Hugmyndir um framtíð Toppstöðvarinnar voru lagðar fram á fundi menningar- og íþróttaráðs Reykjavíkurborgar fyrr í mánuðinum en þar stendur til að opna „miðstöð útivistar og jaðaríþrótta“.
Vísir hefur áður greint frá sölu Toppstöðvarinnar við Rafstöðvarveg en samkvæmt upplýsingum frá Reykjavíkurborg standa viðræður enn yfir við hæstbjóðandann; Hilmar Ingimundarson, fyrir hönd óstofnaðs félags.
Tilboð Hilmas hljóðaði upp á 420 milljónir króna en Landsvirkjun bauð 300 milljónir í húsnæðið.
Hugmyndir um útfærslu Toppstöðvarinnar voru kynntar á fyrrnefndum fundi menningar- og íþróttaráðs, en í kynningunni segir meðal annars að Toppstöðin verði fyrsti áfangi í þróun og uppbyggingu Elliðaárdals sem miðstöðvar í íþróttamálum; íþróttaklasi fyrir jaðargreinar innan Reykjavíkur.
Hún verði nýr áfangastaður fyrir alla aldurshópa og haft verði að leiðarljósi að sem flestir Reykvíkingar geti nýtt sér aðstöðuna.
„Toppstöðin mun verða endurbætt og endurgerð miðað við helstu og metnaðarfyllstu umhverfi skröfur bygginga nú til dags,“ segir í kynningunni. Áhersla verði lögð á varðveitingu og varðveislu minja og sögu Toppstöðvarinnar í samráði við hagsmunaaðila, til að mynda Fiskistofu vegna nálægðar við Elliðaárnar.
Vitað er til þess að asbest er í byggingunni, sem þarf að fjarlægja. Heimildir fréttastofu herma að tilfallandi kostnaður vegna þessa sé meðal þess sem um er rætt í viðræðum um sölu húsnæðisins.
Í kynningunni, sem merkt er Plan Studio, segir að stór hluti starfsemi Toppstöðvarinnar verði sniðin að þörfum jaðaríþrótta og gert að uppfylla þarfir sérsambanda innan vébanda Íþróttabandalags Reykjavíkur.
„Hugmyndinni um útivistarmiðstöð í Elliðaárdal er ætlað að uppfylla þarfir ólíkra hópa, sem stunda svokallaðar jaðaríþróttir ásamt opnu þjónusturými fyrir almenning með aðgangi að veitingakjarna. Með því að samnýta þjónustukjarna fyrir sérsambönd munu nást umtalsverð samlegðaráhrif við uppbyggingu á sameiginlegri íþróttaaðstöðu fyrir jaðaríþróttir og þannig má ná aukinni hagræðingu í rekstri og samstarfi íþróttafélaga,“ segir í kynningunni.
Á meðfylgjandi teikningum má meðal annars sjá að gert er ráð fyrir rými fyrir Klifurfélag Reykjavíkur, Hjólafélag Reykjavíkur og Hjólabrettafélag Reykjavíkur. Auk þess er gert ráð fyrir opnum rýmum sem hægt verður að leigja út til ólíkra aðila.
Gert er ráð fyrir sirka 1.000 fermetra „brettahöll“, stórum sal með klifurveggjum og fjallahjólabraut. Þá er gert ráð fyrir veitingasal og kaffiaðstöðu, búningsherbergjum, æfingasölum fyrir hinar ýmsu bardagaíþróttir, heitum pottum, skrifstofum og salernum.
„Brettahöll er staðsett á 1. hæðinni með góða lofthæð og góð tengsl við útisvæði sem hægt væri að hanna með tilliti til hjólabretta, BMX hjóla, skauta og samskonar íþrótta,“ segir í kynningunni. „2. hæðin er hönnuð fyrir Klifurfélag Reykjavíkur og Fjallahjólafélag Reykjavíkur.“
Þriðja og fjórða hæðin verða hannaðar með sveigjanleika í huga og þá er gerð tillaga að því að fimmta hæðin verði tekin í gegn og gert ráð fyrir fjölnota- og samkomusal með útsýnissvölum.