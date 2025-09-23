Erlent

Fóru með fleipur um ein­hverfu og bólu­efni

Samúel Karl Ólason skrifar
Donald Trump (miðju), Robert F. Kennedy yngri og Dr. Mezhmet Oz.
Donald Trump (miðju), Robert F. Kennedy yngri og Dr. Mezhmet Oz. AP/Mark Schiefelbein

Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, hélt blaðamannafund í gær þar sem hann tengdi notkun paracetamols á meðgöngu við einhverfu. Þá var kynnt átak sem varpa á frekara ljósi á hina flóknu taugaþroskaröskun.

Á fundinum, sem var einnig stýrt af Robert F. Kennedy yngri, heilbrigðisráðherra, og Dr. Mehmet Oz, háttsettum starfsmanni heilbrigðisráðuneytisins og fyrrverandi sjónvarpsmanni, vörpuðu þeir fram ýmsum fullyrðingum sem sérfræðingar draga mjög í efa og öðrum sem hafa fyrir löngu síðan verið afsannaðar.

„Ekki taka Tylenol [paracetamol] á meðgöngu,“ sagði Trump rúmlega tíu sinnum á blaðamannafundinum.

Hann sagði óléttum konum að berjast af hörku gegn því að taka verkjalyfið og að þær gætu eingöngu tekið lyfið ef þær væru með háan hita eða gætu ekki „harkað af sér“ verki.

Hann sagði einnig að ekki ætti að gefa börnum verkjalyfið og ýtti undir löngu síðan afsannaðar samsæriskenningar um að bólusetningar gætu einnig leitt til einhverfu, samkvæmt AP fréttaveitunni.

Áhugasamir geta horft á blaðamannafundinn í heild sinni hér.

Trump sagði að Lyfjaeftirlit Bandaríkjanna muni byrja að vara lækna við því að notkun paracetamols geti tengst einhverfu en lyfið er selt í almennum apótekum. Hann sagði þó sjálfur á fundinum í gær að ráðlagning hans byggði í raun á engu öðru en hans eigin tilfinningu fyrir málinu.

Trump sagði einnig að einhverfa fyndist ekki í Amish-samfélagi Bandaríkjanna, vegna þess að þau tækju yfirleitt ekki verkjalyf. Það er þvæla sem hefur margsinnis verið varpað fram áður á samfélagsmiðlum í Bandaríkjunum og annarsstaðar, í tengslum við einhverfu, geðræn vandamál, krabbamein, bóluefni og önnur tilefni.

Óábyrgur fundur

AP fréttaveitan segir útlit fyrir að tilkynningin í gær hafi stuðst við gamlar rannsóknir og að nýjar rannsóknir virðist ekki hafa verið framkvæmdar í tengslum við hana. Sérfræðingar og læknar sem fjölmiðlar vestanhafs hafa rætt við eru sammála um að ummæli Trumps og annarra á fundinum í gær hafi verið óábyrg.

Einn sagði fundinn hafa verið skömmustulegan. Viðkomandi sagðist aldrei áður hafa séð sambærileg ummæli frá aðilum í áhrifastöðu. Þeir hefðu varpað fram alls konar fullyrðingum án sannanna, notast við gamlar sögusagnir, lagt fram léleg ráð og hreinlega logið. Fundurinn hefði hreinlega verið hættulegur.

Í grein Washington Post segir að núverandi áhyggjur sérstakra hópa af verkjalyfinu og meintra tengsla þess við einhverfu megi að miklu leyti rekja til rannsóknar sem birt var í ágúst.

Sú rannsókn, sem þykir vel framkvæmd, er í raun samantekt á öðrum rannsóknum sem benda til tengsla. Sérfræðingar segja tengslin ekki benda til orsakasambands og vísa einnig til þess að aðrar vel framkvæmdar rannsóknir gefa til kynna að tengslin séu engin.

Samtök fæðingarlækna og kvensjúkdómalækna í Bandaríkjunum hafa sent frá sér yfirlýsingu um að þar á bæ hafi menn miklar áhyggjur af yfirlýsingum Trumps og félaga á fundinum í gær. Þær hafi verið einstaklega óábyrgar með tilliti til þess hve ruglandi þær voru og hvaða skilaboð þau senda til óléttra kvenna.

Þar að auki séu þær ekki studdar af rannsóknum og séu mikil einföldun.

Trump var spurður út í þessa yfirlýsingu á blaðamannafundinum í gær. Þá gaf forsetinn til kynna að samtökin væru hluti af hinum ráðandi öflum og sagði að þau væru fjármögnuð úr ýmsum áttum. Hann bætti svo við að mögulega væri þetta rétt hjá samtökunum, að verkjalyfið væri öruggt. Hann teldi þó sjálfur að svo væri ekki.

