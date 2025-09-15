Sigur færir Eyjamönnum sæti í efri hlutanum Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 15. september 2025 12:16 Alex Freyr Hilmarsson og félagar í ÍBV þurfa að vinna í Kópavoginum til að komast upp í úrslitakeppni efri hlutans. vísir/diego Síðustu tveir leikirnir í Bestu deild karla fyrir úrslitakeppnina fara fram í dag. Mikið er undir hjá Eyjamönnum sem freista þess að komast í efri hlutann. Lokaumferð hefðbundinnar deildarkeppni hófst í gær með fjórum leikjum. Víkingur kjöldró KR, 0-7, Stjarnan vann sinn fimmta leik í röð þegar liðið bar sigurorð af Val, 1-2, KA lagði Vestra að velli, 4-1, og FH og Fram skildu jöfn, 2-2. Stigið tryggði FH sæti í efri úrslitakeppninni en Fram verður að bíða úrslitanna úr leik Breiðabliks og ÍBV í kvöld. Eyjamenn eru í 8. sæti deildarinnar með 28 stig og þurfa að vinna Blika til að komast upp í efri hlutann. Ef ÍBV sigrar Íslandsmeistarana fer liðið upp í 5. sætið og Fram myndi því þurfa að gera sér þátttöku í úrslitakeppni neðri hlutans að góðu. ÍBV hefur komið flestum á óvart í sumar en fyrir tímabilið spáðu nær allir liðinu falli. Eyjamenn eru núna sjö stigum frá fallsæti. Blikum hefur ekki gengið vel að undanförnu og eru án sigurs í síðustu sex deildarleikjum. Þeir eru í 4. sæti með 33 stig, aðeins þremur stigum á undan FH-ingum. Staðan í Bestu deild karla. Í hinum leik dagsins mætast neðstu lið deildarinnar, Afturelding og ÍA, á Akranesi. Vinni Skagamenn leikinn senda þeir Mosfellinga á botninn og verða aðeins tveimur stigum frá öruggu sæti. Eftir þrjú töp í röð vann ÍA góðan sigur á Breiðabliki, 3-0, í síðustu umferð. Afturelding er kaldasta lið deildarinnar en liðið hefur ekki unnið í níu leikjum í röð, eða síðan það bar sigurorð af ÍBV, 1-2, 23. júní. Leikur ÍA og Aftureldingar hefst klukkan 16:45 og verður sýndur beint á Sýn Sport Ísland 2. Leikur Breiðabliks og ÍBV klukkan 18:00 og verður sýndur beint á Sýn Sport Ísland. Allir leikirnir í 22. umferðinni verða gerðir upp í Stúkunni klukkan 20:05 á Sýn Sport Ísland. Besta deild karla Breiðablik ÍBV ÍA Afturelding Mest lesið Carragher sagði „heiladauðan“ Hannibal hafa kostað Burnley stig Enski boltinn Beit andstæðing á HM Sport „Ef félagið vill breyta um leikstíl verður það að breyta um mann“ Enski boltinn Keane tók Shaw á teppið: „Gafst upp og alltaf meiddur“ Enski boltinn Sjáðu mörkin úr mettapi KR Íslenski boltinn Sjáðu City salta United og ískaldan Salah á vítapunktinum Enski boltinn „Ég verð að horfa í spegilinn eftir svona frammistöðu“ Íslenski boltinn Leik hætt eftir að leikmaður hné niður Fótbolti Vann maraþonið með 0,003 sekúndna mun Sport Þurftu að aflýsa síðasta leggnum vegna mótmæla Sport Fleiri fréttir Sigur færir Eyjamönnum sæti í efri hlutanum Sjáðu mörkin úr mettapi KR Uppgjör: Valur - Stjarnan 1-2 | Stjarnan mætt af fullum þunga í titilbaráttuna „Hrikalega sáttur með þetta“ „Ég verð að horfa í spegilinn eftir svona frammistöðu“ „Búnir að æfa það að setja Sigurjón upp í senterinn“ Uppgjörið: KA - Vestri 4-1 | Frábær sigur dugði ekki til Uppgjörið: Valur - Tindastóll 6-2 | Fanndís fór hamförum Uppgjör: FHL - Breiðablik 1-5 | Breiðablik náði 11 stiga forystu á toppnum og felldi FHL um leið Uppgjörið: FH - Fram 2-2 | Dramatík í Krikanum Uppgjörið: KR - Víkingur 0-7 | KR-ingar niðurlægðir á heimavelli Sturluð lokaumferð fyrir skiptingu: Hvaða lið enda fyrir ofan strik? Þórsarar upp í Bestu deildina en Selfoss féll „Síðasti hálfi mánuðurinn hefur verið hundleiðinlegur“ „Þeir sem standa sig betur hreppa hnossið“ Uppgjör: Stjarnan - Fram 3-1 | Stjörnukonur komust upp í fjórða sæti með sigri gegn Fram KR verður án tveggja sem fengu heilahristing á æfingu Uppgjörið: FH - Víkingur 1-2 | Víkingar á mikilli siglingu Uppgjörið: Þór/KA - Þróttur 0-1 | Keyra heim með sigur í farteskinu Aðeins þrjú lið fengið færri stig í seinni umferðinni en meistararnir Sjáðu mörkin: ÍA rúllaði yfir Íslandsmeistarana „Setti oft fótboltann fram yfir mína andlegu heilsu“ „Ljúft að klára leikinn svona“ „Þá gætum við lagst niður og gefist upp“ Uppgjörið: ÍA - Breiðablik 3-0 | Áfram með hreðjatak á Blikum „Menn þurfa að fara að átta sig á því“ Fullnaðarsigur Arnars „Þú veist að það er bara einn Siggi Hall“ Breiðablik hafnaði tilboði í Ágúst Orra Bestu mörkin: Getur reynslumesti þjálfarinn ekki leyst úr þessu? Sjá meira