Sól, borg, skíði og flug á einum stað Sumarferðir 5. nóvember 2025 12:49 Á nýja vef Sumarferða má finna mikið úrval spennandi ferða. Sérstaða vefsins er sú að bókunarvélin finnur lægsta flugverðið og bestu hótel verðin og setur saman í einn pakka. Kynntu þér málið, þú gætir dottið inn á draumaferðina! Nýr og glæsilegur vefur Sumarferða fór í loftið í sumar. Þar má nú finna enn meira úrval spennandi ferða sem þú setur saman eftir þínu höfði. Sérstaða nýja vefsins er sú að bókunarvélin finnur lægsta flugverðið og bestu hótel verðin og setur saman í einn pakka. Ef um tengiflug er að ræða þá eru flugtengingar tryggðar í einum flugmiða sem veitir meira öryggi og þægindi fyrir þann sem ferðast. „Nú bjóðum við m.a. enn meira úrval af gistingum og herbergistýpum,“ segir Birna G., vörumerkjastjóri hjá Sumarferðum. „Þar má nefna vinsæla og klassíska áfangastaði eins og Tenerife, Gran Canaria og Costa Blanca svæðið þar sem býður upp á fjölda vinsælla sólarstaða eins og Alicante, Benidorm, Albir og Calpe. Það er síðan lítið mál að bóka fleiri en eitt herbergi í einni bókun á vefnum sem er þægilegur valkostur ef amma og afi vilja ferðast með í sólina.“ Strendurnar á Elafonissi eyju á Krít eru stórkostlegar. Sólarferðir fyrir sumar 2026 eru komnar í sölu. „Við bjóðum beint flug til grísku eyjarinnar Krít og þá verðum við með beint flug til Split í Króatíu sem er nýtt hjá okkur. Almería, sem er einn okkar vinsælasti fjölskylduáfangastaður, verður áfram í boði. Einnig verðum við með beint flug til Malaga sem býður upp á sólríka sólarstaði eins og Torremolinos, Fuengirola, Marbella og Nerja.“ Ferðaskrifstofa í yfir 20 ár Ferðaskrifstofan Sumarferðir hefur verið starfrækt í yfir 20 ár og salan ávallt farið að mestu fram á vefnum sumarferdir.is. „Við bjóðum þó upp á þjónustu fyrir stórfjölskyldur og aðra hópa. Einn af kostum þess að kaupa ferðina hjá okkur er að þú greiðir staðfestingargjald við bókun og eftirstöðvar eigi síðar en 7 vikum fyrir brottför. Við fljúgum með ítalska flugfélaginu Neos sem hefur verið tryggur samstarfsaðili okkar undanfarin ár og því erum við einstaklega ánægð með að bjóða áfram mikið úrval af ferðum til Ítalíu.“ Dabai er ævintýraveröld sem kemur sífellt á óvart. Sólarferðir til Balí, Taílands og Dubai „Nýja bókunarvélin er einstaklega góð í að búa til sólarpakka á framandi staði eins og Balí og Taíland,“ bætir Birna við. „Vinsælir áfangastaðir eins Ko Samui og Phuket eru á ótrúlega góðu verði þar sem flug og hótel er innifalið í verði og flugtengingar tryggar.“ Balí er sannkölluð draumaeyja. Balí er alltaf vinsæll áfangastaður og verðin þangað eru ótrúlega góð segir Birna. „Við erum að sjá verð á mann undir 150.000 til Asíu fyrir 10 daga ferð. Dubai er líka vinsæll áfangastaður með fjölbreyttri afþreyingu og sól allt árið. Það er mjög fróðlegt er að sjá hvernig bókunarvélin finnur ódýr flug og hagstæðar tengingar miðað við þær dagsetningar sem valdar eru.“ Flórída hefur lengi verið vinsæll áfangastaður hjá Íslendingum. Flórída vinsælt og Hawaii er ofarlega hjá mörgum Úrvalið af flugi og hótelum í Orlando og Miami er einstaklega gott þar sem verðið er um 125.000 kr. á mann miðað við fjögurra manna fjölskyldu. „Það er hagstætt að fara vestur núna vegna hagstæðs gengis. Borgarferðir til Boston, New York, Nashville og Chicago eru á frábæru verði og aðventuferð til Boston er t.d. frá 95.000 fyrir 4 nætur. Hawaii er líka alltaf ofarlega á lista hjá mörgum til að heimsækja og pakkarnir þar eru frá 180.000 kr. á mann fyrir viku. Alltaf þarf þó að gista eina nótt í Seattle á leiðinni heim.