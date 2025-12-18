Innlent

Sam­þykktu til­lögu um upp­byggingu á Sorpu-lóð við Dal­veg

Atli Ísleifsson skrifar
+I umsögn segir að hugmyndafræði tillögunnar sé mjög góð, heildstæð og með sterka tengingu við náttúru og útivistarsvæði Kópavogsdals.
+I umsögn segir að hugmyndafræði tillögunnar sé mjög góð, heildstæð og með sterka tengingu við náttúru og útivistarsvæði Kópavogsdals. Tendra arkitektar

Sérstök valnefnd á vegum Kópavogsbæjar hefur samþykkt tillögu fasteignafélagsins Klasa um þróun lóðar að Dalvegi 1 þar sem endurvinnslustöð Sorpu hefur verið staðsett síðustu ár.

Í tilkynningu frá Kópavogsbæ segir að valnefndinni hafi þótt tillaga Klasa hafa skýra tengingu við heildarsýn Kópavogsdals og húsnæði sem lagt sé til að verði reist á Dalvegi bjóði upp á fjölbreytta starfsemi.

Í umsögn dómnefndar segir meðal annars að hugmyndafræði tillögunnar sé mjög góð, heildstæð og með sterka tengingu við náttúru og útivistarsvæði Kópavogsdals. „Gert er ráð fyrir fjölbreyttri starfsemi innan og utandyra, til að mynda verslanir, verkstæði, veitingastað, ísbúð, markaðssvæði og leiksvæði. Tryggir slík fjölbreytni í starfsemi líf og virkni allt árið um kring sem hefur alla burði til að stuðla að góðum staðaranda og rekstrarforsendum,“ segir í umsögninni.

Fram kemur að Tendra arkitektar hafi unnið tillöguna að húsunum sem lagt sé til að verði reist að Dalvegi 1.

„Í tillögunni er tekið er fram að byggingarnar verða Svansvottaðar, byggðar að mestu úr endurunnu efni, umhverfi verður í samræmi við Kópavogsdal og hugað vel að góðum tengingum stíga og gatna. Áætlað byggingarmagn er samtals 1.750 m2 .

Auglýst eftir áhugasömum

Kópavogsbær auglýsti á fyrri hluta árs eftir áhugasömum aðilum til að þróa lóðina að Dalvegi 1, þar sem nú er endurvinnslustöð Sorpu. Auglýst var eftir hugmyndum um fyrirhugaða starfsemi á lóðinni, áætlað byggingarmagn, tillögu að staðsetningu byggingareita, áætlun um fjármögnun lóðar og tilboð í hvern fermetra byggingarréttar. Gerð var krafa um að tekin væri mið af hugmyndum Kópavogsbæjar sem settar voru fram í skýrslu er bar heitið Heildarsýn fyrir Kópavogsdal.

Níu tillögur bárust en fjórar voru teknar til nánari skoðunar, tillögur Eikar fasteignafélags, Fasteignaumsýslunnar, Klasa og Reita fasteignafélags.

Byggingarnar eiga að vera Svansvottaðar, byggðar að mestu úr endurunnu efni, umhverfi verður í samræmi við Kópavogsdal og hugað vel að góðum tengingum stíga og gatna. Tendra arkitektar

Í valnefnd sátu Hjördís Ýr Johnson, formaður, Kristinn Dagur Gissurarson og Tryggvi Felixson. Tillagan hefur verið kynnt í bæjarráði sem samþykkti niðurstöðu nefndar sem leggur til að Klasa verði veitt vilyrði fyrir lóðinni og hafin verði vinna að breyttu deiliskipulagi,“ segir í tilkynningunni.

Til stendur að loka endurvinnslustöðinni 1. febrúar næstkomandi og stendur til að opna nýja endurvinnslustöð á Glaðheimasvæðinu um svipað leyti. 

Um Klasa

Um Klasi segir að það sé fasteignaþróunarfélag með yfir tuttugu ára reynslu af þróun og uppbyggingu húsnæðis. „Félagið lauk meðal annars nýlega við þróun og uppbyggingu á íbúðar-, verslunar- og þjónustuhúsnæði í 201 Smára, sunnan við Smáralind í Kópavogi. Auk þess að vinna nú meðal annars að uppbyggingu og hönnun sambærilegra verkefna víðs vegar á höfuðborgarsvæðinu. Má þar nefna rúmlega 700 íbúða og atvinnuhúsnæðis á Ártúnshöfða og umhverfisvæna uppbyggingu verslunar- og skrifstofuhúsnæðis í Lágmúla.“

Skipulag Kópavogur Byggingariðnaður Sorpa

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið