Spánarmeistarar Barcelona verða án þeirra Gavi og Fermín López næstu vikurnar.
ESPN greinir frá. Þar segir að hinn 21 árs gamli Gavi þurfi að gangast undir smávægilega aðgerð á hné til að athuga hvað sé að valda þeim verkjum sem herja nú á hann. Ungstirnið sneri til baka eftir krossbandsslit á sama hné á síðasta ári en virðist ekki hafa náð sér að fullu.
Hann kom við sögu í fyrstu tveimur leikjum Barcelona á tímabilinu en hefur verið frá keppni síðan þá. Talið er að hann verði frá allt fram í nóvember. ESPN segir að forráðamenn Barca hafi vonast til að hægt væri að forðast að skera Gavi upp en það er ekki raunin. Undir hnífinn hann skal fara.
Fermín meiddist lítillega í 3-0 sigrinum á Getafe á sunnudag. Hann verður frá keppni næstu þrjár vikurnar eða svo. Mun hann missa af leikjum gegn Real Oviedo, Orra Steini Óskarssyni og félögum í Real Sociedad ásamt viðureign Barcelona við Evrópumeistara París Saint-Germain.
Í öðrum fréttum er það helst að Alejandro Balde og undrabarnið Lamine Yamal nálgast endurkomu eftir að hafa glímt við meiðsli undanfarið.
Barcelona er sem stendur í 2. sæti La Liga, efstu deildar Spánar, tveimur stigum á eftir Real Madríd þegar fimm umferðir eru búnar. Þá unnu Börsungar útisigur á Newcastle United í 1. umferð Meistaradeildar Evrópu þökk sé tvennu Marcus Rashford.