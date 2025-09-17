Leikirnir eftir tvískiptingu: Skagamenn fara á Ísafjörð, til Akureyrar og Eyja Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 17. september 2025 11:31 Ómar Björn Stefánsson og félagar í ÍA eru aðeins tveimur stigum frá öruggu sæti eftir að hafa unnið síðustu tvo leiki sína. vísir/diego Leikjadagskrá tvískiptingarinnar í Bestu deild karla liggur nú fyrir. Fyrsta umferðin hefst á sunnudaginn en keppni í Bestu deildinni lýkur sunnudaginn 26. október. Á mánudaginn réðist endanlega hvaða lið verða í efri og neðri hlutanum fyrir tvískiptinguna. ÍA, sem hefur unnið tvo leiki í röð, þarf að fara í þrjú löng ferðalög næstu vikurnar en liðið mætir Vestra, ÍBV og KA á útivelli. ÍA á aftur móti heimaleiki gegn KR og Aftureldingu. KR-ingar eru í 10. sæti deildarinnar með 24 stig, tveimur stigum á undan Skagamönnum og þremur á undan Mosfellingum. KR fær heimaleiki gegn Aftureldingu og ÍBV en útileiki gegn KA, ÍA og Vestra í lokaumferðinni. Tvö efstu lið deildarinnar sem stendur, Víkingur og Valur, mætast í lokaumferðinni. Á síðasta tímabili fengum við hreinan úrslitaleik um Íslandsmeistaratitilinn milli Víkings og Breiðabliks. Blikar unnu hann, 0-3, og urðu þar með Íslandsmeistarar í þriðja sinn. Stjarnan hefur verið góðri siglingu að undanförnu og FH hefur sömuleiðis gengið vel síðustu vikur.vísir/ernir Stjarnan er heitasta lið deildarinnar en Garðbæingar hafa unnið fimm leiki í röð. Þeir eru með fjörutíu stig, jafn mörg og Valsmenn en tveimur stigum minna en Víkingar. Stjarnan fær heimaleiki gegn FH, Víkingi og Breiðabliki í lokaumferðinni. Stjörnumenn mæta hins vegar Valsmönnum og Frömurum á útivelli. FH, sem er taplaust á heimavelli í sumar, fær Breiðablik og Fram í heimsókn en mætir Stjörnunni, Víkingi og Val á útivelli. Leikirnir í efri hlutanum 1. umferð Sunnudagur 21. sept, kl. 19:15: Víkingur - Fram Sunnudagur 21. sept, kl. 19:15: Stjarnan - FH Mánudagur 22. sept, kl. 19:15: Valur - Breiðablik 2. umferð Laugardagur 27. sept, kl. 14:00: FH - Breiðablik Sunnudagur 28 sept, kl. 19:15: Fram - Valur Mánudagur 29. sept, kl. 19:15: Stjarnan - Víkingur 3. umferð Laugardagur 4. okt, kl. 19:15: Valur - Stjarnan Sunnudagur 5. okt, kl. 19:15: Víkingur - FH Sunnudagur 5. okt, kl. 19:15: Breiðablik - Fram 4. umferð Laugardagur 18. okt, kl. 19:15: Breiðablik - Víkingur Sunnudagur 19. okt, kl. 19:15: Valur - FH Sunnudagur 19. okt, kl. 19:15: Fram - Stjarnan 5. umferð Sunnudagur 26. okt, kl. 14:00: Víkingur - Valur Sunnudagur 26. okt, kl. 14:00: FH - Fram Sunnudagur 26. okt, kl. 14:00: Stjarnan - Breiðablik Leikirnir í neðri hlutanum 1. umferð Laugardagur 20. sept, kl. 16:05: Vestri - ÍA Sunnudagur 21. sept, kl. 16:00: ÍBV - Afturelding Sunnudagur 21. sept, kl. 16:15: KA - KR 2. umferð Laugardagur 27. sept, kl. 14:00: Vestri - ÍBV Sunnudagur 28 sept, kl. 14:00: ÍA - KR Sunnudagur 28. sept, kl. 16:00: Afturelding - KA 3. umferð Laugardagur 4. okt, kl. 14:00: ÍBV - ÍA Laugardagur 4. okt, kl. 14:00: KR - Afturelding Sunnudagur 5. okt, kl. 14:00: KA - Vestri 4. umferð Sunnudagur 19. okt, kl. 14:00: KR - ÍBV Sunnudagur 19. okt, kl. 14:00: KA - ÍA Sunnudagur 19. okt, kl. 14:00: Afturelding - Vestri 5. umferð Laugardagur 25. okt, kl. 14:00: ÍBV - KA Laugardagur 25. okt, kl. 14:00: Vestri - KR Laugardagur 25. okt, kl. 14:00: ÍA - Afturelding Staðan í efri hlutanum Staðan í neðri hlutanum Besta deild karla Mest lesið Sjáðu mörkin úr einum ótrúlegasta hálfleik í sögu Meistaradeildarinnar Fótbolti Linsan datt út en varði samt tvö víti Enski boltinn Sonur Rickys Hatton tjáir sig: „Elska þig, pabbi“ Sport Brot af því besta úr DocZone: „Er þetta ekki hættulegt?“ Enski boltinn Ragnar við toppinn í Fantasy: „Er þetta ekki rólegasti tíminn fyrir rithöfunda?“ Enski boltinn Hákon reyndist hetja Brentford Enski boltinn Segja áruna yfir röflandi Blikum slæma Íslenski boltinn Rekinn eftir tapið fyrir Qarabag og Mourinho gæti tekið við Fótbolti Leikirnir eftir tvískiptingu: Skagamenn fara á Ísafjörð, til Akureyrar og Eyja Íslenski boltinn Bann bitvargsins stytt Sport Fleiri fréttir Leikirnir eftir tvískiptingu: Skagamenn fara á Ísafjörð, til Akureyrar og Eyja Segja áruna yfir röflandi Blikum slæma Líktu varnarleik KR við varnarleik fimmtugs old boys liðs Sjáðu hvernig ÍA lyfti sér af botninum og mörkin í Smáranum „Sérfræðingarnir sem hafa spáð okkur tólfta sætinu“ Lárus Orri: Fórum í „Fuck you mode“ Uppgjörið: ÍA - Afturelding 3-1 | Sigurganga Skagamanna heldur áfram Uppgjörið: Breiðablik - ÍBV 1-1 | Eyjamenn náðu ekki upp í efri hlutann Sigur færir Eyjamönnum sæti í efri hlutanum Sjáðu mörkin úr mettapi KR Uppgjör: Valur - Stjarnan 1-2 | Stjarnan mætt af fullum þunga í titilbaráttuna „Hrikalega sáttur með þetta“ „Ég verð að horfa í spegilinn eftir svona frammistöðu“ „Búnir að æfa það að setja Sigurjón upp í senterinn“ Uppgjörið: KA - Vestri 4-1 | Frábær sigur dugði ekki til Uppgjörið: Valur - Tindastóll 6-2 | Fanndís fór hamförum Uppgjör: FHL - Breiðablik 1-5 | Breiðablik náði 11 stiga forystu á toppnum og felldi FHL um leið Uppgjörið: FH - Fram 2-2 | Dramatík í Krikanum Uppgjörið: KR - Víkingur 0-7 | KR-ingar niðurlægðir á heimavelli Sturluð lokaumferð fyrir skiptingu: Hvaða lið enda fyrir ofan strik? 