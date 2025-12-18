Til stendur að breyta Naustunum, götunni milli Tryggvagötu og Hafnarstrætis í miðborg Reykjavíkur, úr bílagötu í vistgötu og að framkvæmdum verði lokið næsta haust. Ný hönnun götunnar miðar að því að yfirborðið verði eins og klassískt íslenskt prjónamynstur sem lagt verði eins og „löber“ – það er langur borðdúkur – yfir veisluborð.
Kynning á verkefninu fór fram í umhverfis- og skipulagsráði Reykjavíkurborgar í gær. Þar segir að framkvæmdir eigi að hefjast í vor og að verklok séu áætluð í september á næsta ári.
Naustin er einstefnugata til suðurs þar sem eru bílastæði beggja vegna, auk þess að mjóar gangstéttir eru upp við húsin og hafa rekstraraðilar ekki haft tök á að færa starfsemi sína út í borgarlandið.
Í kynningunni segir að í framkvæmdunum skuli notast við ljósa liti til að auka á öryggi vegfarenda auk þess að hellulögnin verði áberandi í umhverfinu.
„Lýsing verður á háum staurum sem bæði er skírskotun í möstur skipa og tryggja að gatan sé vel upplýst.
Aukið við gróður með blöndu af trjám, runnum, fjölæringum og sumarblómum sem laða að sér fræbera og auka á líffræðilegan fjölbreytileika. Á svæðinu verða blágrænar yfirborðslausnir,“ segir í kynningunni.
Leggja á áherslu á greiða vörulosun fyrir rekstaraðila og að umferðaröryggis sé gætt. Þar að auki er hægt að nýta göturýmið fyrir fólk utan vörulosunartíma, hvort sem það er bara til að ferðast um rýmið, dvelja þar á bekk eða kaffihúsi,“ segir í kynningunni.
Í bókun fulltrúa meirihlutans segir að því sé fagnað að Naustin verði að vistgötu. Lögð hafi verið fram drög að fallegri hönnun á göturýminu. „Þessi breyting er hluti af því að gera Kvosina að aðlaðandi og vistlegu göngusvæði.“