Bodø/Glimt sótti stig gegn Slavia Prag og gerði 2-2 jafntefli þrátt fyrir að hafa lent tveimur mörkum undir og klúðrað vítaspyrnu.
Fyrri hálfleikur var fremur rólegur en heimamenn í Prag komust yfir eftir rúmar tuttugu mínútur og héldu góðu skipulagi gegn gestunum frá Noregi sem sköpuðu sér lítið.
Youssoupha Mbodji skoraði svo sitt annað mark um miðjan seinni hálfleik og Slavia Prag virtist ætla að fara með öruggan sigur en svo varð ekki.
Daniel Bassi kom inn af varamannabekknum og breytti leiknum. Hann fiskaði vítaspyrnu, sem var varin, en skoraði þá bara sjálfur til að minnka muninn.
Sondre Fet, annar varamaður Bodø/Glimt skoraði síðan stórkostlegt mark til að jafna leikinn, klippuskot fyrir utan vítateiginn sem söng í netinu.
Bæði lið fengu því stig úr mjög spennandi leik sem hefði getað dottið hvoru megin sem er. Slavia Prag var heilt yfir hættulegra en Bodø/Glimt barðist vel til baka og átti mörg skot á markið undir lokin, en tókst ekki að setja sigurmarkið.
Bodø/Glimt tekur næst á móti Tottenham og stefnir á að hefna fyrir tapið í undanúrslitum Evrópudeildarinnar á síðasta tímabili en Slavia Prag á erfiðan útileik gegn Inter í næstu umferð.
Olympiacos og Pafos gerðu markalaust jafntefli á sama tíma í Grikklandi. Pafos græddi því sitt fyrsta stig í Meistaradeildinni en kýpverska félagið hefur aldrei áður tekið þátt.