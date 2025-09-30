Íslenski boltinn

Gera aðra at­lögu að titlinum eftir hand­leggs­brot Elínar Helenu

Sindri Sverrisson skrifar
Það styttist væntanlega í að Agla María Albertsdóttir taki aftur við skildinum sem fyrirliði Íslandsmeistara Breiðabliks.
Breiðablik getur orðið Íslandsmeistari annað árið í röð í kvöld þegar liðið sækir Þrótt heim í Laugardal, í uppgjöri þjálfara sem nú er ljóst að munu báðir hætta með sitt lið eftir tímabilið.

Þetta verður önnur tilraun Breiðabliks til að tryggja sér endanlega Íslandsmeistaratitilinn 2025 en liðið tapaði óvænt á heimavelli gegn Stjörnunni í síðasta leik, 2-1.

Meiðsli Elínar Helenu Karlsdóttur, sem handleggsbrotnaði gegn Stjörnunni, ollu reiði í herbúðum Blika og ljóst er að hún spilar ekki meira á tímabilinu. Nik Chamberlain, þjálfari Blika, sagði þetta „mjög ljót meiðsli eftir slæma og óþarfa tæklingu“ og að þau hefðu slegið hans leikmenn út af laginu gegn Stjörnunni.

Fjórar umferðir eru eftir af deildinni og er Breiðablik með tíu stiga forskot á Þrótt og FH. Jafntefli gæti því dugað liðinu til að landa titlinum í kvöld, ef FH vinnur ekki Stjörnuna á sama tíma, og sigur myndi alltaf tryggja Breiðabliki titilinn.

Þróttur er á sama tíma í hnífjafnri og harðri baráttu við FH um 2. sæti deildarinnar, Evrópusæti, en liðin mætast einmitt í Kaplakrika á sunnudaginn.

Stórleikurinn í Laugardal í kvöld er fyrsti leikurinn eftir að greint var frá því að Nik færi frá Breiðabliki til að taka við Kristianstad í Svíþjóð eftir tímabilið, og að Ólafur Kristjánsson þjálfari Þróttar myndi hætta með liðið til að taka við sem aðstoðarþjálfari kvennalandsliðsins.

  • Leikir í dag og á morgun:
  • Þriðjudagur:
  • 18.00 Þróttur - Breiðablik
  • 18.00 Víkingur - Valur
  • Miðvikudagur:
  • 18.00 Stjarnan - FH

Bestu mörkin verða svo í beinni útsendingu á Sýn Sport Ísland 2 annað kvöld klukkan 22.

Besta deild kvenna Breiðablik Þróttur Reykjavík FH

