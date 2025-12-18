Barnshafandi konum, sem Barnavernd í Kópavogi hefur haft afskipti af vegna neyslu fíkniefna á meðgöngu, hefur fjölgað frá síðustu árum. Fjallað verður um málið í kvöldfréttum en teymisstjóri hjá barnavernd segir ófæddu börnin geta verið í verulegri lífshættu.
Það stefnir í ótrúlega spennandi kosningar í Reykjavík að mati stjórnmálafræðings. Hann telur Viðreisn geta endað í lykilstöðu.
Við förum yfir metnaðarfullar hagræðingaraðgerðir sem stjórnvöld ætla að ráðast í. Búist er við að starfsfólki hins opinbera fækki.
Margir ætla að klára gjafainnkaup fyrir jólin yfir helgina og hafa opnunartímar verslana verið lengdir, bæði í verslunarmiðstöðunum og miðborginni. Við verðum í beinni útsendingu með tveimur verslunareigendum í miðbæ Reykjavíkur.
Við kíkjum við á jólaæfingu í íþróttahúsinu á Selfossi og í fagurskreytt jólahús í Kópavogi. Í sportpakkanum verður farið yfir hvaða átján leikmenn skipa íslenska karlalandsliðið í handbolta fyrir komandi stórmót og í Íslandi í dag kynnumst við yngsta æðadúnsbónda landsins.
