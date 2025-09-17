Berjamó með sjálfum Berjakarlinum Stefán Árni Pálsson skrifar 17. september 2025 14:31 Stefán er mikill berjakall. Það eru margir, sem nýta haustið til að fara út í náttúruna og tína ber og margir vinna berjasaft eða berjasultur úr berjunum. Berjakallinn eins og hann kallar sig er ótrúlega duglegur við tínsluna og eyðir mörgum, mörgum klukkustundum oft á dag við að tína aðallega krækiber. Magnús Hlynur fór með Berjakarlinum í berjamó. Berjavinir er mjög vinsæl síða á Facebook, sem Konráð Breiðfjörð Pálmason stofnaði á sínum tíma en hann býr reyndar í Ástralíu í dag. Inn á síðunni er fjölbreyttur hópur fólks, sem hefur áhuga á íslenskum villtum berjum, berjalöndum, afurðum úr íslenskum berjum eða einfaldlega fara í berjamó út í íslenskri náttúru. Stefán Karlsson, 35 ára Kópavogsbúi er mjög duglegur að fara í berjamó en hann kallar sig Berja kallinn á Facebook síðu Berjavina og er vinsæll þar. Magnús Hlynur skellti sér með honum í Berjamó í Mosfellsdal en þar er allt krökt af krækiberjum. Stefán á þar sér nokkra leynistaði þegar um berjatínsluna er að ræða. Hér að neðan má sjá innslagið í heild sinni. Ísland í dag Mest lesið Kærastinn skyndilega orðinn „pabbi“ Aldísar Lífið Fór ein í eftirpartý með Drake en segir ekki meir Lífið Kynorkan alltumlykjandi hjá óléttu óperusöngkonunni Menning Laufey treður upp með Justin Bieber Tónlist „Án djóks besta kvöld lífs míns“ Lífið Keyptu vistvænt hús í Garðabæ af meðlimi Sigur Rósar Lífið „Erum við að falla úr efstu deild í Norður-Kóreu?“ Lífið Heklaði á sig forsýningarkjólinn Tíska og hönnun Borguðu norn fyrir gott veður á brúðkaupsdaginn Lífið Fjallar ekki um eiturlyf í dýrðarljóma Lífið Fleiri fréttir Eiríkur og Alma selja smekklega hæð í Garðabæ Fór ein í eftirpartý með Drake en segir ekki meir „Erum við að falla úr efstu deild í Norður-Kóreu?“ Kærastinn skyndilega orðinn „pabbi“ Aldísar Borguðu norn fyrir gott veður á brúðkaupsdaginn Fjallar ekki um eiturlyf í dýrðarljóma „Án djóks besta kvöld lífs míns“ Robert Redford er látinn Norska konungsfjölskyldan krefst breytinga á heimildarmynd Netflix Fyrst „stóru fimm“ til að hóta sniðgöngu Keyptu vistvænt hús í Garðabæ af meðlimi Sigur Rósar Fögur hæð í frönskum stíl „Hann varð fyrir gríðarlega miklum árásum úr samfélaginu“ Mægðurnar Vanda Sig og Dísa sögðu fokk við ofbeldi Salka Sól og Elísabet Jökuls mættu á frumsýningu „Komst ekki á Emmy-hátíðina en komst á bráðamóttökuna“ Staða inn á fótboltavelli sem heitir það sama og bleyjutegund Glæpasagnahöfundur nældi sér í fyrirsætu Stökkva út í sjó úr margra metra hæð og fréttamaður fékk að prófa „Áttum góða tíma og mjög ástríkt samband að mestu“ Ein sú fegursta komin á fast Drake fékk brjóstahaldarann frá Guggu í fangið Stjörnulífið: Gellurnar stóðu vaktina Lifði með fjögurra prósenta sjón án greiningar Adolescence, The Studio og Colbert komu, sáu og sigruðu Kettir með engar rófur til sýnis Bein útsending: Haustbingó Blökastsins Safnaði fyrir draumaferðinni á þremur mánuðum Krakkatían: Vestfirðir, sundkappi og söngleikur Skyrið okkar ekki lengur ostur heldur jógúrt Sjá meira