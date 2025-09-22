De Zerbi sá rautt í sigri sinna manna á PSG

Marseille lagði Evrópumeistara París Saint-Germain í efstu deild franska fótboltans. Leikurinn átti að fara fram í gær en var frestað vegna veðurs.
Frestunin gerði það að verkum að eitthvað af stjörnum PSG komst ekki verðlaunaafhendingu Gullknattarins sem fram fer í kvöld. Ef til vill voru gestirnir frá París því annars hugar en þeir voru langt frá sínu besta í kvöld.
Leiknum lauk með 1-0 sigri Marseille þökk sé skallamarki Nayef Aguerd af stuttu færi strax á 5. mínútu leiksins.
Í uppbótartíma var Roberto De Zerbi, þjálfari Marseille, rekinn af velli. Það hafði ekki áhrif á hans menn sem héldu út og unnu frábæran sigur.
The irony of PSG losing a game to their most hated rivals in Ligue 1 at the same time their players and staff are winning awards at the Ballon d’Or ceremony…This rescheduled Classique will likely live long in the memory of Marseille fans. pic.twitter.com/XWiTfv9RHG— FotMob (@FotMob) September 22, 2025
The irony of PSG losing a game to their most hated rivals in Ligue 1 at the same time their players and staff are winning awards at the Ballon d’Or ceremony…This rescheduled Classique will likely live long in the memory of Marseille fans. pic.twitter.com/XWiTfv9RHG
Sigurinn lyftir Marseille upp í 6. sætið með 9 stig en sendir PSG niður í 2. sætið á markatölu. Monaco er sem stendur í toppsætinu með 12 stig líkt og PSG, Lyon og Strasbourg þegar fimm umferðum er lokið.