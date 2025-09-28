Fjórir voru drepnir og fjölmargir særðust í umfangsmiklum loftárásum Rússa á Úkraínu. Viðkvæmur öryggisbúnaður í stærsta kjarnorkuveri landsins veldur áhyggjum, en það hefur verið ótengt rafmagni í fimm daga. Fjallað verður um málið í kvöldfréttum.
Kona, sem býr á Stöðvarfirði, segist langþreytt eftir að hafa neyðst til að sjóða allt sitt neysluvatn í tvo mánuði og biðlar til stjórnvalda að taka málið alvarlega.
Við verðum í beinni útsendingu frá Hafnarfjarfjarðarhöfn þar sem bátur sökk í gærkvöldi. Það er í annað sinn sem báturinn sekkur í höfnina á fimm árum, en í fyrra skiptið fannst engin skýring.
Prófanir á flugleiðsögutækjum annarra þjóða eru ein sérhæfðasta útrás íslenska fluggeirans. Íslenskir flugprófanamenn gegna um þessar mundir lykilhlutverki í úttekt á nýjum flugvöllum Grænlands.
Í íþróttapakkanum verður farið yfir helstu tíðindi úr Bestu deildinni og dramatískan dag á Ryder bikarnum.