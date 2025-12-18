Þrettán nýir rafknúnir strætisvagnar verða á næstunni teknir í notkun hjá Strætó á höfuðborgarsvæðinu. Almenningsvagnar Kynnisferða og Hagvagnar sjá um akstur vagnanna en samið var við félögin í fyrra. Í tilkynningu kemur fram að allur strætófloti fyrirtækjanna verður orðinn rafknúinn árið 2029.
Vagnarnir sem um ræðir koma frá kínverska framleiðandanum Higer og er Icelandia umboðsaðili þeirra hér á landi. Þeir eru með 482 kWh rafhlöðu og með drægni allt að 350 kílómetra. Til að mynda eru 378 kílómetrar frá Reykjavík til Akureyrar.
„Með þessum vögnum erum við hjá Hagvögnum að taka okkar fyrstu skref í rafvæðingu okkar flota og erum við spenntir yfir því,“ segir Hjörvar Sæberg Högnason, framkvæmdastjóri Hagvagna.
„Við fögnum komu þessara vagna í strætóflotann og með tilkomu þeirra eru nú um 40 vagnar orðnir rafknúnir í akstri Strætó eða um 25 prósent. Reynsla okkar af rekstri rafvagna er mjög góð og sjáum við fram á að þetta verði framtíðarorkugjafinn í almenningssamgöngum,“ segir Jóhannes Svavar Rúnarsson, framkvæmdastjóri Strætó bs., í tilkynningu.
Töluvert hefur verið fjallað um það undanfarið að norska almenningssamgöngufyrirtækið Ruter komst nýlega að því að Yutong-bílaframleiðandinn hefði aðgang að hugbúnaði í rafstrætisvögnum sínum sem þýddi að hann gæti meðal annars stöðvað þá og gert ónothæfa. Strætó á höfuðborgarsvæðinu rekur fimmtán Yutong-rafmagnsvagna.
Í samtali við Vísi segir Jóhannes Rúnar að fyrirtækin hafi fengið staðfestingu á því að kínverska fyrirtækið geti ekkert gert við vagnana nema með heimild frá rekstraraðila.
Samhliða þessu hefur Strætó bs. sett upp hleðslustöðvar í bækistöðvum Almenningsvagna Kynnisferða og Hagvagna til að hlaða þessa bíla.
„Það er virkilega spennandi að taka þátt í þessum orkuskiptum í almenningssamgöngum á höfuðborgarsvæðinu og munum við halda ótrauð áfram í að rafvæða annan rekstur félagsins. Við reiknum með að vera komin með hátt í 40 rafknúna hópferðabíla í okkar rekstur fyrir lok næsta árs, “ segir Björn Ragnarsson, forstjóri Icelandia og Almenningsvagna Kynnisferða.