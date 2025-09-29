Erlent

Freista þess að koma aðildar­umsókn Úkraínu fram hjá Or­bán

Kjartan Kjartansson skrifar
Viktor Orbán, forsætisráðherra Ungverjalands, (t.v.) hefur sagt stopp við aðild Úkraínu að Evrópusambandinu. Antonio Costa, forseti leiðtogaráðs ESB, (t.h.) vill mjaka aðildarferlinu áfram þrátt fyrir það.
Viktor Orbán, forsætisráðherra Ungverjalands, (t.v.) hefur sagt stopp við aðild Úkraínu að Evrópusambandinu. Antonio Costa, forseti leiðtogaráðs ESB, (t.h.) vill mjaka aðildarferlinu áfram þrátt fyrir það. Vísir/EPA

Forseti leiðtogaráðs Evrópusambandsins vinnur nú að því að breyta reglum um inngöngu nýrra ríkja í sambandið til þess að reyna að mjaka umsóknarferli Úkraínu og Moldóvu áfram. Öll aðildarríkin þurfa að samþykkja ný ríki en Viktor Orbán, forsætisráðherra Ungverjalands, leggst þvert gegn inngöngu Úkraínu.

Leiðtogaráðið kemur saman til fundar í Kaupmannahöfn í vikunni. Þar er búist við að leiðtogar aðildarríkjanna 27 ræði tillögu António Costa, forseta ráðsins, sem á að koma umsókn Úkraínu úr þeirri pattstöðu sem hún er í vegna andstöðu Ungverja. Moldóvar eru í samfloti með Úkraínumönnum í umsóknarferlinu og þurfa því einnig að bíða.

Tillaga Costa er sögð felast í því að nóg sé að aukinn meirihluti aðildarríkjanna samþykki að taka upp viðræður um svokallaða samningskafla í stað þess að öll ríkin þurfi að gefa því grænt ljós. Dagblaðið Politico segir að jafnvel þó að aðild Úkraínu yrði enn háð samþykki allra ríkjanna þá gætu þarlend stjórnvöld byrjað á umbótum á ákveðnum málefnasviðum til þess að standast skilyrði fyrir inngöngu í sambandið.

„Stækkun er mikilvægt forgangsmál forseta leiðtogaráðsins. Honum finnst það mikilvægasta alþjóðapólitíska fjárfesting sem ESB getur gert,“ hefur blaðið eftir evrópskum búrókrata.

Marta Kos, stækkunarstjóri ESB, fór til Úkraínu í dag. Hún segir að Úkraína sé tilbúin að taka næsta skref í aðildarferlinu. Það sé nú í höndum aðildarríkjanna að gefa grænt ljós á umsóknina. Hvorki Evrópa né Úkraína hafi efni á því að hægja á ferðinni í aðildarferlinu.

Orban, forsætisráðherra Ungverjalands, hefur reynst forystu Evrópusambandsins erfiður ljár í þúfu í fjölda mála. Hann er hallur undir Vladímír Pútín forseta Rússlands en Ungverjar og Slóvakar kaupa einnig töluvert magn af rússnesku jarðefnaeldsneyti þrátt fyrir að önnur Evrópusambandsríki hafi reynt að slíta slík tengsl eftir innrás Rússa í Úkraínu fyrir þremur og hálfu ári.

