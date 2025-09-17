Cecilía Rán Rúnarsdóttir hélt marki Inter hreinu í 1-0 sigri á útivelli gegn Hibernian í Skotlandi. Inter vinnur einvígi liðanna því samanlagt 5-1 og kemst áfram í umspil um sæti í Evrópubikarnum.
Karólína Lea Viljálmsdóttir var einnig í byrjunarliði Inter en var tekin af velli á 62. mínútu. Masa Tomasevic leysti hana af og setti sigurmark Inter í uppbótartíma.
Inter er næst á leið í tveggja leikja umspilseinvígi upp á sæti í Evrópubikarnum, sem er ný keppni í kvennaboltanum.
Dregið verður um andstæðinga á föstudaginn en þar verður Breiðablik einnig í pottinum.
Íslendingar voru í eldlínunni annars staðar í kvöld.
Logi Tómasson var í byrjunarliði Samsunspor, sem gerði 0-0 jafntefli við Kasimpasa í fimmtu umferð tyrknesku úrvalsdeildarinnar. Loga var skipt af velli eftir sjötíu mínútur.
Daníel Tristan Guðjohnsen spilaði síðan síðustu tíu mínúturnar í 0-1 sigri Malmö gegn Olympic í sænsku bikarkeppninni.