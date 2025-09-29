Freista þess að koma aðildarumsókn Úkraínu fram hjá Orbán Kjartan Kjartansson skrifar 29. september 2025 15:30 Viktor Orbán, forsætisráðherra Ungverjalands, (t.v.) hefur sagt stopp við aðild Úkraínu að Evrópusambandinu. Antonio Costa, forseti leiðtogaráðs ESB, (t.h.) vill mjaka aðildarferlinu áfram þrátt fyrir það. Vísir/EPA Forseti leiðtogaráðs Evrópusambandsins vinnur nú að því að breyta reglum um inngöngu nýrra ríkja í sambandið til þess að reyna að mjaka umsóknarferli Úkraínu og Moldóvu áfram. Öll aðildarríkin þurfa að samþykkja ný ríki en Viktor Orbán, forsætisráðherra Ungverjalands, leggst þvert gegn inngöngu Úkraínu. Leiðtogaráðið kemur saman til fundar í Kaupmannahöfn í vikunni. Þar er búist við að leiðtogar aðildarríkjanna 27 ræði tillögu António Costa, forseta ráðsins, sem á að koma umsókn Úkraínu úr þeirri pattstöðu sem hún er í vegna andstöðu Ungverja. Moldóvar eru í samfloti með Úkraínumönnum í umsóknarferlinu og þurfa því einnig að bíða. Tillaga Costa er sögð felast í því að nóg sé að aukinn meirihluti aðildarríkjanna samþykki að taka upp viðræður um svokallaða samningskafla í stað þess að öll ríkin þurfi að gefa því grænt ljós. Dagblaðið Politico segir að jafnvel þó að aðild Úkraínu yrði enn háð samþykki allra ríkjanna þá gætu þarlend stjórnvöld byrjað á umbótum á ákveðnum málefnasviðum til þess að standast skilyrði fyrir inngöngu í sambandið. „Stækkun er mikilvægt forgangsmál forseta leiðtogaráðsins. Honum finnst það mikilvægasta alþjóðapólitíska fjárfesting sem ESB getur gert,“ hefur blaðið eftir evrópskum búrókrata. Marta Kos, stækkunarstjóri ESB, fór til Úkraínu í dag. Hún segir að Úkraína sé tilbúin að taka næsta skref í aðildarferlinu. Það sé nú í höndum aðildarríkjanna að gefa grænt ljós á umsóknina. Hvorki Evrópa né Úkraína hafi efni á því að hægja á ferðinni í aðildarferlinu. Orban, forsætisráðherra Ungverjalands, hefur reynst forystu Evrópusambandsins erfiður ljár í þúfu í fjölda mála. Hann er hallur undir Vladímír Pútín forseta Rússlands en Ungverjar og Slóvakar kaupa einnig töluvert magn af rússnesku jarðefnaeldsneyti þrátt fyrir að önnur Evrópusambandsríki hafi reynt að slíta slík tengsl eftir innrás Rússa í Úkraínu fyrir þremur og hálfu ári. Evrópusambandið Úkraína Ungverjaland Mest lesið Föst í Portúgal: „Siðlaust“ að fljúga vélunum út í morgun Innlent Bílstjórinn þrettán ára Innlent Ekki erfitt að vera föst í 25 gráðum en ástæðan sorgleg Innlent Sjokk, stress og særindi í Leifsstöð Innlent Orrustuþotur yfir Borgundarhólmi og drónar trufla flug í Noregi Erlent Fyrrverandi landgönguliði drap að minnsta kosti fjóra í Michigan Erlent Lítur svo á að hann njóti ekki trausts og hefur beðist lausnar Innlent „Óvænt og líka mjög leiðinlegt“ Innlent „Virðist bitna á saklausum ferðamönnum“ Innlent Adams hættir og Cuomo og Mamdani skiptast á skotum Erlent Fleiri fréttir Adams hættir og Cuomo og Mamdani skiptast á skotum Fyrrverandi landgönguliði drap að minnsta kosti fjóra í Michigan Evrópusinnar héldu meirihluta í Moldóvu Orrustuþotur yfir Borgundarhólmi og drónar trufla flug í Noregi Fjöldi fórnarlamba eftir skothríð og íkveikju í kirkju mormóna Æðsti leiðtogi mormóna látinn Banna dróna yfir Danmörku Óttast úrbræðslu vegna rafmagnsleysis í kjarnorkuveri Sjálft lýðræðið undir er Moldóvar ganga til kosninga Vill fá Trump til að gefa Taívan upp á bátinn Segist hafa hafnað boði til einkaeyju Epsteins Árásir stóðu yfir í rúma tólf tíma Dróna- og skuggastríð í Evrópu: Hvað gengur Rússum til og hvað getur NATO gert? Sigar hernum á „hryðjuverkamenn“ í Portland Ráku starfsmenn FBI sem fóru á hnéð eftir morðið á Floyd Fundu leynilega sígarettuverksmiðju í neðanjarðarbyrgi Drónar sáust á flugi yfir herflugvelli í Danmörku og Noregi Ræningjar fjölmenntu með byssur og haka í skartgripabúð Musk, Thiel og Andrés nefndir í nýjum skjölum Epsteins Ætlar að peppa herforingjana á fundinum fordæmalausa Drónaútgerð?: Þingmaður hefur áhyggjur af rússneskum skipum við Færeyjar Fyrrverandi aðstoðarmaður forseta dæmdur fyrir njósnir Yfirgáfu salinn þegar Netanjahú hóf ræðu sína Tekinn af lífi fyrir að myrða stúlkubarn við „særingu“ Comey hvergi banginn þrátt fyrir ákæru Ekki hægt að staðfesta drónaflug við Álaborgarflugvöll Bandaríkjamenn sagðir vilja Tony Blair við stjórnvölinn á Gasa Segist ekki munu leyfa Ísrael að innlima Vesturbakkann Lofthelgi aftur lokað í Álaborg vegna drónaflugs James Comey ákærður vegna Rússarannsóknar Sjá meira