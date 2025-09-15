„Sérfræðingarnir sem hafa spáð okkur tólfta sætinu“ Sesselja Ósk Gunnarsdóttir skrifar 15. september 2025 20:58 Þorlákur Árnason, þjálfari ÍBV, gefur lítið fyrir spá sérfræðinganna í sjónvarpinu. Vísir/Diego Breiðablik og ÍBV, skildu jöfn 1-1 á Kópavogsvelli í lokaumferð Bestu deildar karla í kvöld. Eyjamenn áttu möguleika á að tryggja sér sæti í efri hlutanum með sigri fyrir skiptingu en það tókst ekki. „Í heildina eru þetta eflaust sanngjörn úrslit. Við vorum kannski að lifa pínu á lyginni þarna á köflum. Við vorum orðnir þreyttir og héldum boltanum kannski ekki nægilega vel og þar að leiðandi færðumst við aftar á völlinn. Að sama skapi fáum við dauðafæri í uppbótartíma þar sem við hefðum getað klárað þetta. Að ná í stig á móti Íslandsmeisturunum á heimavelli eru bara frábær úrslit fyrir ÍBV,“ sagði Þorlákur Már Árnason, þjálfari ÍBV, eftir jafntefli liðsins í kvöld. „Liðsandinn er frábær hjá ÍBV. Við höfum stefnt að því að vinna alla leiki og eru það sérfræðingarnir sem hafa spáð okkur tólfta sætinu. Hugurinn okkar hefur alltaf verið sá sami. Úrslitalega séð höfum við verið mjög sterkir í síðustu leikjum. Breiðablik fékk fá alvöru færi í dag þótt þeir hafi verið helvíti góðir á vellinum. Við fengum líka helvíti góð færi til þess að klára þetta.“ „Við erum auðvitað svekktir að hafa ekki náð að klára þetta en við verðum líka að bera virðingu fyrir andstæðingnum sem spiluðu vel í dag,“ sagði Þorlákur að lokum. Besta deild karla ÍBV Mest lesið Uppgjörið: Breiðablik - ÍBV 1-1 | Eyjamenn náðu ekki upp í efri hlutann Íslenski boltinn Uppgjörið: ÍA - Afturelding 3-1 | Sigurganga Skagamanna heldur áfram Íslenski boltinn Sló heimsmetið í fjórtánda sinn Sport Carragher sagði „heiladauðan“ Hannibal hafa kostað Burnley stig Enski boltinn City rak barþjón sem mætti í United-treyju í vinnuna Enski boltinn Beit andstæðing á HM Sport „Ef félagið vill breyta um leikstíl verður það að breyta um mann“ Enski boltinn „United er að keppa við hina Ferrari-bílana en með Skoda-vél“ Enski boltinn Keane tók Shaw á teppið: „Gafst upp og alltaf meiddur“ Enski boltinn Leik hætt eftir að leikmaður hné niður Fótbolti Fleiri fréttir „Sérfræðingarnir sem hafa spáð okkur tólfta sætinu“ Uppgjörið: ÍA - Afturelding 3-1 | Sigurganga Skagamanna heldur áfram Uppgjörið: Breiðablik - ÍBV 1-1 | Eyjamenn náðu ekki upp í efri hlutann Sigur færir Eyjamönnum sæti í efri hlutanum Sjáðu mörkin úr mettapi KR Uppgjör: Valur - Stjarnan 1-2 | Stjarnan mætt af fullum þunga í titilbaráttuna „Hrikalega sáttur með þetta“ „Ég verð að horfa í spegilinn eftir svona frammistöðu“ „Búnir að æfa það að setja Sigurjón upp í senterinn“ Uppgjörið: KA - Vestri 4-1 | Frábær sigur dugði ekki til Uppgjörið: Valur - Tindastóll 6-2 | Fanndís fór hamförum Uppgjör: FHL - Breiðablik 1-5 | Breiðablik náði 11 stiga forystu á toppnum og felldi FHL um leið Uppgjörið: FH - Fram 2-2 | Dramatík í Krikanum Uppgjörið: KR - Víkingur 0-7 | KR-ingar niðurlægðir á heimavelli Sturluð lokaumferð fyrir skiptingu: Hvaða lið enda fyrir ofan strik? Þórsarar upp í Bestu deildina en Selfoss féll „Síðasti hálfi mánuðurinn hefur verið hundleiðinlegur“ „Þeir sem standa sig betur hreppa hnossið“ Uppgjör: Stjarnan - Fram 3-1 | Stjörnukonur komust upp í fjórða sæti með sigri gegn Fram KR verður án tveggja sem fengu heilahristing á æfingu Uppgjörið: FH - Víkingur 1-2 | Víkingar á mikilli siglingu Uppgjörið: Þór/KA - Þróttur 0-1 | Keyra heim með sigur í farteskinu Aðeins þrjú lið fengið færri stig í seinni umferðinni en meistararnir Sjáðu mörkin: ÍA rúllaði yfir Íslandsmeistarana „Setti oft fótboltann fram yfir mína andlegu heilsu“ „Ljúft að klára leikinn svona“ „Þá gætum við lagst niður og gefist upp“ Uppgjörið: ÍA - Breiðablik 3-0 | Áfram með hreðjatak á Blikum „Menn þurfa að fara að átta sig á því“ Fullnaðarsigur Arnars Sjá meira