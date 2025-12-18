Umboðsmaður Alþingis hefur gert athugasemdir við málsmeðferð kærunefndar útlendingamála og beint því til nefndarinnar að hún taki mál fyrir að nýju. Samkvæmt áliti var umfjöllun nefndarinnar áfátt og er henni bent á að taka tillit til sjónarmiða umboðsmanns í framtíðinni.
Málið varðaði A, umsækjanda um alþjóðlega vernd, hvers umsókn var synjað. A taldi sig hafa óskað eftir því við talsmann sinn í tölvupósti að ákvörðun Útlendingastofnunar yrði kærð en talsmaðurinn svaraði ekki tölvupóstinum. Það var ekki fyrr en starfsmaður Útlendingastofnunar hafði samband við A vegna heimfarar sem hún varð þess áskynja að ákvörðunin hefði ekki verið kærð. Kærði A ákvörðunina sjálf en þá voru nokkrir dagar liðnir frá því að kærufresturinn rann út.
Í áliti sínu segir að þegar kærunefnd útlendingamála tók málið til umfjöllunar hefði hún átt að athuga málið betur og taka tillit til þátta sem A gat ekki stjórnað. Nefndin hefði til að mynda dregið þá ályktun að A hefði sjálft átt að hafa samband við Útlendingastofnun með fyrirspurn um mál sitt. Þetta segir umboðsmaður ekki forsvaranlegt þar sem A hefði verið skipaður talsmaður sem hefði það hlutverk að koma fram fyrir hennar hönd gagnvart stjórnvöldum. Þá taldi umboðsmaður það varhugavert að láta umsækjendur um aþjóðlega vernd bera hallann af mistökum talsmanna sinna.
Umboðsmaður sagði einnig að hvað varðaði að taka kæru til umfjöllunar eftir að kærufrestur rann út hefði nefndin mátt horfa til þess að hversu skammur tími var liðinn. Þá vakti hann athygli á því að kærufresturinn, fimmtán dagar, væri frávik frá almennum reglum stjórnsýslulaga um þriggja mánaða kærufrest.
Því var þannig beint til nefndarinnar að taka málið fyrir að nýju ef þess yrði óskað og að haga málsmeðferð í samræmi við þau sjónarmið sem umboðsmaður hefði reifað í áliti sínu.