“ Það er ekki hægt að láta sér leiðast á Waikiki ströndinni á Hawaii. Flug í einum miða Nýja bókunarvélin leitar að flugi um allan heim fyrir þig og býr til eina bókun hjá Sumarferðum. „Þannig að hjá okkur færðu flug með tryggari tengingar, farangur alla leið og minna stressi þegar þú bókar nokkra ólíka áfangastaði í sömu ferð. Leitarvélin er mjög öflug og býr til allskonar tengingar fyrir þig. Þú getur líka valið að skoða flugverð þrjá daga í kringum þann dag sem þú vilt ferðast til að finna lægra verð.“ Kaupmannahöfn á alltaf stóran sess í hjarta Íslendinga. Sumarferðir eru borgarferðir Borgarferðir Sumarferða eru einstaklega hagstæðar þar sem bókunarvélin finnur ódýrt flug og hótel og setur saman í einn pakka. „Sumarferðir bjóða upp á skemmtilegar aðventuferðir í vetur til Ríga, Berlínar og Kaupmannahafnar þar sem flug og gisting kosta frá 59.900 kr. Úrvalið af hótelum í borgarferðum okkar er mjög gott þar sem í boði eru 3 til 5 stjörnu hótel og val er um morgunmat eða ekki. Þú einfaldlega velur lengd ferðarinnar og kerfið leitar af besta kostinum fyrir þig. Helstu kostir bókunarvélarinnar er að við leitum í mörgum mismunandi hótelbönkum af besta verðinu og erum því að sjá frábær verð hjá alþjóðlegum hótelkeðjum.“ Sumarferðir bjóða upp á skíðaferðir til Madonna di Campiglio á Ítalíu í vetur. Spennandi skíðaferðir í boði Það er fátt meira hressandi en að skella sér í skemmtilega skíðaferð þegar veturinn er kaldur og dimmur hér á landi. Sumarferðir bjóða upp á skíðaferðir til Madonna di Campiglio á Ítalíu í vetur. Innifalið í pakkanum er flug, gisting í sjö nætur, skíðapoki, ferðataska og handfarangur. „Vegna Vetrarólympíuleikanna sem haldnir verða í febrúar erum við að sjá vinsælar gistingar bókast mjög hratt. Þess vegna höfum við bætt við fleiri skíðaskíðasvæðum kringum Madonna, eins og t.d. Pinzolo sem er rólegt og vinalegt skíðasvæði í hjarta Dolómítafjalla. Skíðalyfturnar í Pinzolo tengjast Madonna di Campiglio og því er auðvelt að renna sér yfir á stærra og líflegra svæði án þess að dvelja þar allan daginn. Svo endilega kíkið á úrvalið!“ Fyrir brettafólk þá er brettagarðurinn Ursus Snowpark í 2.500 metra hæð í hjarta Grostè skíðasvæðisins í Madonna di Campiglio. Brettagarðurinn spannar yfir 10.000 m² og býður upp á fjölbreytta aðstöðu sem höfðar jafnt til byrjenda sem og reyndra brettakappa. Mikið öryggi fólgið í því að bóka með ferðaskrifstofu Það má því sjá að fjöldi spennandi ferða er í boði fyrir fólk á öllum aldri. „Ég hvet alla til að kíkja á nýja vefinn okkar og kynna sér alla þá spennandi valkosti sem við bjóðum upp á. Einnig má benda á að það er mikið öryggi fólgið í því að bóka með ferðaskrifstofu sem hefur leyfi frá Ferðamálastofu og er tryggingaskylt gagnvart farþegum. Og þú getur alltaf náð í einhvern hjá okkur, hvort sem það er í netspjalli, með tölvupósti á info@sumarferdir.is eða á messenger spjalli, nú eða bara hringt í okkur í síma 514-1400." 