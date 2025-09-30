„Ég var náttúrulega hissa,“ segir fótboltaþjálfarinn Davíð Smári Lamude sem í gær fékk að vita það að stjórn Vestra hefði ákveðið að segja honum upp, rúmum mánuði eftir að hann gerði liðið að bikarmeistara í fyrsta sinn.
Vestri tilkynnti opinberlega um brotthvarf Davíðs í gærkvöld og réði svo Jón Þór Hauksson til að stýra liðinu í þeim þremur leikjum sem eftir eru á tímabilinu. Davíð tók við Vestra fyrir sumarið 2023, kom liðinu beint upp í Bestu deildina í fyrsta sinn, hélt því þar og fagnaði í ágúst með því fyrsta stóra titlinum í sögu fótboltans á Vestfjörðum.
Eftir bikarmeistaratitilinn hefur Vestri hins vegar verið í frjálsu falli í Bestu deildinni, missti af sæti í efri hlutanum og er nú aðeins tveimur stigum frá fallsæti.
„Mér var tilkynnt að það yrði stjórnarfundur í gær til að ræða framtíð félagsins, og hvort það þyrfti mögulega að fara í einhverjar breytingar. Svo var mér bara tilkynnt að það hefði verið ákveðið. Ég var náttúrulega hissa, ég viðurkenni það. Ég taldi mig alltaf geta klárað þetta verkefni eins og öll þau stóru verkefni sem okkur hefur tekist að klára. Það er að segja öll þessi úrslitaeinvígi sem ég hef átt með Vestraliðinu, við höfum klárað þau.
Ég hafði því fulla trú á að það tækist núna og þetta kom því á óvart en að sama skapi er ég mjög þakklátur fyrir þennan tíma sem ég hef átt hjá Vestra. Hann er algjörlega ógleymanlegur. Mikið af góðum minningum sem ég hef átt með fólkinu fyrir vestan, félaginu og leikmönnum,“ segir Davíð Smári við Vísi í dag, í óðaönn við að pakka saman fyrir vestan eftir tíðindi gærdagsins.
Nú er Davíð á leið suður og kveðst ætla að njóta smátíma með fjölskyldunni áður en ákvörðun verði tekin um næstu skref. Ljóst er að freistandi tilboð gætu beðið Davíðs eftir nánast linnulausa velgengni hans á þjálfaraferlinum. Hann segir enga uppgjöf hafa verið hjá sér eða leikmönnum og menn verið staðráðnir í að halda Vestra í Bestu deildinni. Trúin hafi hins vegar horfið hjá stjórnarmönnum.
„Ef við hefðum horft fram í tímann þegar tímabilið byrjaði, á þann möguleika að við yrðum bikarmeistarar og tveimur stigum frá fallsæti þegar enn væru þrír leikir eftir, þá hugsa ég að enginn hefði hafnað því. Þannig að ég er hrikalega stoltur af mínum afrekum fyrir vestan með liðinu, og líka því hvað okkur tókst að virkja samfélagið þar. Fá fólkið með okkur í þetta,“ segir Davíð en það sást kannski best á tveimur ógleymanlegum stundum á Laugardalsvelli, þegar Vestri tryggði sér sæti í efstu deild og svo þegar liðið varð bikarmeistari.
Davíð segir erfitt að skilja við félagið í óvissu um hvernig tímabilið muni enda:
„Já það er það klárlega. Ég og leikmenn vorum alveg á því að við myndum klára dæmið. Ég held að þetta hafi komið mörgum í opna skjöldu. En við leikmenn erum ákveðnir sökudólgar í þessu með því að setja ákveðinn standard og setja ákveðin viðmið með hrikalega góðum árangri. Auðvitað hafa úrslit síðustu leikja ekki verið nægilega góð en það var aldrei nein uppgjöf eða trúleysi hjá mér eða leikmönnum. Það hefur greinilega verið hjá stjórn og ég bara virði það.
Ég hef upplifað verri tíma en þetta, hvort sem er í fótboltanum eða lífinu. Það verður seint fundin einhver uppgjöf hjá mér og var aldrei komin gagnvart liðinu eða þeim leikjum sem við áttum eftir. Við höfum spilað við KA tvisvar í sumar, tapað öðrum en unnið hinn, og hvorki tapað fyrir KR né Aftureldingu [innsk.: KR vann Vestra naumlega á heimavelli] svo að það var aldrei neitt vonleysi í mér varðandi þessa leiki. Og er ekki enn, fyrir hönd Vestraliðsins. Ég hef fulla trú á að þeir klári dæmið, sama hver er í brúnni, því þetta er gríðarlega gott lið og mikil ákveðni í hópnum. Vonandi snúa þeir bara bökum saman og gera þetta eins og menn.“
En sárnar Davíð viðskilnaðurinn, eftir alla velgengnina sem hann og Vestri höfðu notið?
„Já og nei. Þetta er bara lífið í fótboltanum. En eins og ég sagði þá er ég sökudólgurinn sjálfur með því að setja viðmiðið mjög hátt með Vestraliðið. Það má horfa á það þannig að ég er fórnarlamb eigin velgengni með liðið, fyrri hluta móts og það er ekki langt síðan við urðum bikarmeistarar. En ég mun alltaf horfa til baka á þennan tíma með væntumþykju. Mér þykir gríðarlega vænt um þessa leikmenn, fólkið sem stendur að félaginu, hvort sem það er vallarstjóri eða formaður yngri flokka eða þjálfarar sem ég vann með þarna. Og auðvitað má ekki gleyma mínu þjálfarateymi sem að ég stend í ævarandi þakkarskuld við fyrir að hafa lagt allt í sölurnar fyrir félagið.“
Davíð er þakklátur fyrir tímann hjá Vestra og kveðst hafa grætt mikið á dvölinni fyrir vestan:
„Já, gríðarlega mikið. Það er töluvert frábrugðið öðrum þjálfarastörfum á Íslandi að þjálfa Vestra. Þetta er „multi national“ og „multi cultural“, og auðvitað fara öll samskipti fram á ensku. Öll þessi krefjandi verkefni sem ég hef farið í með Vestra gera mig betur tilbúinn í hvað sem framtíðin ber í skauti sér. Ég er mjög þakklátur fyrir þennan tíma. Bikarmeistaratitillinn gefur manni líka gríðarlega mikinn lærdóm, bæði varðandi undirbúninginn fyrir og svo eftir leikinn. Það er margt sem hefði mátt betur fara eftir leikinn og veitir ekki bara mér heldur félaginu í heild sinni mikinn lærdóm.“
En hvað tekur við? Það má búast við að Davíð verði ekki lengi án starfs og samningur hans við Vestra hefði runnið út að lokinni leiktíðinni.
„Það er ekkert fast í hendi og mig langar aðeins að vera bara með fjölskyldunni. Ég er náttúrulega búinn að vera í burtu frá henni í meira og minna þrjú ár. Ég mun ákveða næsta skref vel og vandlega. Það liggur ekkert á og tímabilið er enn að klárast.
Auðvitað eru einhver símtöl búin að eiga sér stað, bara í dag og í gær, en ég hef ekki svarað neinum af þessum símtölum. Ég ætla að fókusera á fjölskylduna og svo ætla ég að fylgjast með Vestraliðinu. Ég er þeirra helsti stuðningsmaður, það er alveg klárt.“