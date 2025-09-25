Serumið sem snýr öldrun húðarinnar við

Cellular Epigenetics Age Rewind Serum er splunkunýtt serum frá NIVEA sem „snýr við“ öldrun húðarinnar á aðeins tveimur vikum. Fimmtán ára rannsóknarvinna liggur að baki vörunni.
NIVEA heldur áfram sanna sig sem eitt af leiðandi snyrtivörumerkjum heims en nýjasta trompið frá fyrirtækinu, Cellular Epigenetics Age Rewinding Serum, inniheldur virka efnið EPICELLINE® sem NIVEA segir virkja aftur æskuferla húðfrumna. Þannig geti fólk tekið stjórnina á áhrifum tímans á húðina og snúið við sýnilegum húðaldri sínum á tveimur vikum.
Þetta byltingarkennda efni byggir á 15 ára rannsóknum í utangenaerfðum (epigenetic) og má segja að NIVEA geri okkur hinum þannig háþróuð vísindi aðgengileg gegnum almenna húðumhirðu. Serumið sýnir 98% sannanleg áhrif í styrk húðarinnar, teygjanleika, lyftingu og ljóma.
Áhrif ytri þátta í umhverfinu á bæði útlit og líðan hafa komið betur og betur í ljós enda margt í umhverfi okkar sem veldur álagi. Áratugum saman var talið að sýnileg öldrunareinkenni í húð ákvörðuðust einungis af erfðum en utangenafræði skoða hvernig lífsstíll og umhverfi hafa áhrif á starfsemi frumna. NIVEA tiltekur sem dæmi að sjá megi mun á húð hjá eineggja tvíburum, þar sem annar býr í borg með mikilli mengun, sterkri UV geislun og öðru áreiti en hinn í rólegra umhverfi – þrátt fyrir sama DNA.
Vísindamenn Beiersdorf, móðurfyrirtækis NIVEA, uppgötvuðu EPICELLINE®, sem er virkt innihaldsefni sem endurvirkjar ungdómsgen frumna sem lagst hafa í dvala og snýr þannig við áhrifum ytri álagsþátta. EPICELLINE® veitir húðinni þannig öfluga endurnýjun.
„Framúrskarandi húðrannsóknir eru hluti af DNA fyrirtækisins okkar. Innleiðing EPICELLINE® er vitnisburður um yfirburði NIVEA þegar kemur að vísindalegum rannsóknum,“ segir Dr. Gitta Neufang, yfirmaður rannsókna og þróunar hjá Beiersdorf.
Ávinningur serumsins:
● 98% staðfestu unglegri húð
● 88% töldu húðina ljóma meira eftir aðeins eina notkun
● 93% fengu fyllri húð á 7 dögum
● 100% sýndu unglegra útlit á 4 vikum
● Djúpar hrukkur minnkuðu um 20%
● Húðin styrktist, mýktist og varð stinnari
„Með meira en heila öld af sérþekkingu heldur NIVEA áfram að leiða framþróun í húðvísindum með NIVEA Cellular Epigenetics Age Rewind Serum og byltingarkennda innihaldsefninu EPICELLINE®. Þetta er stór áfangi, ekki aðeins fyrir NIVEA heldur fyrir allan húðvörumarkaðinn,“ segir Leonie Rödig, varaforseti NIVEA Face Care.Þessi nýjung bætist við aðrar byltingar í sögu NIVEA, á borð við Q10 og Thiamidol.NIVEA er frumkvöðull í nútíma húðumönnun og eitt traustasta húðvörumerki heims enda með yfir 110 ára reynslu.