„Ég er bara eins og ég er og tala bara eins og ég tala“ Oddur Ævar Gunnarsson skrifar 18. september 2025 14:01 Guðmundur Ingi Kristinsson mennta- og barnamálaráðherra kemur til dyranna eins og hann er klæddur. Vísir/Anton Brink Mennta- og barnamálaráðherra segist ekki láta umræðu um málfar, enskukunnáttu og hæfni í starfi á sig fá. Hann segir af og frá að hann nenni ekki að setja sig inn í hlutina, ummæli þess efnis sem vakið hafa mikla athygli hafi verið á misskilningi byggð. Hann hafi meint að hann nenni ekki fortíðinni. Guðmundur Ingi Kristinsson tók við ráðherradómi af Ásthildi Lóu Þórsdóttur í lok mars og hefur síðan vakið töluverða athygli í starfi. Meðal annars fyrir opnunarávarp á tæpri ensku á alþjóðlegum fundi í Hörpu og fyrir málfar sitt og þágufallssýki. Þá vakti það mikla athygli í ágúst þegar hann sagðist í Bítinu á Bylgjunni ekki nenna að gá að því hvers vegna gömlu samræmdu prófin virki ekki. Meðal þeirra sem gagnrýndi orð ráðherra var Hjörvar Hafliðason fjölmiðlamaður sem sagði í Spursmálum að enginn fótboltaþjálfari myndi komast upp með að nenna ekki að setja sig inn í helstu veikleika liðs síns, sá yrði einfaldlega rekinn. Mun alltaf nenna Guðmundur segir við fréttastofu nú að hann hafi í raun alls ekki meint að hann hafi ekki nennt að setja sig inn í málið. Hann hafi meint að hann nenni ekki að dvelja í fortíðinni, hafi ekki tíma í það. „Ég ætla að vera í nútíðinni og það er það sem ég var að meina. Ég var að búa til nýtt matsferli sem ég tel að virki mjög flott, það mun koma í ljós, ég hef trú á því. En að ég nenni ekki að gera hlutina, það hef ég aldrei verið, ég mun alltaf nenna að gera hlutina. En í þessu tilviki nennti ég ekki að vera að hanga í fortíðinni.“ Vonar að hann sé fyrirmynd krakka Ræða sem þú hélst á ensku í upphafi ráðherraferils þíns vakti mikla athygli, talsmáti þinn hefur sömuleiðis fengið mikla athygli og þú greindur með þágufallssýki, hvernig finnst þér að sitja undir þessu og jafnvel spurningum um það hvort þú sért hæfur til þess að sinna þessu starfi? Bjóstu við því þessu þegar þú tókst við ráðherraembættinu? „Já já ég bjóst við hverju sem er. Ég er búinn að vera á þingi í sjö ár, þannig þetta er bara allt í lagi og bara flott umræða. Það er bara gaman að því að fólk sé að spá í þetta vegna þess að ég bara er eins og ég er og ég tala eins og ég tala. Ég lærði iðnám og ég ætla ekkert að reyna að vera eitthvað annað en ég er og ég ætla að vona að allir krakkar þarna úti átti sig á því að þau mega bara vera þau sjálf, eins og ég.“ Tekur maður þessu ekkert inn á sig, ekkert persónulega? „Nei. Þá væri ég ekki hér. Þá væri ég löngu hættur að vera í þessu starfi.“ Nánar verður rætt við Guðmund Inga í fréttum Sýnar í kvöld klukkan 18:30. 