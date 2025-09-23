Enn er ekki vitað hver stóð á bak við drónaflug við flugvelli í Kaupmannahöfn og Osló í gærkvöldi. Forsætisráðherra Danmerkur útilokar ekki Rússa og lýsir atvikinu sem árás á innviði landsins. Utanríkisráðherra Íslands útilokar ekki að kalla þjóðaröryggisráð saman vegna málsins. Við verðum í beinni frá Kaupmannahöfn í kvöldfréttum.
Krabbameinstilfellum á Íslandi mun fjölga um meira en helming á næstu tveimur áratugum ef spár ganga eftir. Við ræðum við framkvæmdastjóra Krabbameinsfélagsins sem hefur áhyggjur af því hvort heilbrigðiskerfið muni ráða við þennan fjölda sjúklinga og segir mikilvægt að brugðist sé við.
Þá förum við á Selfoss og ræðum við íbúa fjölbýlishúss þar sem eldur hefur komið upp þrisvar á einni viku. Talið er að um íkveikju sé að ræða og íbúi segir liðna viku þá verstu í hans lífi.
Friðjón R. Friðjónsson, borgarfulltrúi og sérfræðingur í bandarískum stjórnmálum, mætir einnig í myndver og fer með okkur yfir umdeilda ræðu Bandaríkjaforseta á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna. Trump skaut þar föstum skotum á allt og alla og við sjáum áhugaverð augnablik úr ræðunni.
Auk þess förum við yfir nýja könnun Maskínu þar sem Píratar mælast inni á Alþingi og ræðum við borgarfulltrúa sem útilokar ekki að bjóða sig fram í nýtt formannsembætti innan flokksins - og sjáum myndir frá nýjum leikvelli fyrir hunda með fötlun.
Í Sportpakkanum verður rýnt í samskiptavanda innan Körfuknattleikssambandsins og í Íslandi í dag hittum við unga konu sem fékk að heyra að skóli væri ekki fyrir hana þar sem hún er með einhverfu og ADHD. Í dag er hún þó útskrifuð úr háskóla og vill berjast fyrir fólki í sömu stöðu.
