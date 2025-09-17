KR geti fallið og Valur að trenda í öfuga átt Stefán Árni Pálsson skrifar 17. september 2025 14:01 Albert sér fyrir sér að þrjú lið eigi möguleika á Íslandsmeistaratitlinum í lokaumferð. Nú liggur fyrir hvaða lið leika í efri og neðri hlutanum í úrslitakeppninni í Bestudeild karla. Allt bendir til þriggja hesta kapphlaup um Íslandsmeistaratitilinn. Víkingar eru efstir í deildinni með 42 stig. Þar á eftir koma Valsmenn með 40 stig, jafnmörg stig og Stjörnumenn. Blikar gerðu jafntefli við Eyjamenn á mánudagskvöldið og eru því sex stigum á eftir Val og Stjörnunni. Á botninum unnu Skagamenn Aftureldingu í gær og sendu Mosfellinga á botninn. ÍA í næstneðsta sætinu með 22 stig en KR-ingar eru með tveimur stigum meira í 10. sætinu. Gríðarleg spenna framundan á toppnum og á botninum. „Ég horfi á þessi þrjú lið. Afturelding, ÍA og KR og ef maður horfir á Aftureldingu þá þarf maður að leita vel til baka eftir síðasta sigurleik hjá þeim. Þeir eiga þrjá útileiki eftir skiptingu og þeir hafa aðeins fengið fjögur stig á útivelli í sumar þannig að maður hefur miklar áhyggjur af Aftureldingu,“ segir Albert Brynjar Ingason sérfræðingur Sýnar um botnbaráttuna sem framundan er. „KR getur vissulega fallið, það er ekki hægt að segja annað eftir þessa niðurlægingu 7-0 og talandi um útileiki. Þeir eiga útileiki gegn KA, sem er eitt af betri liðunum í deildinni eins og hún er í dag og síðan útileik gegn ÍA og Vestra.“ En að toppbaráttunni. „Valsmenn eru að trenda í öfuga átt. Þetta er mikill missir þessir tveir, Fredrick Schram og Partrick Pedersen og svo missa þeir Tómas Bent líka. Hryggurinn er svolítið farinn hjá þeim. Víkingur Stjarnan er strax í annarri umferð og þetta eru bara tvö stig á milli þeirra. Ég get því ekki afskrifað Val. Blikar, það er bara búið. Víkingur og Stjarnan, þetta eru þau lið sem eru að koma heit inn í úrslitakeppnina.“ Besta deild karla Mest lesið Linsan datt út en varði samt tvö víti Enski boltinn Sjáðu mörkin úr einum ótrúlegasta hálfleik í sögu Meistaradeildarinnar Fótbolti Rosalegt prump samherja setti Hatton út af laginu Golf Ragnar við toppinn í Fantasy: „Er þetta ekki rólegasti tíminn fyrir rithöfunda?“ Enski boltinn Brot af því besta úr DocZone: „Er þetta ekki hættulegt?“ Enski boltinn Sonur Rickys Hatton tjáir sig: „Elska þig, pabbi“ Sport Leikirnir eftir tvískiptingu: Skagamenn fara á Ísafjörð, til Akureyrar og Eyja Íslenski boltinn Segja áruna yfir röflandi Blikum slæma Íslenski boltinn Rekinn eftir tapið fyrir Qarabag og Mourinho gæti tekið við Fótbolti Hákon reyndist hetja Brentford Enski boltinn Fleiri fréttir Kallað eftir feitri sekt og tapi en Stjarnan þarf að greiða 150 þúsund KR geti fallið og Valur að trenda í öfuga átt Umspilið hefst í kvöld: „Fengum hjálp frá greiningardeildinni á Húsavík“ Leikirnir eftir tvískiptingu: Skagamenn fara á Ísafjörð, til Akureyrar og Eyja Segja áruna yfir röflandi Blikum slæma Líktu varnarleik KR við varnarleik fimmtugs old boys liðs Sjáðu hvernig ÍA lyfti sér af botninum og mörkin í Smáranum „Sérfræðingarnir sem hafa spáð okkur tólfta sætinu“ Lárus Orri: Fórum í „Fuck you mode“ Uppgjörið: ÍA - Afturelding 3-1 | Sigurganga Skagamanna heldur áfram Uppgjörið: Breiðablik - ÍBV 1-1 | Eyjamenn náðu ekki upp í efri hlutann Sigur færir Eyjamönnum sæti í efri hlutanum Sjáðu mörkin úr mettapi KR Uppgjör: Valur - Stjarnan 1-2 | Stjarnan mætt af fullum þunga í titilbaráttuna „Hrikalega sáttur með þetta“ „Ég verð að horfa í spegilinn eftir svona frammistöðu“ „Búnir að æfa það að setja Sigurjón upp í senterinn“ Uppgjörið: KA - Vestri 4-1 | Frábær sigur dugði ekki til Uppgjörið: Valur - Tindastóll 6-2 | Fanndís fór hamförum Uppgjör: FHL - Breiðablik 1-5 | Breiðablik náði 11 stiga forystu á toppnum og felldi FHL um leið Uppgjörið: FH - Fram 2-2 | Dramatík í Krikanum Uppgjörið: KR - Víkingur 0-7 | KR-ingar niðurlægðir á heimavelli Sturluð lokaumferð fyrir skiptingu: Hvaða lið enda fyrir ofan strik? Þórsarar upp í Bestu deildina en Selfoss féll „Síðasti hálfi mánuðurinn hefur verið hundleiðinlegur“ „Þeir sem standa sig betur hreppa hnossið“ Uppgjör: Stjarnan - Fram 3-1 | Stjörnukonur komust upp í fjórða sæti með sigri gegn Fram KR verður án tveggja sem fengu heilahristing á æfingu Uppgjörið: FH - Víkingur 1-2 | Víkingar á mikilli siglingu Uppgjörið: Þór/KA - Þróttur 0-1 | Keyra heim með sigur í farteskinu Sjá meira