Krabbameinsfélagið stendur fyrir málþingi í dag þar sem meðal annars verður farið yfir það nýjasta í krabbameinsrannsóknum. Málþingið er árlegt og er haldið í tilefni af alþjóðadegi krabbameinsrannsókna.
Málþingið hefst klukkan 16:30 í húsnæði Krabbameinsfélagsins að Skógarhlíð 8. Einnig má fylgjast með málþinginu í beinni útsendingu í spilaranum hér að neðan.
Dagskrá:
Aðgerðaráætlun í krabbameinsmálum og nýjar tölur frá Krabbameinsskrá | Halla ÞorvaldsdóttirVottun krabbameinsþjónustu - hlutverk vísindarannsókna | Vigdís HallgrímsdóttirStaða í krabbameinsrannsóknum á Landspítala | Sigurdís HaraldsdóttirStaða í krabbameinsrannsóknum í Háskóla Íslands | Margrét Helga ÖgmundsdóttirLífsgæðarannsókn Krabbameinsfélagsins, í samstarfi við LSH og HÍ | Kristjana SigurðardóttirVísindasjóður Krabbameinsfélagsins | Magnús Karl MagnússonVeggspjöld og veitingar.