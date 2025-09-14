Trans kærasta Robinsons hafi verið „skelfingu lostin“

Trans sambýliskona Tylers Robinsons, sem grunaður er um að bana íhaldsama áhrifavaldinum Charlie Kirk, er gríðarlega samvinnuþýð að sögn lögreglu. Hún hafi verið „skelfingu lostin“ þegar hún heyrði fréttirnar. Áður en Robinson var handtekinn grínaðist hann með að maðurinn sem lögregla lýsti eftir væri „tvífari“ sinn í spjalli á Discord.
Charlie Kirk hafði verið nýspurður út í trans skotárásarmenn í skólum þegar hann var skotinn til bana á almannafæri á miðvikudag í Utah Valley háskólanum. Kirk var afar gagnrýninn á það sem hann kallaði „hinsegin stefnu“ og lagðist gegn kynleiðréttingarferli.
Kirk hefur sagt trans hreyfinguna vera ógn við börn og fjölskyldur og lýst andstöðu við trans fólk í íþróttum og skólaumhverfi.
Hinn 22 ára Tyler Robinson var handtekinn vegna morðsins á föstudag eftir að fjölskylduvinur tilkynnti hann til yfirvalda í kjölfar þess að 33 tíma leit lögreglu hafði ekki borið árangur. Hann mun hafa viðurkennt ódæðið í samtali við föður sinn samkvæmt því sem miðlar vestanhafs hafa eftir heimildarmönnum sínum innan lögreglu.
Yfirvöld rannsaka nú hvort Robinson telji skoðanir Kirks á kynvitund vera hatursfullar, samkvæmt heimildum Axios, en rannsakendur telja það geta verið mögulega skýringu á ódæðaverkinu. Miðillinn hefur eftir sex heimilismönnum sem þekkja til málsins að þau hafi átt í rómantísku sambandi.
Konan heitir Lance Twiggs og er sögð vera atvinnutölvuleikjaspilari.
Hún býr með Robinson og tveimur öðrum en samkvæmt málsgögnum sem Daily Mail kveðst hafa undir höndum sýndi hún lögreglunni SMS-skilaboð þar sem Robinson er sagður hafa nefnt að hann hafi falið byssu sem tengdist skotárásinni. Hún mun hafa verið „skelfingu lostin“ þegar hún heyrði af árásinni, samkvæmt heimildarmönnum Axios.
Í skilaboðum sem hún lét yfirvöldum í té kemur fram að Robinson hafi vafið riffli í handklæði og falið hann í runna nálægt háskólanum, að sögn Axios.
Samkvæmt Fox News er kærasta Robinsons „gríðarlega samvinnuþýð“ að sögn FBI en lögreglan hefur ekki sagt hvort hún verði ákærð fyrir glæp.
Áður en Robinson var handtekinn hafði hann sent vinum sínum skilaboð sem sýna að hann hafi fylgst grannt með fréttum af morðmálinu, samkvæmt gögnum sem New York Times fékk frá gömlum vini Robinsons, og skýrsla sem New York Post hefur yfir höndum hefur svipaða sögu að segja.
Þegar yfirvöld birtu mynd af hinum leitaða var Robinson taggaður í skilaboðum í lokuðum Discord-hóp enda þótti sá grunaði svipa til Robinsons. Robinson svaraði að þarna hlyti „tvífari“ hans vera á ferð að reyna að „koma mér í vandræði“.
„Tyler drap Charlie!!!!“ bætti einn við, greinilega ánægður.
Lögregluyfirvöld rannsaka nú vinstri sinnaða hópa í Utah til að athuga hvort þeir hafi haft vitneskju af áætlunum meinta morðingjans eða ef þeir hafi hjálpað honum eftir árásina. Axios segir að einn slíkur hópur hafi eytt samfélagsmiðlareikningi sínum eftir árásina.
Óljóst er hvað gæti hafa knúið meinta morðingjann til verksins og hafa harðar umræður skapast um það í netheimum. Sumir íhaldsmenn telja hann óheflaðan vinstri mann en vinstrivængurinn ber fyrir sig að hann hafi verið alinn upp á hægrisinnuðu heimili.
Robinson er samkvæmt opinberum gögnum ekki skráður í flokk og hefur aldrei kosið en foreldrar hans eru þó skráðir í Rebúblikanaflokkinn og eru virkir skotveiðimenn. Hann og bræður hans sjást á fjölskyldumyndum stilla sér upp með riffla.
Robinson kemur úr mormónafjölskyldu en hvergi eru fleiri mormónar en í Utah. Samkynhneigt kynlíf eða sambúð eru ekki samþykkt í trúfélaginu og kynvitund sem er ekki í samræmi við líffræðilegt kyn er almennt ekki viðurkennd af kirkjunni sem „guðleg“ eða „rétt“.
Nágrannar og fyrrverandi bekkjarfélagar hafa lýst Robinson sem feimnum og hlédrægum en hann þótti afburðanemandi og var á þriðja ári í rafvirkjun. Gamlir vinir hans lýsa því þó að hann virðist hafa einangrast meira á síðustu árum.
Hann er sagður lengi hafa haft áhuga á tölvuleikjum en á skotvopnum sem fundust á vettvangi var búið að rista skilaboð sem voru ýmist tilvísanir í tölvuleiki eða Internetslangur.