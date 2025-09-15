Íslenski boltinn

Sigur færir Eyja­mönnum sæti í efri hlutanum

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Alex Freyr Hilmarsson og félagar í ÍBV þurfa að vinna í Kópavoginum til að komast upp í úrslitakeppni efri hlutans.
Alex Freyr Hilmarsson og félagar í ÍBV þurfa að vinna í Kópavoginum til að komast upp í úrslitakeppni efri hlutans. vísir/diego

Síðustu tveir leikirnir í Bestu deild karla fyrir úrslitakeppnina fara fram í dag. Mikið er undir hjá Eyjamönnum sem freista þess að komast í efri hlutann.

Lokaumferð hefðbundinnar deildarkeppni hófst í gær með fjórum leikjum. Víkingur kjöldró KR, 0-7, Stjarnan vann sinn fimmta leik í röð þegar liðið bar sigurorð af Val, 1-2, KA lagði Vestra að velli, 4-1, og FH og Fram skildu jöfn, 2-2.

Stigið tryggði FH sæti í efri úrslitakeppninni en Fram verður að bíða úrslitanna úr leik Breiðabliks og ÍBV í kvöld.

Eyjamenn eru í 8. sæti deildarinnar með 28 stig og þurfa að vinna Blika til að komast upp í efri hlutann. Ef ÍBV sigrar Íslandsmeistarana fer liðið upp í 5. sætið og Fram myndi því þurfa að gera sér þátttöku í úrslitakeppni neðri hlutans að góðu.

ÍBV hefur komið flestum á óvart í sumar en fyrir tímabilið spáðu nær allir liðinu falli. Eyjamenn eru núna sjö stigum frá fallsæti.

Blikum hefur ekki gengið vel að undanförnu og eru án sigurs í síðustu sex deildarleikjum. Þeir eru í 4. sæti með 33 stig, aðeins þremur stigum á undan FH-ingum.

Staðan í Bestu deild karla.

Í hinum leik dagsins mætast neðstu lið deildarinnar, Afturelding og ÍA, á Akranesi. Vinni Skagamenn leikinn senda þeir Mosfellinga á botninn og verða aðeins tveimur stigum frá öruggu sæti. Eftir þrjú töp í röð vann ÍA góðan sigur á Breiðabliki, 3-0, í síðustu umferð. 

Afturelding er kaldasta lið deildarinnar en liðið hefur ekki unnið í níu leikjum í röð, eða síðan það bar sigurorð af ÍBV, 1-2, 23. júní.

Leikur ÍA og Aftureldingar hefst klukkan 16:45 og verður sýndur beint á Sýn Sport Ísland 2.

Leikur Breiðabliks og ÍBV klukkan 18:00 og verður sýndur beint á Sýn Sport Ísland.

Allir leikirnir í 22. umferðinni verða gerðir upp í Stúkunni klukkan 20:05 á Sýn Sport Ísland.

Besta deild karla Breiðablik ÍBV ÍA Afturelding

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið