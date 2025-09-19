Kjarasamningur í höfn og atkvæðagreiðslu um verkfall aflýst Elín Margrét Böðvarsdóttir skrifar 19. september 2025 13:51 Frá undirritun kjarasamnings milli Alcoa, AFL og RSÍ. Samningar hafa náðst í kjaradeilu Rafiðnaðarsambands Íslands og AFLs við Alcoa og hefur fyrirhugaðri atkvæðagreiðslu um verkfall því verið aflýst. Þetta kemur fram í tilkynningu frá stéttarfélögunum tveimur. „Alcoa og stéttarfélögin AFL og RSÍ hafa undirritað nýjan kjarasamning sem gildir afturvirkt frá mars 2025 og til fjögurra ára. Atkvæðagreiðslu um verkfall hefur því verið aflýst. Samningurinn er sambærilegur við aðra kjarasamninga sem gerðir hafa verið í stóriðju að undanförnu en á næstu dögum munu stéttarfélögin kynna samninginn fyrir starfsfólki Alcoa á sérstökum kynningarfundum,“ segir í yfirlýsingunni. Í tilkynningu frá stéttarfélögum er ríkissáttasemjara þakkað fyrir sína vinnu og því fagnað að sameiginleg lausn sé í höfn. Fyrir rúmri viku síðan komu fulltrúar Alcoa á Reyðarfirði og starfsgreinafélaga saman á formlegum fundi með ríkissáttasemjara í fyrsta sinn síðan í sumar. Kjaraviðræðunar höfðu þá staðið yfir í níu mánuði og lítið gengið en Vísir greindi frá því fyrr í september að stilla hafi þurft til friðar á milli samningsaðila. Starfsmenn Alcoa á Reyðarfirði höfðu þá verið samningslausir síðan í febrúar. Fréttin hefur verið uppfærð. Mest lesið Lofuðu Trump í Norður-Kóreustíl Erlent Sauð upp úr hjá förðunarmeistara og fegurðardrottningu Innlent Kourani sótti um náðun af heilbrigðisástæðum Innlent Bandaríkin beittu neitunarvaldinu gegn kröfu um vopnahlé Erlent Banna kennslubækur eftir konur í háskólum landsins Erlent „Það er erfitt að berjast fyrir eigin réttindum þegar maður er veikur“ Innlent Um tvö hundruð á ári á gjörgæslu vegna lífshættulegrar sýkingar Innlent Raunvirði íbúða lækkar á ný Innlent Lögreglan leitar manns Innlent Mótmælir breyttu fyrirkomulagi í nemendaráðskosningum Innlent Fleiri fréttir Vill að „guð“ taki á þeim sem vilja ekki fækka sveitarstjórnarmönnum Býður Sólveigu á fundinn og kannast ekkert við Virðingu Grunaður um að hafa farið inn á heimili og brotið á barni Kjarasamningur í höfn og atkvæðagreiðslu um verkfall aflýst Fara yfir gögnin en úttekt Viðskiptaráðs sé „skoðun hagsmunaaðila“ Sauð upp úr hjá förðunarmeistara og fegurðardrottningu Hvetja ráðherra til að mæta ekki á fund veitingamanna Bátar sviptir haffærisskírteini og Kourani sækir um náðun Lögreglan leitar manns Á annað hundrað báta óhaffærir vegna ófullnægjandi skoðunar Kourani sótti um náðun af heilbrigðisástæðum Efnisneysla á Íslandi dregst saman en nemur yfir sextán tonnum á mann Um tvö hundruð á ári á gjörgæslu vegna lífshættulegrar sýkingar „Það er erfitt að berjast fyrir eigin réttindum þegar maður er veikur“ Fór inn á heimili, klæddi sig úr fötunum og sofnaði í stól 3,9 stiga skjálfti í Bárðarbungu Raunvirði íbúða lækkar á ný Mótmælir breyttu fyrirkomulagi í nemendaráðskosningum Grunaður um að fara inn á heimili fjölskyldu og brjóta þar á barni Ók á vegavinnumann og flúði vettvang Biðla til fólks að taka vel á móti sölumönnum þó svikahrappar séu á ferð Kimmel tekinn af dagskrá: Donald Trump grafi undan lýðræðinu Bókun 35 fór hnökralaust í gegnum fyrstu umræðu en gæti reynt á í næstu Hundruð milljóna vanti: „Þetta er hreint misrétti“ „Hver ætlar að fylgjast með því að hann komi ekki til baka?“ Vítamínmarkaðurinn á Íslandi eins og villta vestrið Tjáir sig um brottvísun Kourani og tekist á um Jimmy Kimmel Tóku fyrstu skóflustungu að næsta áfanga miðbæjarins á Selfossi „Ýtnir og frekir“ útlendingar þykjist heyrnarlausir til að svíkja af fólki fé BSRB fordæmir áform ríkisstjórnar um að skerða réttindi starfsfólks Sjá meira