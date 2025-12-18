Flutningaskipið Selfoss var stöðvað af hafnarríkiseftirliti í Bretlandi á dögunum. Þar gerðu eftirlitsmenn athugasemdir við búnað um borð í skipinu.
Selfossi var siglt til hafnar í Immingham, skammt frá Grimsby, í Englandi á þriðjudaginn, samkvæmt áætlun. Samkvæmt heimildum Vísis fóru eftirlitsmenn þá um borð og tóku skipið til skoðunar. Sú skoðun tengist því að Selfoss var dreginn til hafnar í Leirvík á Hjaltlandseyjum í síðustu viku.
Þá kom upp bilun í aðalvél flutningaskipsins þegar verið var að sigla því frá Danmörku til Færeyja.
Í svari við fyrirspurn Vísis segir Harpa Hödd Sigurðardóttir, framkvæmdastjóri mannauðs- og samskiptasviðs Eimskips, að Selfossi verði nú siglt til Fredrikstad í Noregi.
Þá er unnið að aðlögun á siglingaáætlun Eimskips til að lágmarka áhrif á þjónustu félagsins.