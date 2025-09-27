Uppgjörið: Fram - FHL 4-0 | Framarar áfram í deild þeirra bestu Sesselja Ósk Gunnarsdóttir skrifar 27. september 2025 18:30 vísir/ernir Fram tryggði sér áframhaldandi sæti í deild þeirra Bestu með 4-0 sigri á FHL í kvöld. Una Rós Unnarsdóttir átti frábæran leik fyrir liðið og átti stóran þátt í sigri Fram í kvöld með marki og stoðsendingu. Leikurinn fór vel af stað og tók Fram fljótlega öll völd á vellinum. Liðin fékk fín færi en tókst ekki að nýta þau fyrr en á 27. mínútu þegar Olga Ingibjörg Einarsdóttir tók skot í teignum með viðkomu í varnarmanni FHL og endaði í netinu. Tíu mínútum síðar voru Framkonur aftur á ferðinni og skallaði þá Murielle Tiernan boltanum í netið eftir fyrirgjöf Dominique Bond-Flasza. 2-0 og þannig stóðu leikar í hálfleik. FHL kom út af krafti í síðari hálfleik og náði að ýta Fram ofar á völlinn. FHL fengu fín færi en náðu ekki að nýta sér þau. Eyrún Vala Harðardóttir náði svo að bæta við þriðja marki Fram á 71. mínútu leiksins. Þremur mínútum síðar bætti Una Rós Unnarsdóttir við fjórða marki liðsins og gulltryggði Fram sigurinn. Tvær umferðir eru eftir í úrslitakeppni í neðri hlutanum. En með sigri Fram í kvöld er ljóst að Tindastóll fellur niður um deild og mun leika í Lengjudeildinni á næsta tímabili. FHL var þegar fallið en liðið er með fjögur stig í neðsta sæti deildarinnar. Atvik leiksins Þriðja mark leiksins kom á góðum tíma fyrir Fram sem hafði legið aðeins neðar á vellinum í um það bil tuttugu mínútur. Það var því þungu fargi létt af leikmönnum að ná þriðja markinu og ná aftur tökum á leiknum. Stjörnur og skúrkar Una Rós Unnarsdóttir var frábær í kvöld en hún skilaði marki og stoðsendingu fyrir Fram. Einnig sá hún um föst leikatriði fyrir liðið og skilaði því með prýði. Murielle Tiernan einnig með mark og stoðsendingu en hún var öflug fyrir Fram á toppnum. Stemning og umgjörð Fín umgjörð hjá Fram en eins og hefur komið fram gat Fram tryggt sér áframhaldandi veru í Bestu deildinni með sigri. Hefði þess vegna viljað sjá fleiri stuðningsmenn í stúkunni. Dómarar Brynjar Þór Elvarsson var á flautunni í kvöld, með honum voru Nour Natan Ninir og Jovan Subic. Engin vafamál eða atvik að mínu mati og fékk leikurinn að flæða vel. Viðtöl Eyrún Vala Harðardóttir: „Skiptir okkur engu máli“ „Þetta er mjög sæt tilfinning, það hefur verið markmiðið frá byrjun að halda okkar sæti í Bestu deildinni. Upprunalega markmiðið var að klára í topp sex sem gekk því miður ekki, en þess í stað ætluðum við bara að klára tímabilið með stæl,“ - sagði Eyrún Vala Harðardóttir, leikmaður Fram, eftir sigur liðsins í kvöld. Var einhver pressa á liðinu fyrir leikinn? „Það var fullt af utanaðkomandi fólki sem setti pressu á okkur sem við heyrðum af. Það skiptir okkur bara engu máli, við þjöppum okkur bara saman og spilum sem lið.“ „Það var geggjað að halda hreinu og skora fjögur. Það er akkúrat það sem við ætluðum að gera. Koma til baka og sýna að við séum betra lið en við sýndum í síðasta leik gegn þeim. Mér fannst það takast og heilt yfir mjög flott liðsframmistaða.“ „Við ætlum að halda okkar striki í næstu leikjum og gefa allt í þetta þó svo að markmiðinu sé náð. Við ætlum ekki að hætta núna.“ Björgvin Karl Gunnarsson: „Fannst við ekki mæta til leiks“ Björgvin Karl er þjálfari FHLVísir/Guðmundur „Það var lítið sem gekk upp, við náðum eitthvað að hreyfa boltann á milli. Við vorum ekki að skapa neitt og það vantaði baráttu og fullt af hlutum leiksins sem voru ekki í lagi. Ég veit ekki hvort það sé vegna þess að það vantaði tvo leikmenn en mér fannst við ekki mæta til leiks.“ „Við náðum að spila betur í seinni hálfleik og komast í ágætis stöður. Við náðum samt ekki að ógna markinu, náðum ekki skoti að markinu og erum bara að gera illa á efsta þriðjungi. Það er bara ömurlegt og svo var samskiptaleysi hérna í seinni tveimur mörkunum í seinni hálfleik sem við ættum að koma í veg fyrir, en því miður náðum við ekki að gera þetta að leik.“ „Við þurfum að gera betur en þetta í næstu leikjum annars eru það bara töp. Vonandi þjappa stelpurnar sér saman og gera þetta þannig að við getum haft smá gaman hérna í lokin.“ Besta deild kvenna Fram FHL