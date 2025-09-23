Fimm ára refsing eftir misheppnað smygl á amfetamíni í barnakoju Kolbeinn Tumi Daðason skrifar 23. september 2025 13:52 Málmstangirnar hafa verið einhvern vegin svona nema svartar. Getty 35 ára pólskur karlmaður, Wojciech Pawelczyk, hefur verið dæmdur í fimm ára fangelsi fyrir innflutning á 5,2 lítrum af amfetamínbasa frá Póllandi til Íslands. Efnið var falið í barnakoju, þó að maðurinn væri barnlaus. Tollverðir skoðuðu sendinguna föstudaginn 30. maí eftir að röntgenmynd sýndi óeðlilegt innihald í tveimur pökkum sem skráðir voru sem svört málmkoja. Í hvorum pakka fundust tuttugu málmstangir með slöngum fullum af vökva sem reyndist amfetamínbasi. Lögregla fjarlægði efnin, setti gerviefni í staðinn og útbjó pakkann með eftirfararbúnaði. Viðtakandi sendingarinnar í Reykjavík mætti á póstafgreiðslu í Hafnarfirði ásamt Pawelczyk, en ekki tókst að afhenda pakkann. Þremur dögum síðar var hann þó borinn út, og viðtakandinn, sem lögregla hleraði, hringdi strax í Pawelczyk. Hann spurði hvers vegna Pawelczyk hefði pantað barnakoju án þess að eiga barn, en Pawelczyk svaraði ekki því heldur sagðist sækja pakkann eftir vinnu, sem hann gerði. Hann var handtekinn sama kvöld á heimili sínu. Í yfirheyrslum var Pawelczyk margsaga og dómari taldi hann ótrúverðugan. Hann hafði sótt pakkann tafarlaust, rifið farmseðlana og hent þeim í ruslið. Dómurinn taldi sannað að hann hefði sjálfur staðið að innflutningnum, skráð nafn kunningja sem viðtakanda og vitað af efnunum. Gögn frá Póllandi sýndu að tveir menn á BMW hefðu komið sendingunni á pósthús þar í landi, og að bíllinn væri skráður á mann með tengsl við fíkniefnamál. Samkvæmt dómi hefði mátt framleiða 24,2 kíló af amfetamíni með tíu prósenta styrkleika úr efnunum. Pawelczyk gagnrýndi að lögregla hefði ekki reynt að rekja málið lengra upp keðjuna, en dómurinn sagði ljóst að hann ætti samverkamenn í Póllandi. Engar vísbendingar hefðu þó komið fram um að hann ætlaði að afhenda efnin áfram hér á landi. Pawelczyk var dæmdur í fimm ára fangelsi, að frádregnu gæsluvarðhaldi frá júní. Fíkniefnabrot Lögreglumál Dómsmál Pólland Mest lesið Upplifir að þau hafi verið leidd í gildru Innlent „Alvarlegasta árásin gegn dönskum innviðum til þessa“ Erlent Fóru með fleipur um einhverfu og bóluefni Erlent „Það er betlmenning og allir eiga að fá allt frítt“ Innlent Óttaslegnir eldri borgarar eftir endurtekna eldsvoða Innlent Hrædd um að brennuvargur gangi laus í bænum Innlent Þrettán konur höfðu samband svo að nauðgarinn færi í fangelsi Innlent Duterte ákærður fyrir glæpi gegn mannkyninu Erlent Opna í Kaupmannahöfn en loka loftrýminu yfir Osló einnig vegna dróna Erlent Starfandi forsætisráðherra lítur drónabrölt „grafalvarlegum augum“ Innlent Fleiri fréttir Forsetahjónin á leið til Finnlands Benti á mikilvægi fyrirmynda þegar kæmi að jafnréttismálum Ekki lengur framsal á fullveldi heldur neytendavernd Mæla hiklaust með lyfinu á meðgöngu ef þörf þykir á Hrædd um að brennuvargur gangi laus í bænum Starfandi forsætisráðherra lítur drónabrölt „grafalvarlegum augum“ Vara við svikapóstum frá Ríkisskattstjóra Dularfullir drónar og umdeildar kenningar um einhverfu og parasetamól Telja sig vita hverjir grímuklæddu mennirnir eru Ferðum aflýst og einni vél snúið við vegna drónaumferðar í Kaupmannahöfn Ætlar að fækka sveitarfélögum fyrir kosningar Aðeins helmingur telur sig við góða heilsu Rannsaka húsbrot og eldsvoða á Sauðárkróki Krefur Reykjavíkurborg um frekari svör vegna fundargerðar Upplifir að þau hafi verið leidd í gildru Rannsaka mál sex grímuklæddra manna sem réðust á einn Óttaslegnir eldri borgarar eftir endurtekna eldsvoða Vill frekar fjölga lögreglumönnum heldur en lögreglustöðvum Maðurinn sem lýst var eftir fundinn Björg ætlar að láta að sér kveða í Viðreisn „Það er betlmenning og allir eiga að fá allt frítt“ 20 börn frá Grænlandi í sundi, skautum og í heimsókn hjá forsetanum Þrettán konur höfðu samband svo að nauðgarinn færi í fangelsi Þrír enn í gæsluvarðhaldi vegna umfangsmikils fíkniefnamáls Löng bið eftir að nauðgari hefji afplánun og betlmenning Sleppt lausum eftir yfirheyrslu Seldi dóp fyrir fjórtán milljónir á hálfu ári Lýsir villu og svima en segist hafa séð ljósið Stefnir í prófkjör, borgarfulltrúar undir feldi og hugsanlega sótt að Heiðu Framlengja gistiheimildina fram á vor Sjá meira