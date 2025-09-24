Minntist bróður síns fyrir fullum sal Bjarki Sigurðsson skrifar 24. september 2025 19:46 Matthías Ægisson (t.h.) fór fyrir hljómsveitinni. Aðrir meðlimir voru Margrét Sigurðardóttir, bróðurdóttir Gylfa, á bassa, Sigurður V. Dagbjartsson (t.v. á mynd) sem söng og spilaði á gítar, Heiða Hrönn Harðardóttir söng og Benjamín Ingi Böðvarsson spilaði á trommur. Vísir/Sigurjón Gylfa Ægissonar var minnst á tónleikum á Hrafnistu í Hafnarfirði í dag. Hátíðarsalur heimilisins var troðfullur þegar bróðir Gylfa söng bestu perlur hans ásamt hljómsveit. Gylfi var bráðkvaddur á heimili sínu 23. júlí síðastliðinn. Hann var einn af þekktustu tónlistarmönnum Íslandssögunnar og samdi nokkrar af vinsælustu dægurperlum þjóðarinnar. Matthías Ægisson, bróðir Gylfa, stóð fyrir tónleikunum. Gestir höfðu gaman af, líkt og heyra má í klippunni hér fyrir neðan. Tónleikarnir voru sýndir á skjá á efri hæðum Hrafnistu fyrir íbúa sem höfðu ekki tök á því að fara niður í salinn á jarðhæð. Á milli laga sagði Matthías gestum sögur og fróðleiksmola um verk bróður síns. Gestir skemmtu sér konunglega.Vísir/Sigurjón „Og sumar sem ég sagði ekki. Eins og þegar Í sól og sumaryl varð til í Lystigarðinum á Akureyri. Pálmi Matthíasson ætlaði að skella Gylfa í steinninn, hann hafði verið með óspektir. Gylfi bað hann að bíða aðeins og leyfa honum að klára. Hann væri að semja lag. Þannig það er meðal annars Pálma að þakka að Í sól og sumaryl er til,“ segir Matthías. „Maður verður viðkvæmur og meyr. Eins og lagið um mömmu sem er ofboðslega fallegt. Þá fer maður að hugsa til baka.“ Hafnarfjörður Tónlist Tengdar fréttir Gylfi Ægisson er látinn Gylfi Viðar Ægisson, einn afkastamesti tónlistarmaður og lagahöfundur Íslandssögunnar, er látinn 78 ára að aldri. Hann varð bráðkvaddur á heimili sínu á Selfossi. 24. júlí 2025 10:25 Mest lesið Leiðir skilja hjá Svala og Jóhönnu Lífið Óvænt stjörnuskipti í jólasýningu Þjóðleikhússins Lífið „Þrisvar sinnum hefur mér verið hótað lífláti“ Lífið Stella og Davíð sjóðheitt nýtt par Lífið Unnur Birna verður Elma Lífið Mun aldrei gleyma augnaráði bílstjórans Lífið Claudia Cardinale er látin Lífið TikTok besta leitarvélin í ferðinni til Suður-Kóreu Ferðalög Fann ástina loksins þegar hann tók sér marga elskhuga Lífið Heitasta handatískan í dag Tíska og hönnun Fleiri fréttir Leiðir skilja hjá Svala og Jóhönnu Stella og Davíð sjóðheitt nýtt par Elín tendrar eldana fyrir Laufeyju Mun aldrei gleyma augnaráði bílstjórans Óvænt stjörnuskipti í jólasýningu Þjóðleikhússins Unnur Birna verður Elma „Þrisvar sinnum hefur mér verið hótað lífláti“ Bragðgóð graskers- og púrrlaukssúpa með karrý og kókosmjólk Claudia Cardinale er látin O (Hringur) hlaut aðalverðlaun leikinna mynda á Nordisk Panorama Framkvæmdastjóri Olís selur glæsihús í Garðabæ Fyrsta Ungfrú Grænland í rúm þrjátíu ár Kynfræðingur, rektor og listakona styrktu tengslin FM Belfast bætir við aukatónleikum Þóttist hafa rekið bróður sinn sem mætti óvænt aftur Fann ástina loksins þegar hann tók sér marga elskhuga „Balí hefur einfaldlega stolið hjarta mínu“ 20 börn frá Grænlandi í sundi, skautum og í heimsókn hjá forsetanum Hver er Thomas Skinner? Tryllingur, framhjáhald og myndarlegar máltíðir Björk neitar Ísraelum um tónlist sína Enginn að rífast í partýi á Prikinu Hljóp undir fölsku nafni Úrslitaspurningin var um húðflúr aðalleikarans í Breaking Bad „Það jafnast enginn á við þig“ Hágrét þegar hún sagði mömmu að hún tæki ekki við búðinni Stjörnulífið: Dætur Jóns Ásgeirs og Geirs H. Haarde giftu sig Lítill rappari á leiðinni Ljúffengar uppskriftir undir tuttugu mínútum Fátt skemmtilegra en að klappa Einari á afturendann á almannafæri Haustlestur: Gotneskur drungi, magnaður sannleikur og boltarnir hans Trump Sjá meira