Innlent

Ekki liðnir níu dagar þegar það var aftur brotist inn

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Robert er meðal þeirra sem bjuggu til skilti í glugga Gamla Garðs.
Robert er meðal þeirra sem bjuggu til skilti í glugga Gamla Garðs. Samsett

Ekki hafa liðið níu dagar frá byrjun skólaársins án þess að brotist hafi verið inn í Gamla Garð, stúdentaíbúðir við Háskóla Íslands. Íbúarnir settu upp skilti þar sem taldir eru dagarnir síðan síðast var brotist inn en það er aftur komið niður í núll. Innbrotsþjófarnir létu til skarar skríða í gærkvöldi.

Í morgun var greint frá skilti sem nemendur í Gamla Garði höfðu sett upp þar sem taldir voru hversu margir dagar hafa liðið síðan síðast var brotist inn í stúdentagarðana. Það var seinna um morguninn þar sem skiltinu var aftur breytt í núll daga eftir að íbúar Gamla Garðs tóku eftir að maturinn þeirra var horfinn.

„Við komum fram og íbúðin var í rústi. Það voru bjórdósir, sem höfðu augljóslega verið teknar úr ísskápnum, á stólunum. Það var fita á öllu grillinu. Það var vatn fyrir utan ísskápinn því frystinum hafði ekki verið lokað almennilega. Í raun var allt í rústi,“ segir Robert Chantrey, 22 ára meistaranemi í jarðfræði sem býr á Gamla Garði.

Þjófarnir skildu eftir sönnunargögn um máltíðina í stól í sameiginlegu eldhúsi.Aðsend

Robert hefur búið á stúdentagörðunum í þrjú ár á meðan hann stundar nám við Háskóla Íslands. Hann lýsir afar slæmu ástandi á stúdentagörðunum vegna aðila sem koma ítrekað inn í húsið til að ræna mat. Hann segir tvo menn hafa komið inn í húsið í gærnótt og gætt sér á mat og drykk sem var í eigu íbúanna. 

„Ég átti mjólkurfernu í ísskápnum og það voru um tveir þriðju eftir. En þegar ég tók upp fernuna í morgun fann ég að það var bara þriðjungur eftir. Vinur minn átti líka mjólk í ísskápnum og það var tómatssósa við stútinn á fernunni, svo þeir hafa drukkið af stút. Þetta er ógeðslegt, við þurftum að henda matnum,“ segir Robert.

Það var ekki einungis mjólkin sem hvarf heldur einnig töluvert magn af bjórdósum, brauði og áleggi. Þá hafði armenskur íbúi eldað rétt frá hans heimalandi með hráefnum sem fást ekki á Íslandi. Eldamennskan hafði tekið um fimm klukkustundir og var allur maturinn horfinn í morgunsárið.

Ráðstafanirnar hafi virkað vel fyrst um sinn

Heiður Anna Helgadóttir, upplýsingafulltrúi Félagsstofnunar stúdenta (FS), sagði í viðtali við fréttastofu í gær að öryggisráðstafanir sem settar voru á laggirnar vegna ítrekaðra innbrota hafi gengið vel. Öryggisverðir væru á ákveðnum tímum dags til að meina óviðkomandi aðgöngu og unnið er við að setja upp öryggismyndavélar og lása.

Grillið var skilið eftir skítugt.aðsend

Robert segist þakklátur fyrir að FS bregðist vel við áhyggjum þeirra og reyni eftir bestu getu að aðstoða. Hins vegar virðast þær öryggisráðstafanir sem nú séu fyrir hendi ekki nægar. FS hafi tekist að koma í veg fyrir að mennirnir svæfu í kjallara hússins á dýnum með því að setja þar lás. 

„Það eru öryggisverðir í byggingunni en þessum tveimur hefur verið hleypt inn og þeir hafa haft nægan tíma tlil að taka matinn og dyrkkina okkar og borða hann,“ segir hann.

Í síðustu viku hafi annar mannanna einnig mætt en um miðjan dag þegar öryggisverðirnir voru ekki á staðnum. Að sögn Roberts leið honum það vel að hann gekk einfaldlega inn í eitt af sameiginlegu eldhúsunum í byggingunni, heilsaði íbúunum sem þar voru, settist niður við eldhúsborðið og sofnaði. 

„Þeim er bara alveg sama. Þeir setjast á sófana okkar. Þeir drekka okkar bjór. Þeir borða okkar mat.“

Hugmyndin kemur frá breskum háskólanemum

Robert er einn þeirra sem fékk hugmyndina um að setja umrætt skilti í gluggann. Hugmyndin hafi fyrst verið grín en svo ákvað hópurinn að taka til hendinni. Skiltið er byggt á skiltum sem nemendur í breskum háskólum gerðu á meðan heimsfaraldurinn stóð yfir.

„Við vorum að tala um að það hefðu aldrei liðið níu dagar án þess að eitthvað gerðist eftir að við snerum hingað aftur í ágúst. Eins og sést náðum við upp í átta daga í gær en núna er skiltið aftur komið í núll,“ segir Robert

Í gær voru liðnir átta dagar án atvika en í dag er búið að skipta áttunni út fyrir núll.Aðsend

„Ég kláraði að búa til númerin í gær. Hugmyndin er sú að fólk geti séð þetta frá veginum og að vekja athygli á aðstæðunum hjá okkur.“

Hagsmunir stúdenta Háskólar Húsnæðismál Lögreglumál Reykjavík

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið