Kristian skoraði og lagði upp í stórsigri gegn fyrrum félögum Ágúst Orri Arnarson skrifar 19. september 2025 20:09 Kristian Nökkvi Hlynsson hefur spilað stórkostlega í síðustu tveimur leikjum. Kristian Nökkvi Hlynsson lagði upp fyrsta markið og skoraði annað markið í 5-1 stórsigri Twente á útivelli gegn Sparta Rotterdam, sem Kristian spilaði með á síðasta tímabili. Kristian lagði boltann fyrir Ramiz Zerrouki eftir aðeins þrettán mínútna leik og Twente tók forystuna en fór með jafna stöðu inn í hálfleikinn eftir að Tobias Lauritzen fylgdi skoti Patricks van Aanholt eftir og skoraði. Gestirnir frá Twente áttu hins vegar eftir að skora fjögur mörk í seinni hálfleik og þar hélt Kristian áfram að hrella fyrrum liðsfélaga sína. Eftir gott samspil tók Kristian skot við vítateigsbogann sem söng í netinu. Bart van Rooij, Ricky van Wolfsvinkel og Naci Unuvar skoruðu svo þrjú mörk til viðbótar fyrir Twente. Kristian var tekinn af velli á 72. mínútu, þegar staðan var orðin 4-1 og sigurinn svo gott sem tryggður. Kristian virðist fullur sjálfstrausts eftir að hafa skorað sitt fyrsta A-landsliðsmark á dögunum gegn Aserbaísjan og lagði einnig upp mark í síðasta leik. Hann er strax orðinn lykilmaður á miðjunni hjá Twente, sem situr í 9. sæti hollensku úrvalsdeildarinnar eftir sigur kvöldsins. Á síðasta tímabili voru tveir Nökkvar sem spiluðu hjá Sparta Rotterdam en nú er Nökkvi Þeyr Þórisson einn eftir, hann sat á varamannabekknum og kom ekki við sögu í leik dagsins.