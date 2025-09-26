Ekki verður framhald á samstarfi Arnars Grétarssonar og Fylkis. Hann stýrði liðinu seinni hluta tímabilsins.
Arnar tók við Fylki um miðjan júlí. Liðið var í fallbaráttu fram í lokaumferð Lengjudeildar karla en bjargaði sér fyrir horn.
Í dag sendi Fylkir frá sér tilkynningu þar sem fram kemur að Arnar verði ekki áfram þjálfari liðsins.
Auk Fylkis hefur Arnar stýrt Breiðabliki, KA og Val hér á landi auk Roeselare í Belgíu. Þá var hann íþróttastjóri hjá AEK Aþenu og Club Brugge.
Fylkir endaði í tólfta og neðsta sæti Bestu deildarinnar í fyrra og í 8. sæti Lengjudeildarinnar í sumar. Fylkismenn unnu fjóra af síðustu fimm leikjum sínum á tímabilinu.