Karlmaður á Norðurlandi eystra hefur verið dæmdur í sjö mánaða skilorðsbundið fangelsi fyrir fíkniefnasölu og peningaþvætti. Hann seldi fíkniefni fyrir fimmtán milljónir á hálfu ári.
Héraðsdómur Norðurlands eystra kvað upp dóm sinn á föstudag. Karlmaðurinn var í júlí 2023 handtekinn af lögreglu grunaður um kókaínsölu. Lögregla hafði hann þá grunaðan um að hafa verið að selja einstaklingi fíkniefni.
Um tuttugu grömm af kókaíni fundust í bíl hans en hann var grunaður um að hafa í nokkurn tíma aflað sér tekna með sölu á fíkniefnum. Þá var hann talin hafa aflað sér ávinnings upp á 14,3 milljónir króna sex mánuðina á undan.
Karlmaðurinn játaði brot sitt, var dæmdur í skilorðsbundið fangelsi og til að greiða 134 þúsund krónur í sakarkostnað.
