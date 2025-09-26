Í gær fór fram glæsileg frumsýning á kvikmyndinni One Battle After Another í Sambíóunum kringlunni. Fjöldi fólks kom saman til að fagna einni mest spennandi kvikmynd ársins.
Meðal frumsýningagesta voru meðal annars; Logi Bergman, Egill Helgason, Ingvar E. Sigurðsson, Gísli Marteinn, Birnir, Flóni, Jóhann Sigurðsson, Ólafur Egilsson, Reynir Lyngdal, Jóhanna Vigdís, Edda Arnljótsdóttir, Sturla Atlas, Kolfinna Nikulásdóttir, Ásgeir Kolbeinsson, Hera Gísladóttir og fleiri góðir gestir.
One Battle After Another hefur þegar hlotið einstaka lof gagnrýnenda á alþjóðlegum vettvangi með 98% Fresh á Rotten Tomatoes og stimpilinn “Must See” á Metacritic.
Kvikmyndin segir sögu fyrrverandi byltingarmanna sem sameinast til að bjarga dóttur einnar úr hópnum frá spilltum herforingja í sögufrægri baráttu þar sem hver sena er hlaðin spennu og tilfinningum.
One Battle After Anoter er komin í bíó um land allt - Þetta er ekki bara kvikmynd - þetta er upplifun.
Myndin er nýjasta verk leikstjórans Paul Thomas Anderson, sem áður hefur sent frá sér meistaraverk á borð við There Will Be Blood og Licorice Pizza. Í aðalhlutverkum eru Leonardo DiCaprio, Sean Penn, Benicio del Toro, Regina Hall, Teyana Taylor og nýstirnið Chase Infiniti.
Hér fyrir neðan má sjá fleiri myndir frá frumsýningunni