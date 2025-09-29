„Verðum bara að halda áfram þangað til að þetta er búið“ Stefán Marteinn Ólafsson skrifar 29. september 2025 21:48 Gylfi Þór lagði allt í leik kvöldsins. Vísir/Diego Víkingar stigu stór skref í átt að Íslandsmeistaratitlinum í kvöld þegar þeir höfðu betur gegn Stjörnunni 2-3 í Bestu deild karla. „Þetta gerist ekki sætara held ég“ sagði Gylfi Þór Sigurðsson við Gunnlaug Jónsson eftir dramatískan sigur á Samsungvellinum í kvöld. „Það var gríðarlega svekkjandi að fá þett mark á sig á 90. mínútu og það er mikið sem að fer í gegnum hugan á manni þá, að tapa ekki leiknum verandi með fjögura stiga forystu en við náðum að stela þessu í lokin sem gerir þetta ennþá sætara“ Víkingar eru núna með sjö stiga forskot á toppi deildarinnar þegar þrjár umferðir eru eftir og eru því komnir með aðra hönd á skjöldin. „Við þurfum að halda áfarm. Þetta er ekki búið. Við þurfum að ná okkur niður eftir þennan leik og byrja að plana næsta leik sem er held ég á heimavelli. Við verðum bara að halda áfram þangað til að þetta er búið“ Það hefur verið uppgangur hjá Víkingum frá því þeir féllu úr leik í Evrópu gegn Bröndby. „Auðvitað kannski aðeins auðveldara að vera ekki að spila fimmtudaga og sunnudaga og svo framvegis en við fengum bara leikmenn, leikmenn til baka á réttum tíma og bara hrukkum í gang. Þetta auðvitað féll með okkur hérna í kvöld en þetta hefði geta farið jafntefli en liðið gefst aldrei upp og mikið af hlutum sem hafa verið að ganga upp síðustu fjórar, fimm vikur“ Staðan er mjg góð fyrir Víkinga fyrir lokakaflan. „Hún er mjög góð en ég vill bara klára þetta og þá getum við fagnað“ sagði Gylfi Þór Sigurðsson að lokum. Víkingur Reykjavík Fótbolti Besta deild karla Íslenski boltinn Mest lesið Davíð Smári hættur fyrir vestan Íslenski boltinn Allir leikmenn ÍR hættir á einu bretti Fótbolti Uppgjörið: Stjarnan - Víkingur 2-3 | Valdimar Þór fór langleiðina með að tryggja titilinn Íslenski boltinn Veittist að sautján ára mótherja sínum og hreytti í hann fúkyrðum Rafíþróttir Bjór kastað í konu McIlroy: „Þurfti að þola ótrúlegt magn af svívirðingum“ Golf Þrefaldur heimsmeistari í slagsmálum á kebabstað Sport „Ertu að horfa Donald Trump?“ Golf Segir ákvörðunina þá erfiðustu sem hann hafi tekið Formúla 1 Opnar sig um djammið: „Hjálpaði mér ekki“ Enski boltinn Ekki búið að ræða við mögulega eftirmenn Amorim Fótbolti Fleiri fréttir Uppgjörið: Stjarnan - Víkingur 2-3 | Valdimar Þór fór langleiðina með að tryggja titilinn „Verðum bara að halda áfram þangað til að þetta er búið“ Sölvi Geir eftir dramatískan sigur í Garðabæ: „Það er alltaf trú“ Davíð Smári hættur fyrir vestan Þjálfari Fram: „Hvað er árið aftur?“ Léku fjörutíu leiki saman á Englandi en slást um titilinn á Íslandi í kvöld Frá Fram á Hlíðarenda Sjáðu Elmar skora beint úr horni, tvennu Freds og þrennu Hermanns Uppgjörið: Fram - Valur 2-0 | Titildraumar Vals að verða að engu „Við þurfum að horfa inn á við“ Uppgjörið: Afturelding - KA 3-2 | Heimamenn sluppu með sigurinn Uppgjörið: Vestri - ÍBV 0-5 | Enn syrtir í álinn hjá Vestra Gunnar Heiðar hættur með Njarðvík Ólafur aðstoðar Þorstein með landsliðið Nik hættir með Breiðablik og tekur við Kristianstad „Sætið tryggt og nú er að klára forsetabikarinn“ Uppgjörið: Keflavík - HK 4-0 | Keflavík í Bestu deildina Uppgjörið: Fram - FHL 4-0 | Framarar áfram í deild þeirra bestu Óskar svaraði syngjandi Skagamönnum: „Ekki fagna of mikið“ Uppgjörið: FH - Breiðablik 1-1 | Fjörugum og viðburðarríkum leik lauk með jafntefli í Krikanum Uppgjörið: ÍA - KR 3-2 | Skagamenn á sigurbraut Rúnar gerir nýjan samning við Fram „Held að skipið sé siglt að maður verði kallaður í landsliðið“ „Lærðum það í fyrra hvað það er leiðinlegt að tapa“ Stórveldaslagur „upp á líf og dauða“ „Held við séum búnir að sjúga karamelluna nægilega mikið“ Lofar æðislegum leik Arnar ekki áfram með Fylki Sjáðu Stjörnuna stöðva partýið, bombur Bergdísar og dramað í Dalnum Sjáðu brotið sem Blikar eru brjálaðir yfir Sjá meira