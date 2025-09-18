Samþykkt var á fundi umhverfis- og skipulagsráðs að kynna lýsingu nýs deiliskipulags í Fossvogi svo hægt verði að hefja byggingu á nýju geðsviði Landspítalans á auðri lóð við hlið gamla Borgarspítalans. Áætlað er að byggingin verði 24 þúsund fermetrar og uppbyggingin kosti um 22,2 milljarða.
Í fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs er mælst til þess að umsagna sé leitað hjá víða og að hún sé kynnt almenningi. Á fundi ráðsins var lögð fram umsókn Nýs Landspítala, sem hefur séð um byggingu nýja Landspítalans við Hringbraut, um breytingu á deiliskipulagi Landspítalans Fossvogi.
Skipulagssvæðið afmarkast samkvæmt tillögunni af Háaleitisbraut til vesturs, suðurjaðri Borgarspítalans til norðurs, núverandi íbúðabyggð við Markarveg og Kjarrveg til suðurs og Álftalandi til austurs. Í fundargerðinni segir að breytingin feli í sér að deiliskipuleggja reitinn sunnan og austan núverandi Borgarsjúkrahúss / Landspítala í Fossvogi undir nýtt geðsvið LSH. Lögð verði áhersla á fremstu gæði varðandi allan aðbúnað og upplifun fólks við útfærslu sérhæfðs geðsjúkrahúss fyrir starfsmenn, sjúklinga og gesti þeirra.
Um er að ræða deiliskipulagsgerð vegna uppbyggingar á nýju húnsæði fyrir geðsvið Landspítalans sem samkvæmt forathugun skal vera 24.000 fermetrar. Gert er ráð fyrir að húsið verði með inngarða, endurhæfingarlóð og mest á tveimur hæðum. Húsið, lóðin og umhverfi er hluti af batamiðaðri meðferð sjúklinga.
Samkvæmt gildandi landnotkun er reiturinn skilgreindur sem íbúðasvæði og kemur því fram í skipulagslýsingunni að breyta verði landnotkun gildandi aðalskipulags í samfélagsþjónustu sem heimilar starfsemi á sviði heilbrigðismála, hjúkrunarheimila og stofnana.
Þar segir einnig að mikilvægt sé að nýr húsakostur nýs geðsviðs taki mið af næstu nágrannabyggð, til að mynda fjarlægðir, þegar haft er í huga að fyrirferð byggingamassa geðsviðs verður meiri og stórskornari en íbúðabyggðar. Stærð reitsins er 8,8 hektarar í heild og kemur fram að endanleg niðurstaða um þéttleika og fyrirkomulag bygginga, bæði innbyrðis og í samhengi við næsta umhverfi sitt, meðal annars uppbrot og hæðakvóta, verður ákvörðuð í deiliskipulagi.
Í fundargerð var einnig lög fram skýrsla frá verkfræðistofunni Eflu sem um staðarval. Þar kemur fram að þrír valkostir hafi verið skoðaðir fyrir geðsviðið, tvær mögulegar útfærslur við Borgarspítalann og ein á svæði Ræktunarstöðvar Reykjavíkurborgar. Samkvæmt skýrslunni var haldið áfram með tvo af þessum valkostum, einn á hvorum stað, og bæði metin góðir kostir fyrir uppbyggingu geðþjónustu. Kostir og gallar séu við uppbyggingu á báðum lóðum. Í skýrslunni er ítarlega farið fyrir þessa kosti og galla með tilliti til umhverfisþátta eins og hljóðvistar, aðgengis að grænum svæðum, skuggavarps og menningarminja, og með tilliti til aðstæðna fyrir starfsemi. Þar var litið til fjarlægðar frá Landspítalanum, útsýnis, samgangna, mengunar og landnotkunar til dæmis.
Með fundargerðinni fylgir einnig forathugunarskýrsla frá Nýjum Landspítala ohf. þar sem farið er yfir þörfina á nýju húsnæði fyrir geðsviðið og markmið verkefnisins. Þar er farið yfir úttekt á núverandi húsnæði frá árinu 2021 sem sýndi að húsnæðið er í slæmu ásigkomulagi, henti illa fyrir starfsemina og að erfitt sé að gera umbætur þannig að það fari betur um starfsemina. Starfsfólki líði illa í húsnæðinu og umhverfið sé óhentugt fyrir skjólstæðinga og sjúklinga.
Í skýrslunni var farið yfir ýmsa kosti og staðsetningar sem kæmu til greina. Niðurstaða forathugunarinnar var sú að með tilliti til ástands, staðsetningar og stærðar núverandi húsnæðis geðþjónustunnar væri full þörf er á uppbyggingu nýs húsnæðis fyrir geðþjónustu Landspítala.
Byggt á ítarlegri þarfagreiningu og húsrýmisáætlun White arkitekta þurfi húsnæðið að vera um 24.000 fermetrar að stærð. Áætlaður stofnkostnaður fyrir fjármagnsliði er 22,2 milljarðar krónur og er áætlaður kostnaður við búnaðarkaup er 1,8 milljarðar krónur.
Nýtt húsnæði Landspítala undir geðþjónustu mun rísa en þrettán og hálfur milljarður er eyrnamerktur verkefninu. Fjármálaráðherra segir uppbyggingu Landspítalans langstærstu fjárfestingu Íslandssögunnar en hún hljóðar upp á 210 milljarða í heild.
Dæmi eru um sjúklinga á réttar- og öryggisgeðdeildum sem hafa beðið í ár eftir búsetuúrræði. Deildarstjóri á Landspítalanum segir fólk dæmt til geymslu og að samfélagið beri ábyrgð.