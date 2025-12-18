Samþykktu tillögu um uppbyggingu á Sorpu-lóð við Dalveg Atli Ísleifsson skrifar 18. desember 2025 12:57 +I umsögn segir að hugmyndafræði tillögunnar sé mjög góð, heildstæð og með sterka tengingu við náttúru og útivistarsvæði Kópavogsdals. Tendra arkitektar Sérstök valnefnd á vegum Kópavogsbæjar hefur samþykkt tillögu fasteignafélagsins Klasa um þróun lóðar að Dalvegi 1 þar sem endurvinnslustöð Sorpu hefur verið staðsett síðustu ár. Í tilkynningu frá Kópavogsbæ segir að valnefndinni hafi þótt tillaga Klasa hafa skýra tengingu við heildarsýn Kópavogsdals og húsnæði sem lagt sé til að verði reist á Dalvegi bjóði upp á fjölbreytta starfsemi. Í umsögn dómnefndar segir meðal annars að hugmyndafræði tillögunnar sé mjög góð, heildstæð og með sterka tengingu við náttúru og útivistarsvæði Kópavogsdals. „Gert er ráð fyrir fjölbreyttri starfsemi innan og utandyra, til að mynda verslanir, verkstæði, veitingastað, ísbúð, markaðssvæði og leiksvæði. Tryggir slík fjölbreytni í starfsemi líf og virkni allt árið um kring sem hefur alla burði til að stuðla að góðum staðaranda og rekstrarforsendum,“ segir í umsögninni. Fram kemur að Tendra arkitektar hafi unnið tillöguna að húsunum sem lagt sé til að verði reist að Dalvegi 1. „Í tillögunni er tekið er fram að byggingarnar verða Svansvottaðar, byggðar að mestu úr endurunnu efni, umhverfi verður í samræmi við Kópavogsdal og hugað vel að góðum tengingum stíga og gatna. Áætlað byggingarmagn er samtals 1.750 m2 . Auglýst eftir áhugasömum Kópavogsbær auglýsti á fyrri hluta árs eftir áhugasömum aðilum til að þróa lóðina að Dalvegi 1, þar sem nú er endurvinnslustöð Sorpu. Auglýst var eftir hugmyndum um fyrirhugaða starfsemi á lóðinni, áætlað byggingarmagn, tillögu að staðsetningu byggingareita, áætlun um fjármögnun lóðar og tilboð í hvern fermetra byggingarréttar. Gerð var krafa um að tekin væri mið af hugmyndum Kópavogsbæjar sem settar voru fram í skýrslu er bar heitið Heildarsýn fyrir Kópavogsdal. Níu tillögur bárust en fjórar voru teknar til nánari skoðunar, tillögur Eikar fasteignafélags, Fasteignaumsýslunnar, Klasa og Reita fasteignafélags. Byggingarnar eiga að vera Svansvottaðar, byggðar að mestu úr endurunnu efni, umhverfi verður í samræmi við Kópavogsdal og hugað vel að góðum tengingum stíga og gatna. Tendra arkitektar Í valnefnd sátu Hjördís Ýr Johnson, formaður, Kristinn Dagur Gissurarson og Tryggvi Felixson. Tillagan hefur verið kynnt í bæjarráði sem samþykkti niðurstöðu nefndar sem leggur til að Klasa verði veitt vilyrði fyrir lóðinni og hafin verði vinna að breyttu deiliskipulagi,“ segir í tilkynningunni. Til stendur að loka endurvinnslustöðinni 1. febrúar næstkomandi og stendur til að opna nýja endurvinnslustöð á Glaðheimasvæðinu um svipað leyti. Um Klasa Um Klasi segir að það sé fasteignaþróunarfélag með yfir tuttugu ára reynslu af þróun og uppbyggingu húsnæðis. „Félagið lauk meðal annars nýlega við þróun og uppbyggingu á íbúðar-, verslunar- og þjónustuhúsnæði í 201 Smára, sunnan við Smáralind í Kópavogi. Auk þess að vinna nú meðal annars að uppbyggingu og hönnun sambærilegra verkefna víðs vegar á höfuðborgarsvæðinu. Má þar nefna rúmlega 700 íbúða og atvinnuhúsnæðis á Ártúnshöfða og umhverfisvæna uppbyggingu verslunar- og skrifstofuhúsnæðis í Lágmúla.“ Skipulag Kópavogur Byggingariðnaður Sorpa Mest lesið Glæpir eiga ekki að borga sig: Gæti hagnast fjárhagslega á að hafa banað föður sínum Innlent „Ellibætur“ frá ríkinu eigi að heyra sögunni til Innlent Hæðist að og smánar fyrrverandi forseta á „frægðargangi“ Erlent Myndskeið birt af Reiner eftir morðin og fyrir handtöku Erlent Deildar meiningar um tölvupóst sem óvart var sendur á alla í nefndinni Innlent Björg býður ungliðum til fundar Innlent Naustin án bíla og eins og „löber“ með íslensku prjónamynstri Innlent Reglulega tilkynnt um þjófnað á vatni Innlent Ekið á kyrrstæðan bíl á Suðurstrandarvegi Innlent Nafn unga mannsins sem lést á Vesturlandsvegi Innlent Fleiri fréttir Súlunesmálið: Skoða þurfi lög er varða þagnarskyldu Samþykktu tillögu um uppbyggingu á Sorpu-lóð við Dalveg Spurningum Sigmundar Ernis svarað og málið ekki aftur í nefnd Þingstörfin á lokametrunum og styttist í jólafrí Naustin án bíla og eins og „löber“ með íslensku prjónamynstri Taka enn tuttugu þúsund króna beygju Ekið á kyrrstæðan bíl á Suðurstrandarvegi „Ellibætur“ frá ríkinu eigi að heyra sögunni til Áttu að taka tillit til þess að talsmaðurinn klikkaði Guðrún vinsælli en Agnes og traust til kirkjunnar á uppleið Glæpir eiga ekki að borga sig: Gæti hagnast fjárhagslega á að hafa banað föður sínum Björg býður ungliðum til fundar Verði húsið rifið verði fyrst að óska þess að friðun verði afnumin Staðin að því að stinga inn á sig snyrtivörum Takmarka fjölda nemenda utan EES Deildar meiningar um tölvupóst sem óvart var sendur á alla í nefndinni Svona svara stjórnvöld ákalli um bundið slitlag á sveitavegi Mikill meirihluti ánægður með að Ísland taki ekki þátt Reglulega tilkynnt um þjófnað á vatni Pollróleg þó starfsáætlun þingsins hafi verið felld úr gildi Telja brotið gegn réttindum barna og íhuga málaferli Ragnhildur nýr framkvæmdastjóri Píeta samtakanna Norðurþing og Heidelberg undirrita viljayfirlýsingu vegna uppbyggingar á Bakka Skoða málsókn vegna látinna sona og hagstæðustu jólainnkaupin Vestmannaeyjastrengir 4 og 5 teknir í rekstur Grunaður um manndráp á Kársnesi Nafn unga mannsins sem lést á Vesturlandsvegi Stofnunum fækkar um tuttugu Ísland tekur höndum saman með Norðurlöndum og Eystrasaltsríkjum Sex hundruð miðar á vettvangi morðsins: „Fokking hálfvita fífl bæði tvö!!!!“ Sjá meira