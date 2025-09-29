Mikael, Kolbeinn og Stefán Ingi á skotskónum Runólfur Trausti Þórhallsson skrifar 29. september 2025 19:37 Skoraði tvö og lagði upp eitt í átta marka leik. Djurgården Kolbeinn Þórðarson, Mikael Anderson og Stefán Ingi Sigurðarson voru á skotskónum í góðum sigrum sinna liða í skandinavíska fótboltanum. Kolbeinn Þórðarson gulltryggði Gautaborg 2-0 útisigur á Öster í efstu deild sænska boltans. Um var að ræða sjöunda mark Kolbeins á leiktíðinni og kom það þegar mínúta var til loka venjulegs leiktíma. Þessi markheppni miðjumaður var svo tekinn af velli skömmu síðar. Kolbeinn Thordarson! Blåvitt utökar till 2-0 borta mot Östers IF 👀 📲 Se matchen på HBO Max pic.twitter.com/lbM4d7jclW— Sports on HBO Max 🇸🇪 (@sportshbomaxse) September 29, 2025 Gautaborg er í 4. sæti með 44 stig að loknum 25 leikjum. Hinn 27 ára gamli Mikael skoraði fyrstu tvö mörk sín í efstu deild Svíþjóðar þegar Djurgården vann ótrúlegan 8-2 sigur á Sirius. Ofan á það lagði Mikael einnig upp eitt marka Djurgården. Landsliðsmaðurinn var tekinn af velli þegar rúmur stundarfjórðungur var til leiksloka. 2-0 Djurgården! Mikael Anderson med första allsvenska målet 🔵 📲 Se matchen på HBO Max pic.twitter.com/tos3qcOXoP— Sports on HBO Max 🇸🇪 (@sportshbomaxse) September 29, 2025 Vi har tennissiffror på 3Arena! Mikael Anderson med sitt andra mål för kvällen efter fint förarbete av Tokmac Nguen 🔵 📲 Se matchen på HBO Max pic.twitter.com/APs6frXna4— Sports on HBO Max 🇸🇪 (@sportshbomaxse) September 29, 2025 7-2 Djurgården och hattrick August Priske! Sanslös målfest i afton på 3Arena! 🔵 📲 Se matchen på HBO Max pic.twitter.com/RUkkiFiNrw— Sports on HBO Max 🇸🇪 (@sportshbomaxse) September 29, 2025 Djurgården er í 7. sæti með 41 stig eftir 25 leiki. Hættir ekki að skora Stefán Ingi skoraði annað mark Sandefjord sem komst í 2-0 gegn Sandefjord á útivelli. Heimamenn jöfnuðu metin en Frederik Pedersen tryggði Sandefjord sigurinn með marki á 81. mínútu leiksins. Stefán Ingi hefur nú skorað 12 mörk á leiktíðinni. Sigurinn lyftir Sandefjord upp í 6. sætið með 32 stig eftir 22 umferðir. Mikilvægar sigrar hjá Elíasi Rafni og Emelíu FC Midtjylland og HB Köge unnu mikilvæga sigra í efstu deildum danska fótboltans. Tveir Íslendingar komu við sögu í leikjunum. Landsliðsmarkvörðurinn Elías Rafn Ólafsson stóð vaktina í marki Midtjylland sem vann 2-1 sigur á Randers. Sigurinn lyftir Midtjylland upp í 2. sætið með 21 stig þegar tíu umferðum er lokið. Emelía Óskarsdóttir kom inn af bekknum í lokin þegar HB Köge vann 3-2 endurkomusigur á Nordsjælland á útivelli. Emelía kom inn fyrir gamla brýnið Nadiu Nadim sem skoraði fyrstu tvö mörk HB Köge í kvöld. Köge er með 18 stig eftir sjö leiki á toppi efstu deildar kvenna. Fótbolti Sænski boltinn Danski boltinn Mest lesið Allir leikmenn ÍR hættir á einu bretti Fótbolti Davíð Smári hættur fyrir vestan Íslenski boltinn Veittist að sautján ára mótherja sínum og hreytti í hann fúkyrðum Rafíþróttir Bjór kastað í konu McIlroy: „Þurfti að þola ótrúlegt magn af svívirðingum“ Golf Þrefaldur heimsmeistari í slagsmálum á kebabstað Sport Stjarnan - Víkingur | Allt undir í Garðabænum Íslenski boltinn „Ertu að horfa Donald Trump?“ Golf Ekki búið að ræða við mögulega eftirmenn Amorim Fótbolti Opnar sig um djammið: „Hjálpaði mér ekki“ Enski boltinn Sjáðu Elmar skora beint úr horni, tvennu Freds og þrennu Hermanns Íslenski boltinn Fleiri fréttir Slæm byrjun Chelsea skilaði Bayern sigri Mikael, Kolbeinn og Stefán Ingi á skotskónum Davíð Smári hættur fyrir vestan Stjarnan - Víkingur | Allt undir í Garðabænum Þjálfari Fram: „Hvað er árið aftur?“ Stutt í landsleiki en meiðsli Ísaks ekki sögð alvarleg Chiesa ekki með Liverpool til Tyrklands Léku fjörutíu leiki saman á Englandi en slást um titilinn á Íslandi í kvöld Opnar sig um djammið: „Hjálpaði mér ekki“ Sjáðu alla dramatíkina í enska: Níu mörk skoruð í uppbótartíma Frá Fram á Hlíðarenda Áhugasamur verði Amorim rekinn Hefur enga trú lengur á Amorim Sjáðu Elmar skora beint úr horni, tvennu Freds og þrennu Hermanns Ekki búið að ræða við mögulega eftirmenn Amorim Sjáðu endurkomusigur Arsenal og fyrsta mark Watkins Allir leikmenn ÍR hættir á einu bretti „Til að vera með í einhverri baráttu þurfum við að sýna betri frammistöðu“ „Ef menn trúa því getum við farið ansi langt“ „Strákarnir voru alltaf að stríða mér af því ég var ekki búinn að skora“ „Strætó númer 15 stoppar beint fyrir utan KR-völlinn“ Uppgjörið: Fram - Valur 2-0 | Titildraumar Vals að verða að engu „Við þurfum að horfa inn á við“ María skorað þriðjung marka Linköping í deildinni Börsungar á toppinn Fiorentina enn án sigurs eftir jafntefli í Toskana-slagnum Uppgjörið: Afturelding - KA 3-2 | Heimamenn sluppu með sigurinn Dramatík í uppbótartímanum Villa kláraði dæmið í byrjun seinni hálfleiks Uppgjörið: Vestri - ÍBV 0-5 | Enn syrtir í álinn hjá Vestra Sjá meira