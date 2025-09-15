Vara við svikapóstum um ólöglegar klámsíður og reikninga frá raforkusölum Lovísa Arnardóttir skrifar 15. september 2025 13:55 Póstarnir sem fólk hefur verið að fá síðustu vikur og mánuði sem lögreglan segir að fólk eigi að fleygja beint í ruslið. Aðsendar Lögregla varar við svikapóstum sem beinast að þeim „eru helteknir af ólöglegum klámsíðum“. Í póstunum segir að lögregla hafi viðkomandi til rannsóknar vegna heimsókna þeirra á tilteknar klámsíðu. Í tilkynningu frá lögreglunni segir að póstarnir eigi auðvitað ekki við rök að styðjast og eigi að fara beint í ruslið. Póstur sem er sendur og stimplaður eins og hann sé frá Interpol. Sem hann er alls ekki. Aðsend Þá varar lögregla einnig við svikapóstum frá Vali raforkusölu þar sem viðskiptavinum er tilkynnt að þeir hafi ekki greitt reikningana. „Vörum líka við SMS skilaboðum frá raforkusölum eins og þeim sem fylgja þessari færslu. Svona skilaboð eiga líka að fara beinustu leið í ruslið,“ segir í tilkynningunni. Póstur frá Vali raforkusölu um að viðskiptavinur skuldi. Hér er einnig um svikapóst að ræða. Aðsend Hér má sjá annað dæmi um skilaboð frá Vali raforkusölu um skuld. Aðsend Lögreglumál Netglæpir Netöryggi Mest lesið Íslendingur dæmdur í þrettán ára fangelsi í Rússlandi Erlent Losnar fyrr og fær ekki að koma aftur í 30 ár Innlent Kallaði eftir aftöku heimilislauss fólks: „Drepa þau bara“ Erlent Veit um fjögur sjálfsvíg tengd gervigreind Innlent Þórdís Lóa ætlar ekki fram Innlent Fordæma ummæli Musk á mótmælum gegn útlendingum Erlent Þjófur fúlsaði við málverkunum en tók nóg af bjór Innlent Tinder-svindlarinn handtekinn í Georgíu Erlent Brueckner neitar að ræða við bresk lögregluyfirvöld Erlent Hells Angels á Íslandi hafi aukið umsvif sín og sýnileika Innlent Fleiri fréttir Vara við svikapóstum um ólöglegar klámsíður og reikninga frá raforkusölum Baráttunni lauk með íslenskum ríkisborgararétti Er með hugmynd að nafni sem gæti vel gengið Bein útsending: Umhverfisþing 2025 Hells Angels á Íslandi hafi aukið umsvif sín og sýnileika Losnar fyrr og fær ekki að koma aftur í 30 ár Komið gott af borgarmálum og meirihlutaslit hafi engin áhrif Töldu nauðsynlegt að taka fast á Hells Angels og Kourani fær endurkomubann Ætlar sér formennsku hjá ungum Sjálfstæðismönnum Úr inniskónum og yfir í hringiðu heimsmálanna Þórdís Lóa ætlar ekki fram Ölvaðir og í annarlegu ástandi Farmur flugvélaeldsneytis hafi ekki uppfyllt gæðastaðla Þjófur fúlsaði við málverkunum en tók nóg af bjór Veit um fjögur sjálfsvíg tengd gervigreind Enn deilt um sameiningu: „Í raun sé verið að leggja niður Háskólann á Akureyri“ Vill drónavarnir á Íslandi Fannar bæjarstjóri kveður Grindavík Sundlauginni í Reykholti í Bláskógabyggð lokað í eitt ár Lögreglan vilji kæfa glæpahópa í fæðingu Farið yfir Vítisenglamálið og drónavarnir á Íslandi Neysluvatnið óhreint eftir að aurskriða féll Tæplega fimmtíu komast ekki um borð eftir að neyðarrenna var opnuð fyrir mistök Ekki blettur á ferlinum að missa vinnuna Myndband: Lögregla stóð vörð vegna Vítisenglaveislu Útgjöld vegna útlendingamála lækka um þriðjung Halla mun funda með Xi Jinping 40 ára afmæli Þorlákskirkju fagnað í Þorlákshöfn Vítisenglar lausir úr haldi og týndir ferðamenn Mikilvægt að sýna Grænlendingum stuðning Sjá meira