valinn Svona var fundur KSÍ þegar Arnar tilkynnti landsliðshópinn Drama í sænska landsliðinu: „Hann hefur svikið liðsfélaga sína“ Kaupa einn frægasta leikvang heims til þess að rífa hann Barcelona verður ekki refsað þótt þeir kaupi ekki Rashford Var Vinícius Júnior kallaður api eða kjáni? Sjáðu kinnhestinn sem felldi Liverpool og þrennu Mbappe Segir Liverpool ekki spila eins og topplið: Spila körfubolta en ekki fótbolta Vilja ekki að merki þeirra sé á búningum Ísraelsliðsins Áhrif NFL á ensku úrvalsdeildina: „Eins og heill leikur af föstum leikatriðum“ Fékk óvart rautt spjald „Síðan koma raddir um að þetta sé ekkert svo alvarlegt“ Tottenham bjargaði stigi í Noregi „Það er allt mögulegt“ Uppgjör: Víkingur - Valur 3-0 | Sannfærandi heimasigur í rigningunni Heimir yfirgefur FH að tímabilinu loknu Sjá meira