Fyrirliðinn ekki með Arsenal í Baskalandi Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 16. september 2025 13:03 Leikmenn Arsenal huga að Martin Ødegaard eftir að hann meiddist í leiknum gegn Nottingham Forest. epa/ANDY RAIN Martin Ødegaard, fyrirliði Arsenal, ferðaðist ekki með liðinu til Spánar þar sem það mætir Athletic Bilbao í Meistaradeild Evrópu í dag. Ødegaard meiddist á öxl í 3-0 sigri Arsenal á Nottingham Forest í ensku úrvalsdeildinni á laugardaginn og var tekinn af velli eftir sautján mínútna leik. Mikel Arteta, knattspyrnustjóri Arsenal, hefur staðfest að Norðmaðurinn verði ekki með liðinu í leiknum gegn Athletic Bilbao á San Mamés í dag. Bukayo Saka er einnig frá vegna meiðsla og sömu sögu er að segja af Kai Havertz, Gabriel Jesus og Ben White. William Saliba æfði hins vegar með Arsenal í gær en hann hefur glímt við meiðsli. Arsenal komst í undanúrslit Meistaradeildarinnar á síðasta tímabili eftir að hafa lent í 3. sæti í deildarkeppninni. Leikur Athletic Bilbao og Arsenal hefst klukkan 16:45 og verður sýndur beint á Sýn Sport Viaplay. Meistaradeild Evrópu í fótbolta karla