Þrjú innbrot og alltaf fúlsað við verkunum: „Þetta er kannski smá yfirlýsing“ Tómas Arnar Þorláksson skrifar 15. september 2025 22:01 Pétur Gautur listmálari er landsmönnum mörgum vel kunnugur. vísir/ívar Þrisvar hefur verið brotist inn hjá landsþekktum myndlistarmanni sem segir að nú sé endanlega búið að spilla vinnurýminu fyrir honum. Í hvert skipti voru listaverk hans látin vera og segir hann liggja við að hann taki því persónulega. Myndlistarmaðurinn Pétur Gautur og eiginkona hans héldu upp á 27 ára brúðkaupsafmæli um helgina og stefndu á að enda kvöldið á vinnustofu Péturs við Snorrabraut. Þau voru því búin að fylla ísskápinn af bjór en enduðu að lokum kvöldið annars staðar. Þegar Pétur sneri svo aftur á vinnustofuna í gær var allt á rú og stú. Búið að taka gítar, fartölvu og stærðarinnar hátalara og þá var bjórinn á bak og burt. „Hvað gerðist hér??“ Pétur lýsti aðkomunni á vinnustofuna fyrir fréttastofu: „Lyklaboxið var opið. Það var búið að spenna það upp eða einhver sem vissi númerið. Hér var allt út um allt. Búið að sparka hundamatnum um allt gólf og það hefur bara gerst því þeir voru að flýta sér og voru að hlaupa. Síðan fórum við bara að sjá að þetta vantar, þetta vantar og hvað gerðist hér??“ Þjófur fúlsaði við málverkunum en tók nóg af bjór Hann biðlar til fólks sem kann að sjá muni hans til sölu á netinu eða annars staðar að hafa samband við lögreglu. Tjónið nemi allt að einni milljón. „Mig langar ekkert að mála hér framar“ Verkin allt um kring hlaupi þó á nokkrum milljónum. „En það voru engin málverk tekin. Sko þetta er þriðja innbrotið sem ég verð fyrir. Tvö hér og eitt uppi í sumarbústað. Málverkin mín eru alltaf látin í friði. Þetta er kannski smá yfirlýsing (e. statement). Kannski er þetta alltaf sami maðurinn ég veit það ekki.“ Kannski er þetta ásett ráð hjá honum að auðmýkja þig? „Já ég held það en það er bara frábært að málverkin skuli látin í friði.“ https://www.visir.is/g/20222300060d/romantiskur-sumarbustadur-peturs-gauts-og-berglindar Hann sé ekki tryggður og ætli ekki að treysta á lyklabox aftur. „Nú er bara lykillinn í buxnavasanum. Nú er ekkert lyklabox. Nú fara myndavélakerfi hérna út um allt og í sumarbústaðnum líka. Það fer ekki mýfluga hérna inn nema við vitum af því. Mín fyrsta tilfinning var eins og þegar það var ráðist inn í sumarbústaðinn okkar og konan mín sagði ég vil aldrei koma hingað framar. Það var dálítið svoleiðis í gær. Mig langar ekkert að mála hér framar.“ Myndlist Reykjavík Mest lesið Losnar fyrr og fær ekki að koma aftur í 30 ár Innlent Íslendingur dæmdur í þrettán ára fangelsi í Rússlandi Erlent Kallar eftir náðun Kouranis og brottvísun strax á morgun Innlent Tvíburarnir fengu ár í viðbót Innlent Kallaði eftir aftöku heimilislauss fólks: „Drepa þau bara“ Erlent NATO og Rússland „augljóslega“ í stríði Erlent Ingvar aftur kominn í leyfi frá þingstörfum Innlent Tinder-svindlarinn handtekinn í Georgíu Erlent „Ég mun ekki sjá eftir honum“ Innlent Veit um fjögur sjálfsvíg tengd gervigreind Innlent Fleiri fréttir Þrjú innbrot og alltaf fúlsað við verkunum: „Þetta er kannski smá yfirlýsing“ Ísland ekki óhult ef til átaka kemur í Evrópu „Ég mun ekki sjá eftir honum“ Fjöldi glæpahópa á Íslandi hefur tvöfaldast á tíu árum „Ekki algengt að svona lekar verði“ Stóraukning skipulagðrar glæpastarfsemi og innbrotahrina hjá listamanni Flugvél með fjórum innanborðs fór út af flugbraut Kallar eftir náðun Kouranis og brottvísun strax á morgun Tiltekt ríkisstjórnar eins og að taka sokk af gólfi unglings Ingvar aftur kominn í leyfi frá þingstörfum Oddvitarnir ætla sér stóra hluti eftir átta mánuði Loka fyrir heitt vatn vegna leka á Bústaðavegi Tvíburarnir fengu ár í viðbót Hlaut náttúruverndarviðurkenningu Sigríðar í Brattholti Vara við svikapóstum um ólöglegar klámsíður og reikninga frá raforkusölum Baráttunni lauk með íslenskum ríkisborgararétti Er með hugmynd að nafni sem gæti vel gengið Bein útsending: Umhverfisþing 2025 Hells Angels á Íslandi hafi aukið umsvif sín og sýnileika Losnar fyrr og fær ekki að koma aftur í 30 ár Komið gott af borgarmálum og meirihlutaslit hafi engin áhrif Töldu nauðsynlegt að taka fast á Hells Angels og Kourani fær endurkomubann Ætlar sér formennsku hjá ungum Sjálfstæðismönnum Úr inniskónum og yfir í hringiðu heimsmálanna Þórdís Lóa ætlar ekki fram Ölvaðir og í annarlegu ástandi Farmur flugvélaeldsneytis hafi ekki uppfyllt gæðastaðla Þjófur fúlsaði við málverkunum en tók nóg af bjór Veit um fjögur sjálfsvíg tengd gervigreind Enn deilt um sameiningu: „Í raun sé verið að leggja niður Háskólann á Akureyri“ Sjá meira