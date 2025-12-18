Í hádegisfréttunum fylgjumst við með þingstörfunum sem nú eru á lokametrunum við Austurvöll fyrir jólin.
Kílómetragjald á ökutæki er eitt helsta þrætueplið og við heyrum í formanni efnahags- og viðskiptanefndar í tímanum.
Einnig verðum við í beinni útsendinu frá Austurvelli og könnum með fyrirhuguð þinglok.
Að auki höldum við áfram umfjöllun okkar um manndrápið í Súlunesi en dómur í því féll á dögunum. Við ræðum við varaformann velferðarnefndar sem telur að mögulega þurfi að skýra betur í lögum hvenær heilbrigðisstarfsmenn mega rjúfa þagnarskyldu.
Í sportpakkanum fjöllum við um ögurstundina sem Blikar standa nú frammi fyrir í Sambandsdeild Evrópu. Þeir mæta Strasbourg í kvöld.