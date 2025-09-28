Áhöfn björgunarskipsins Hafbjargar í Neskaupstað var í gær kölluð út vegna aflvana báts sem staddur var um fimmtíu kílómetra norðaustur af Norðfirði. Fjórir voru um borð í fiskibátnum en engin yfirvofandi hætta var á ferð.
Í tilkynningu frá Landsbjörg segir að Hafbjörgin hafi lagt úr höfn upp úr klukkan sex í gær. Björgunarskipinu var siglt að fiskibátnum um klukkan átta og gekk vel að draga hann til hafnar í Neskaupstað.
Þangað var skipunum siglt um klukkan eitt í nótt.
Einnig segir í tilkynningunni að Björgunarsveitin Jökull á Jökuldal hafi verið kölluð út í gærkvöldi, vegna manns sem villtist í talsverðri þoku norður af Háfjalli. Mikil þoka gerði leit erfiða þó maðurinn hafi verið í símasambandi. Hann fannst þó um klukkan tíu og fékk fylgd til byggða.