Gullboltinn í Bestu deildinni: „Þristurinn minn gæti orðið umdeildur“ Sindri Sverrisson skrifar 24. september 2025 12:00 Hver er sá besti? Það er hann Patrick Pedersen, að mati Stúkunnar. vísir/Diego Í anda Ballon d'Or verðlaunahátíðarinnar á mánudag völdu sérfræðingar Stúkunnar bestu leikmenn Bestu deildar karla í ár. Þeir voru sammála um hver verðskuldaði „Gullboltann“ hér á landi. Gummi Ben gaf þeim Baldri Sigurðssyni og Alberti Brynjari Ingasyni það verkefni að velja þrjá bestu leikmenn ársins í Bestu deildinni, eins og sjá má í spilaranum hér að neðan. Klippa: Stúkan: Gullboltinn í Bestu deildinni „Þristurinn minn gæti orðið umdeildur,“ sagði Albert áður en hann tilkynnti að KR-ingurinn Aron Sigurðarson hefði náð 3. sæti. Aron skoraði bæði mörk KR í tapinu gegn KA um síðustu helgi og níu mörk í 16 leikjum áður en deildinni var skipt upp. „Hann er búinn að eiga frábærar frammistöður en hann er í liði sem er að falla,“ sagði Baldur og furðaði sig á vali Alberts. Þó að ljóst sé að Patrick Pedersen komi ekki meira við sögu á leiktíðinni, eftir að hafa slitið hásin í bikarúrslitaleiknum fyrir mánuði síðan, voru sérfræðingarnir sammála um að hann hefði verið bestur í ár. Daninn bætti markamet Tryggva Guðmundssonar í sumar og náði að skora 18 mörk í 19 deildarleikjum áður en hann meiddist. „Þetta er svo mikill fjöldi af mörkum og svo erum við að sjá áhrifin á Valsliðið,“ sagði Baldur. Listi Baldurs: Patrick Pedersen Daníel Hafsteinsson Valdimar Þór Ingimundarason Listi Alberts: Patrick Pedersen Valdimar Þór Ingimundarason Aron Sigurðarson Besta deild karla Stúkan Mest lesið Sagði konu sinni og börnum að lesa ekki kommentin Fótbolti Spenntur að spila aftur í Vestmannaeyjum Handbolti Segja leikmenn hafa kvartað undan Guðmundi Handbolti Utan vallar: Fjórða sætið, í alvöru? Enski boltinn Ferðaðist nærri 9000 km og borgaði fúlgur fjár fyrir ógildan miða Enski boltinn Wirtz alveg kominn með nóg af einni ráðleggingu Enski boltinn Baðst afsökunar eftir algjöra „heimsku“ Enski boltinn Varar við áhorfendum á Ryder Cup: „Hey Rahmbo, hvar er Ozempicið?“ Golf Bandarísku kylfingarnir gefa Ryder-launin eftir gagnrýni Golf Lítur á McGinn sem vin eftir magnaða stund saman á Villa Park Enski boltinn Fleiri fréttir Gullboltinn í Bestu deildinni: „Þristurinn minn gæti orðið umdeildur“ Rúnar Már og Amin missa af stórleiknum upp á Skaga Náð í fleiri stig í átta leikjum síðan Birnir kom en í fimmtán leikjum þar á undan Finnst ólíklegt að KR bjargi sér: „Þetta er orðið verra og verra og verra“ Sjáðu vítið sem gerði Blika æfa: „Ótrúlegt að enginn af dómurunum sjái þetta“ Viðurkennir að vítið sem Víkingur fékk hafi ekki átt að standa Höskuldur um vítaspyrnudóminn umdeilda: „Grimmt að dæma hendi á þetta“ Uppgjörið: Valur - Breiðablik 1-1 | Hádramatískar lokamínútur skiluðu Valsmönnum stigi Markatalan 10-1 eftir að Lárus Orri fann liðið sitt Sjáðu vítadóminn í Víkinni og öll mörk gærdagsins „Stefnan sett á topp fjallsins og við reynum að klífa þangað“ „Ömurleg frammistaða hjá gæjunum í gulu búningunum“ „Verðum að passa okkur að fara ekki í fórnarlambsgír“ Uppgjörið: KA - KR 4-2 | Akureyringar sendu Vesturbæinga í fallsæti Uppgjörið: Stjarnan - FH 0-0 | Tíðindalítið jafntefli í Garðabæ Uppgjörið: Víkingur - Fram 2-1 | Gylfi tryggði sigur sem styrkir stöðuna „Heldur þessi veisla ekki bara áfram?“ „Ótrúlega súrt að upplifa það að dómarinn hafi slík áhrif“ Uppgjörið: Þróttur - HK 2-3 | Mæta Keflavík í úrslitum eftir markaveislu Uppgjörið: ÍBV - Afturelding 1-1 | Bæði mörkin skoruð beint úr aukaspyrnu Uppgjörið: Njarðvík - Keflavík 0-3 | Keflvíkingar á leið í úrslitaleikinn Sjáðu Berglindi Björgu verða markahæsta ásamt öllum hinum mörkum dagsins „Menn hafa gefið sig 110 prósent í verkefnið“ Uppgjörið: Fram - Valur 1-0 | Lífnauðsynlegur sigur Ólsarar á Laugardalsvöll Uppgjörið: Víkingur - FHL 4-0 | Gulltryggðu sig inn í efri hlutann með stórsigri Uppgjörið: Breiðablik - Þór/KA 9-2 | Berglind Björg óstöðvandi í stórsigri Blika Uppgjörið: Vestri - ÍA 0-4 | Skagamenn skoruðu mörkin og lyftu sér úr fallsæti Uppgjörið: Þróttur - Stjarnan 4-2 | Klárar í einvígi við FH Uppgjörið: Tindastóll - FH 0-4 | Öruggur sigur gestanna Sjá meira