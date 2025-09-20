Innlent

Breyta Hlöðunni í fræðslu­setur fyrir 88 milljónir

Atli Ísleifsson skrifar
Fræðsludeild Húsdýragarðsins hefur ekki haft neina aðstöðu í garðinum fyrir sína starfsemi frá því að gamli bærinn „Hafrafell“ var rifinn niður 2018. Myndin er úr safni.
Vísir/Anton Brink

Borgarráð Reykjavíkurborgar hefur samþykkt tillögu um að hefja innkaupaferli og framkvæmdir við hina svokölluðu Hlöðu í Fjölskyldu og Húsdýragarðinum og breyta henni í sérstakt fræðslurými. Eftir „rýni í framkvæmdaáætlun“ er heildarkostnaður við verkið nú áætlaður 88 milljónir í stað 115 milljóna. Borgarfulltrúar meirihlutans fagna framkvæmdinni á meðan borgarfulltrúar í minnihluta telji hana vart geta talist forgangsverkefni í núverandi árferði.

Þetta var ákveðið á fundi borgarráðs á föstudaginn. „Hlaðan“ er annar endi svokallaðs Verkfærahúss sem staðsett er mitt á milli dýrahúsanna.

Engin aðstaða fyrir fræðsludeildina

Í Húsdýragarðinum er starfrækt sérstök fræðsludeild allan ársins hring sem sér um skipulag á fræðslu og móttöku hópa frá leik- og grunnskólum borgarinnar sem og frá frístundaheimilum.

Í greinargerð menningar- og íþróttasviðs borgarinnar segir á fræðsludeildin hafi ekki haft neina aðstöðu í garðinum fyrir sína starfsemi frá því að gamli bærinn „Hafrafell“ var rifinn niður 2018.

„Uppi voru hugmyndir um byggingu fræðslu og starfsmannahúss sem einnig átti að hýsa frístundaheimili fyrir börn í hverfinu. Sú fjárfesting hefði kostað vel yfir 1,5 milljarð á núverandi verðlagi. Í stað stóra hússins var ákveðið að reyna finna aðrar og ódýrari leið varðandi aðstöðu fyrir fræðsludeildina,“ segir í greinargerðinni.

Fræðslurýmið á að vera 71 fermetri að stærð og þá verður ráðist í byggingu 36 fermetra viðbyggingar. Fram kemur að einnig verði hægt að nýta rýmið fyrir sýningar og í almenna útleigu, en gert er ráð fyrir að hægt verði að hefja framkvæmdir haustið 2025 og sé framkvæmdatími áætlaður níu mánuðir.

Hefur hamlað þróun

Í bókun borgarfulltrúa meirihlutaflokkanna segir að fræðslustarfsemi garðsins hafi verið órjúfanlegur hluti af menntun reykvískra barna frá stofnun hans og mikilvægt sé að styrkja starfsemina með viðeigandi aðstöðu.

„Fræðsludeildin hefur verið án aðstöðu síðan gamli bærinn Hafrafell var rifinn árið 2018, sem hefur hamlað framþróun fræðslustarfs og sumarnámskeiða. Ný aðstaða mun gjörbylta möguleikum til framþróunar fræðslustarfs garðsins, auka framboð sumarnámskeiða og tryggja góða aðstöðu fyrir nemendur. Með þessari fjárfestingu styrkist hlutverk garðsins sem mikilvægs fræðsluseturs um íslensk húsdýr og tengsl manna og dýra. Endurskoðuð kostnaðaráætlun gerir ráð fyrir að framkvæmdin muni kosta 88 milljónir króna,“ segir í bókuninni.

Hugmyndir um hvernig fræðslurýmið gæti litið út. Reykjavíkurborg

Geti ekki talist forgangsverkefni

Sjálfstæðismenn í borgarráði draga hins vegar í efa að framkvæmdin geti talist forgangsverkefni við núverandi árferði í rekstri borgarinnar og almennt ástand á innviðum borgarinnar. Er bent á að jafnframt hafi þegar verið ákveðið að ráðast í gerð nýrrar selalaugar sem kosta muni 150 milljónir króna hið minnsta. 

„Brýnna væri að verja þessum fjármunum til viðhalds á skólahúsnæði grunn- og leikskóla og samgönguinnviðum svo dæmi séu tekin,“ segir í bókun Sjálfstæðismanna.

Rýndu í kostnaðinn

Upphafleg kostnaðaráætlun gerði ráð fyrir að verkið myndi kosta 115 milljónir en í greinargerðinni segir að eftir „rýni í níverandi framkvæmdaáætlun“ hafi verið hægt að endurskoða ákveðna kostnaðarliði þannig að heildarkostnaður er nú áætlaður 88 milljónir króna.

Einar Þorsteinsson, borgarráðsfulltrúi Framsóknarflokksins, segir í sinni bókun að hann fagni því að ábendingum Framsóknar um upphaflega kostnaðaráætlun verkefnisins hafi verið vel tekið og áformin endurskoðuð. „Framsókn styður að ráðist verði í framkvæmdina til þess að Fjölskyldu- og húsdýragarðurinn geti betur sinnt fræðsluhlutverki sínu gagnvart börnum og ungmennum.“

Margt sem þarf að gera

Í greinargerðinni segir að með tilkomu nýrrar fóðurskemmu sem reist var árið 2023 hafi skapast tækifæri til þess að finna ný not fyrir gömlu hlöðuna sem fyrir var í garðinum. Upp hafi komið sú hugmynd að breyta henni í fræðslusetur.

„Meðal fyrirhugaðra breytinga á húsnæðinu er ísetning góðra glugga til að hleypa inn birtu, uppsetning loftræstingar, trygging brunahólfa milli svæða, endurnýjun gólfs, einangrun og klæðning innanhúss, lýsing, og endurnýjun lagna. Þá segir að það þurfi að endurnýja þak og tryggja aðgengi í samræmi við núgildandi staðla. Þá stendur til að bæta við lítilli tengibyggingu sem tengir saman húsnæði í garðinum en þar verði lítið anddyri fyrir skólahópa til geymslu útifatnaðar, búnaðargeymsla og köld geymsla fyrir fóðurkæli sem áður var í hlöðunni, en þarf að vera staðsettur í nánd dýrahúsanna,“ segir í greinargerðinni. 

Fjölskyldu- og húsdýragarðurinn Reykjavík Dýr

