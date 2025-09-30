Gera aðra atlögu að titlinum eftir handleggsbrot Elínar Helenu Sindri Sverrisson skrifar 30. september 2025 13:30 Það styttist væntanlega í að Agla María Albertsdóttir taki aftur við skildinum sem fyrirliði Íslandsmeistara Breiðabliks. vísir/Diego Breiðablik getur orðið Íslandsmeistari annað árið í röð í kvöld þegar liðið sækir Þrótt heim í Laugardal, í uppgjöri þjálfara sem nú er ljóst að munu báðir hætta með sitt lið eftir tímabilið. Þetta verður önnur tilraun Breiðabliks til að tryggja sér endanlega Íslandsmeistaratitilinn 2025 en liðið tapaði óvænt á heimavelli gegn Stjörnunni í síðasta leik, 2-1. Meiðsli Elínar Helenu Karlsdóttur, sem handleggsbrotnaði gegn Stjörnunni, ollu reiði í herbúðum Blika og ljóst er að hún spilar ekki meira á tímabilinu. Nik Chamberlain, þjálfari Blika, sagði þetta „mjög ljót meiðsli eftir slæma og óþarfa tæklingu“ og að þau hefðu slegið hans leikmenn út af laginu gegn Stjörnunni. Fjórar umferðir eru eftir af deildinni og er Breiðablik með tíu stiga forskot á Þrótt og FH. Jafntefli gæti því dugað liðinu til að landa titlinum í kvöld, ef FH vinnur ekki Stjörnuna á sama tíma, og sigur myndi alltaf tryggja Breiðabliki titilinn. Þróttur er á sama tíma í hnífjafnri og harðri baráttu við FH um 2. sæti deildarinnar, Evrópusæti, en liðin mætast einmitt í Kaplakrika á sunnudaginn. Stórleikurinn í Laugardal í kvöld er fyrsti leikurinn eftir að greint var frá því að Nik færi frá Breiðabliki til að taka við Kristianstad í Svíþjóð eftir tímabilið, og að Ólafur Kristjánsson þjálfari Þróttar myndi hætta með liðið til að taka við sem aðstoðarþjálfari kvennalandsliðsins. Leikir í dag og á morgun: Þriðjudagur: 18.00 Þróttur - Breiðablik 18.00 Víkingur - Valur Miðvikudagur: 18.00 Stjarnan - FH Bestu mörkin verða svo í beinni útsendingu á Sýn Sport Ísland 2 annað kvöld klukkan 22. Besta deild kvenna Breiðablik Þróttur Reykjavík FH Mest lesið Ræddu brotthvarf Davíðs: „Þetta er eins og köld vatnsgusa“ Íslenski boltinn Davíð Smári hissa: „Sökudólgur sjálfur með því að setja viðmiðið mjög hátt“ Íslenski boltinn „Eina leiðin að segja já og amen við dómaranefndina“ Körfubolti Jón Þór ráðinn í björgunaraðgerðir hjá Vestra Íslenski boltinn Fengu nóg af skeytingarleysi og mismunun Íslenski boltinn Héldu vöku fyrir leikmönnum Liverpool Fótbolti Amorim að verða uppiskroppa með afsakanir Enski boltinn Slæm byrjun Chelsea skilaði Bayern sigri Fótbolti Sjáðu boltahnupl Valdimars sem nánast tryggði Víkingum titilinn Íslenski boltinn Meiddist hroðalega en fór hlæjandi af velli Sport Fleiri fréttir Gera aðra atlögu að titlinum eftir handleggsbrot Elínar Helenu Davíð Smári hissa: „Sökudólgur sjálfur með því að setja viðmiðið mjög hátt“ Hans Viktor framlengir við KA Fengu nóg af skeytingarleysi og mismunun Jón Þór ráðinn í björgunaraðgerðir hjá Vestra Sjáðu boltahnupl Valdimars sem nánast tryggði Víkingum titilinn Ræddu brotthvarf Davíðs: „Þetta er eins og köld vatnsgusa“ Uppgjörið: Stjarnan - Víkingur 2-3 | Valdimar Þór fór langleiðina með að tryggja titilinn „Verðum bara að halda áfram þangað til að þetta er búið“ Sölvi Geir eftir dramatískan sigur í Garðabæ: „Það er alltaf trú“ Davíð Smári hættur fyrir vestan Þjálfari Fram: „Hvað er árið aftur?“ Léku fjörutíu leiki saman á Englandi en slást um titilinn á Íslandi í kvöld Frá Fram á Hlíðarenda Sjáðu Elmar skora beint úr horni, tvennu Freds og þrennu Hermanns Uppgjörið: Fram - Valur 2-0 | Titildraumar Vals að verða að engu „Við þurfum að horfa inn á við“ Uppgjörið: Afturelding - KA 3-2 | Heimamenn sluppu með sigurinn Uppgjörið: Vestri - ÍBV 0-5 | Enn syrtir í álinn hjá Vestra Gunnar Heiðar hættur með Njarðvík Ólafur aðstoðar Þorstein með landsliðið Nik hættir með Breiðablik og tekur við Kristianstad „Sætið tryggt og nú er að klára forsetabikarinn“ Uppgjörið: Keflavík - HK 4-0 | Keflavík í Bestu deildina Uppgjörið: Fram - FHL 4-0 | Framarar áfram í deild þeirra bestu Óskar svaraði syngjandi Skagamönnum: „Ekki fagna of mikið“ Uppgjörið: FH - Breiðablik 1-1 | Fjörugum og viðburðarríkum leik lauk með jafntefli í Krikanum Uppgjörið: ÍA - KR 3-2 | Skagamenn á sigurbraut Rúnar gerir nýjan samning við Fram „Held að skipið sé siglt að maður verði kallaður í landsliðið“ Sjá meira